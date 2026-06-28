Комедийный суперхит «Жуки» переделают в полнометражный фильм. Чего ждать от проекта?

Сериал "Жуки" про жизнь московских айтишников в деревне в рамках прохождения альтернативной службы — будет продлен. Фото: ТНТ

Как и сообщал KP.RU, закрытый вроде как сериал «Жуки» (ТНТ) — про жизнь московских айтишников в деревне в рамках прохождения альтернативной службы — будет продлен. Как оказалось, и не один раз.

Во-первых, зрителей ждет возвращение очередной части сериала. Подумаешь, в финале четвертого сезона все как будто окончательно схлопнулось: противостояние жуковцев с алчным губером Юдиным, пожелавшим застроить деревню, завершилось судом и печальным хэппи-эндом (вдруг кто еще не видел — обойдемся без спойлеров). Ну и что? Сценаристы всегда могут найти лазейку для продолжения. Еще в конце прошлого года появились фото со съемок зимней сессии «Жуков»: там появятся и иностранцы, и хоккей, и Новый год, и прочие развлечения.

А, во-вторых, будет и полнометражный фильм. Комедию под названием «Жуки. Новая жизнь» готовят создатели сериала. Чего же ждать от проекта?

К интересу многих фанатов франшизы случится предсказуемое — на авансцену выставят участкового Маслова (Максим Лагашкин), харизматичного и по-русски в меру непутевого полицейского, который и выпить не дурак, и помочь своим всегда готов, и порядок, насколько это возможно в глуши, блюдет, и перед начальством («областными») ответ держит.

Фото: ТНТ

В полнометражной комедии Маслова ждет испытание — серьезная операция. Нет, не полицейская, а медицинская. Словом, вонючий случай. В преддверии полувекового юбилея — а Лагашкину действительно исполнится 50 лет в октябре 2026 года! — сотрудник МВД влетает в ДТП. После чего врачи (Андрей Артамонов) выносят неутешительный приговор: срочная операция. Боясь хирургического вмешательства, как огня, Маслов плюет на рекомендации медиков и решает, что лучше пусть его «проводят в последний путь», чем положат под нож.

Фото: ТНТ

Разумеется, вся деревня Жуки — и любимая жена Иришка (Екатерина Стулова), и отслужившие уже айтишники Никита (Вячеслав Чепурченко), Артемий (Вадим Дубровин) и Денис (Павел Комаров), и отсидевший качок Толян (Владимир Епифанцев), и ветеринар Иваныч (Анатолий Журавлев), и батюшка Александр (Виктор Бычков), и дочь Катя (Дарья Алыпова), и инвестор Марченко (Игорь Верник) с другой участковой Антониной (Марьяна Спивак), и даже тот самый нехороший губер Юдин (Артем Волобуев), узнав о том, что участковый на грани жизни и смерти, бросается убеждать его одуматься.

Фото: ТНТ

Заявлен в проекте даже Алексей Серебряков! Правда, пока не сказано, кого именно сыграет популярнейший русский артист, что в комедиях появляется нечасто.

— Вместо больницы Маслов заставляет односельчан репетировать собственные похороны, чтобы убедиться, что все пройдет как надо., — сообщают создатели. — Импровизированная церемония быстро выходит из-под контроля и превращается в самый странный план спасения участкового, который когда-либо придумывали в Жуках.