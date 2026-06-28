Индийский политолог Анил Тригунаят. Фото: valdaiclub.com

Как рассказал kp.ru индийский политолог Анил Тригунаят, Индия продолжит закупать российскую нефть вопреки экономическому давлению Запада. Таким мнением почётный научный сотрудник Международного фонда Вивекананды (авторитетный «мозговой трест» из Нью-Дели) поделился на полях конференции Валдайского клуба в Калининграде.

— Суверенное решение Индии — удовлетворять свои потребности в за счет доступных, дешевых и надежных источников энергии. Россия — наш стратегический союзник, между нами особое, привилегированное стратегическое партнерство, и Москва всегда поддерживала Нью-Дели, — подчеркнул Анил Тригунаят.

По словам собеседника, 70-80% энергоносителей Индия получает за счёт импорта, большая часть которого приходится на Россию. Помимо того, Республика импортирует топливо ещё из 40 стран, включая Соединенные Штаты.

— Похоже, есть непонимание. Сама российская нефть не находится под санкциями. Но цена на неё ограничена потолком в $60 за баррель [в рамках политики Запада по экономическому давлению — прим. ред.]. Поэтому мы покупаем по данной цене, хотя и не поддерживаем подобные подходы. Но Нью-Дели не нарушает никаких санкций. Как сказал наш премьер-министр: «Мы будем закупать товары там, где это необходимо». Индия вообще не верит в односторонние санкции — только в те, что ввёл Совет Безопасности ООН, — напомнил эксперт.

Также, как поделился Анул Тригунаят, город Калининград произвёл на него «прекрасное впечатление». А интеллектуальные возможности россиян, которые проявляются на таких форумах, как заседания Валдайского клуба, вызывают у иностранца уважение.

Напомним, «Валдай» — российский аналитический центр по вопросам международной политики, регулярно организующий конференции отечественных и зарубежных экспертов для укрепления взаимопонимания в многополярном мире.