«Это я виновата. Не успела организовать ему вторую операцию»: Как Екатерина Шаврина переживает смерть сына

Екатерина Шаврина хорошо выглядит и весьма энергична для своих лет Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

83-летняя народная артистка РФ Екатерина Шаврина и сегодня на сцене — выступает на фестивалях, частных мероприятиях, дает концерты не часто, но от приглашений не отказывается. Шаврина хорошо выглядит и весьма энергична для своих лет. Год назад Екатерина Феоктистовна пережила трагедию — смерть сына. Сегодня она впервые озвучила причину смерти своего любимого Гриши.

ПРИЧИНА СМЕРТИ СЫНА ШАВРИНОЙ

Сын народной артистки Григорий Шаврин похоронен на Даниловском кладбище Москвы. Мужчину похоронили в мае прошлого года, в тот день, когда ему могло бы исполнится 62 года. Тогда на отпевании в храме Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище была вся семья, друзья. Мамы Григория не было в день похорон на кладбище — она не смогла прийти, было плохо, рядом у кровати дежурила медсестра. Накануне Шаврина провела полночи в церкви у гроба сына — прощалась.

Матери и сейчас тяжело. Сегодня певица Шаврина призналась — она себя винит в смерти сына. «Я организовала, ему сделали операцию на сердце по замене клапана. Клапан переставили ему. Выяснилось — надо еще один клапан заменять. А второй не успела… Если бы у меня нашлось время все организовать, а я тянула — то концерт, то поездка. И в результате ушел ребенок. Если бы ему заменили второй клапан, то Гриша бы жил. Себя виню...» — откровенно сказала Шаврина в интервью в программе «Судьба человека».

Операция по замене сердечного клапана — кардиохирургическое вмешательство, в ходе которого заменяют поврежденный клапан, из-за нарушается нормальный кровоток через сердце, повышается нагрузка на миокард и развивается сердечная недостаточность. Первую операцию Шаврина организовала безработному сыну до того, как он попал в тюрьму. Григорий Шаврин в 2024 году был осужден по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Сына певицы приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима, и отбывал срок во Владимирской области. Там ему стало плохо с сердцем, его госпитализировали в областную больницу ФСИН. Григорий Шаврин скончался из-за сердечной недостаточности. У Шаврина еще до заключения был большой список серьезных проблем со здоровьем. Как было озвучено в тексте приговора, Григорий Григорьевич Шаврин был пенсионером, инвалидом 1-й группы, в анамнезе — инсульт, гипертоническая болезнь 3-й степени, гепатит С, стеноз сердечного клапана и другие заболевания.

Екатерина Шаврина и сегодня на сцене Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шаврина говорит, что когда сына посадили, тогда она делала небольшой перерыв в работе: «Маленько поболела, полежала, поехал к сестрам на Урал, там меня успокаивали...» Смерть сына стала для артистки ударом, но и тут она быстро вернулась на сцену, которая лечит: «Это невозможно принять матери. Был твой самый любимый ребенок. И его нет...»

Муж певицы Александр Павловский (младше на 30 лет): «Мне досталась участь сообщить Кате, что Гриши не стало. Она мужественно восприняла утрату. Но со временем ей становилось больнее, больнее. Он ей и сейчас сниться, ей тяжело. Кате тяжело, поэтому она не говорит об этом… Бессонные ночи. Все поддерживаем как можем. Стараемся быть с ней».

Сына Григория Шаврина родила от отношений с композитором Григорием Пономаренко. В 1971 года в браке с музыкантом Григорием Лаздиным Екатерина родила дочерей-двойняшек. С мужем развелась из-за его измен, троих детей воспитывала сама. Когда в 1972 году в сериале «Тени исчезают в полдень» прозвучал песня «Гляжу в озера синие» в исполнении Екатерины Шавриной — к ней пришла популярность и начались бесконечные гастроли. А воспитание сына было упущено…

Сегодня муж и дочери — надежный тыл и отрада для Шавриной. Обе дочери получили высшее образование: Жанна — доктор, владелица салона красоты, Элла — экономист, работает в банке, воспитала двух дочерей. У покойного сына певицы осталось двое несовершеннолетних детей — дочь Кристина и сын Артем. Жизнь продолжается, Екатерина Феоктистовна продолжает работать и помогать внукам.

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