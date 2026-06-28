Владимир Путин обратился к выпускникам страны: Мечтайте и делайте!

Президент поздравил всех выпускников России Фото: REUTERS.

Сердечно поздравив и ребят, и их родных и наставников с окончанием школы, российский лидер отметил:

- Школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты.

Главы страны подчеркнул, что со школой связана большая часть жизни 17-летних, важные события и переживания.

- Для многих она стала вторым домом, и прощание с ней – особый, трогательный момент, воспоминания о котором вы тоже пронесёте сквозь годы, - сказал Путин.

Особо он подчеркнул вклад учителей.

- На протяжении всего школьного пути они открывали для вас безграничный мир знаний, поддерживали в трудную минуту, помогали понять свои сильные стороны, способности, делали всё для того, чтобы вы выросли достойными людьми. Это очень непростая и важная миссия, - указал президент.

Он обратил внимание на то, что нынешним молодым скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну:

- Вам продолжать историю её свершений, творить, созидать наследие, которое вы, в свою очередь, передадите следующим поколениям.

Российский лидер выразил уверенность в том, что юные соотечественники смогут осуществить свои планы.

- Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе – воля и сплочённость нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос, — отметил глава государства.

И напомнил, что нынешним выпускникам предстоит решать сложные задачи в науке и технологиях , в управлении и социальной сфере, в культуре и искусстве.

- Главное – упорно идти к достижению целей и помнить важные школьные уроки: уроки дружбы, добра, мужества и взаимовыручки, любви к родной стране, равнения на её героев и уважения к вечным ценностям, служившим нам опорой, - сказал Путин.

Указав, что сейчас открыто широкое пространство возможностей, он пожелал каждому выпускнику успешно поступить в выбранное учебное заведение.

- А, возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Главное – найти своё призвание, не останавливаться в стремлении постигать новое, идти вперёд. В современном динамичном мире это особенно важно. Мечтайте и делайте! - призвал выпускников президент.

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