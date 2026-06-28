Армейская авиация, операторы дронов, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки пару украинских истребителей МиГ-29

Согласно сводке Министерства обороны РФ, Объединенная группировка войск ВС РФ добилась продвижения в зоне проведения спецоперации. Российские подразделения, в частности группировка «Восток», углубились в оборонительные порядки врага, что привело к освобождению сразу двух сел: Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовки в Запорожской.

В Красном Лимане (ДНР) передовые штурмовые подразделения 25-й армии взяли под контроль пять оборонительных позиций ВСУ и 59 строений. Одновременно в Константиновке (ДНР) штурмовые группы группировки «Южная» успешно выбили украинских боевиков из 26 зданий.

Потери ВСУ за минувшие сутки, по данным ведомства, составили: более 210 уничтожили воины группировки «Север», 210 – штурмовики группировки «Запад», 210 – бойцы «Южной», 300 – «Центр», 490 – «Восток» и 40 – «Днепр». Общее число уничтоженных украинских боевиков, включая иностранных наемников, превысило 1460 человек.

Российскими вооруженными силами также были ликвидированы: 11 бронемашин, 12 орудий и более 72 автомобилей.

Армейская авиация, операторы дронов, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки пару украинских истребителей МиГ-29 на аэродроме, стоянки с безэкипажными катерами, склады комплектующих, объекты энергетической инфраструктуры ВСУ, а также места концентрации украинских формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Украинские воздушные цели, включая семь управляемых авиабомб, один американский реактивный снаряд HIMARS и 590 украинских дронов ВСУ самолетного типа, были успешно нейтрализованы средствами ПВО.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 28 июня 2026 года уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

170 750 - дронов.

664 - ЗРК.

29 945 - танков и бронемашин.

1 749 - РСЗО.

35 545 - орудий.

65 085 - единиц спецтехники.