Отслуживший в армии Глеб Калюжный приступил к первым съемкам после дембеля: это не «Вампиры средней полосы»

Фото со съемок: «МОСТ. Синема»

Последние годы в жизни актера Глеба Калюжного изменили его жизнь кардинально. Было и знакомство с ветеранами Русской весны и героями СВО на съемках «Малыша», были и тяжелые утраты в зоне спецоперации, была и служба в армии — да, в элитном Семеновском полку, но на общих основаниях. С честными увольнительными на редкие премьеры.

— Армия это вдохновляющий опыт! — твердил рядовой Калюжный.

И сразу после дембеля вернулся к любимой к работе. Съемки стартовали в Твери — там кинематографисты раскинули временный лагерь для экспедиции к социальному сериалу «Трудная» («КИОН»), вторая часть которого получила подзаголовок «Неприкасаемая».

На самом деле, это шестая часть франшизы, посвященной непростой жизни подростков в мире взрослых циничных и нечестных людей — и это всё при давлении ошибок прошлого. Первый сериал под названием «Новенький» вышел в 2020 году: в нем показывали жизнь девушек из центра реабилитации «Сестренки» — и такой действительно есть. Социальный проект помогает «в первую очередь, девушкам, которые хотят победить свои зависимости, нуждаются в адаптации после колонии или выхода из детского дома: все трудные девчонки получат здесь поддержку, помощь и любовь».

Тот редкий случай, когда жизнь и кино переплелись. И неслучайно в финале каждой серии показывали куар-код, ведущий на сайт «Сестренок» — в надежде на то, что нуждающиеся могут запросто обратиться в центр, и им никто не откажет.

Вслед за «Новеньким» было еще несколько частей сериала: «Новенький-2», «Новенькие», «Новенькие. Бунт против взрослых», «Трудная».

— «Я так хочу найти свое счастье, пусть даже мир назвал меня Трудной» — не только месседж заглавной песни сериала, но и слоган проекта «Сестренки».

И название было под стать главной героине. Ее сыграла Кира Медведева (имя при рождении, от которого отказалась, — Анастасия). Нижегородская девушка в свое время выиграла шоу «Пацанки» и поразила публику подробностями биографии: избиение матерью, буллинг в школе, бегство в спорт (лыжи, тяжелая атлетика, пейнтбол), потом уход в барную культуру и разные виды зависимости и далее со всеми остановками. В первом же выпуске «Пацанок» девушка показала раздвоенный (так называемый сплит) язык и разбила мужчине об голову бутылку. Словом, трудная.

В проекте Кире досталась роль Влады (а еще ее взяли в очередную версию «Универа»!), девушки с непростой судьбой, которая отчаянно хочет найти родственную душу. Калюжный играет парня по имени Макс, которому тоже сильно доставалось в школе. Режиссер проекта Оксана Барковская уверена, что «Трудная» — больше, чем кино. Это терапия.

— Кира проживает на площадке самые страшные эпизоды из своей прошлой жизни и избавляется от них, — поясняет Барковская. — Это, своего рода, «кинотерапия», которая позволяет вытащить и выбросить из себя все то, что мешает двигаться вперед. Ее мы начали практиковать еще на «Новеньких», и большинство актеров прошли через нее. Я не всегда понимала, что происходит с ребятами, но старалась разговаривать с каждым ребенком, интересовалась их проблемами и помогала им. Я предлагала проработать их трудные жизненные ситуации на съемочной площадке, и видела реальный результат. Например, Анастасия Могучева наладила отношения с мамой. Или Максим, который исполнил роль Никиты в «Новеньких», тяжело адаптировался в новой семье после детского дома. Но когда он на площадке прожил ряд негативных ситуаций из жизни, из него как будто вышло черное облако, и мы получили совершенно другого ребенка.

Во второй части «Трудной» Калюжный и продолжил сниматься сразу после дембеля. На свежих фото актер радостно позирует, складывая сердечко из большого и указательного пальцев.

— Эти проекты всегда поднимают важные социальные темы, и новый сезон не станет исключением, — обещает Глеб. — Он будет интересен зрителям сюжетными переплетениями, насыщенностью и разговором о зависимости и ее влиянии на жизнь человека. За годы съемок у нас сложилась очень теплая, профессиональная команда, поэтому работать над этой историей снова было по-настоящему комфортно .

Второй сезон изменит жизнь главной героини: Влада, прошедшая курс реабилитации, станет лично помогать девушкам в центре «Сестрёнки». Однако узнав об исчезновении старой знакомой Елены, она запускает собственное расследование, в ходе которого выходит на многослойную цепочку афер, связанных с деньгами, квартирами и чужими судьбами.

Фото со съемок: «МОСТ. Синема»

— Герои проекта стали старше не только в жизни, но и внутри самой киноистории, — объясняет режиссер сериала. — За это время многое изменилось: они стали мудрее, осознаннее, начали иначе смотреть на себя и на происходящее вокруг. Для меня эта история о том, что внутреннюю боль можно победить, если найти в себе силы с ней встретиться»

Кроме Калюжного и Медведевой, к ролям вернулись Василий Симонов (Кирилл), Анна Демидова (Соня), Анастасия Семина (Света), Дарья Щербакова (Ася) и примкнувшие к ним в предыдущем сезоне Антон Пампушный, Аристарх Венес, Виктория Корлякова и другие.