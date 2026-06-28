Певец Прохор Шаляпин помирился с Филиппом Киркоровым Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Прохор Шаляпин, который сам себя называет главным амбассадором гедонизма в России, поделился радостью со своими подписчиками. Музыкант рассказал, что он помирился с поп-королем Филиппом Киркоровым, с которым не общался 18 лет.

- Вчера на концерте нам удалось наладить отношения. Мы сделали шаг навстречу друг другу и, так скажем, помирились. Хотя, действительно, не ссорились, как Филипп заметил. Между нами просто встали две женщины и интриги, интриги, интриги… 18 лет не общались, а вчера помирились – и как камень с души, - поведал Шаляпин в видео, записанном на Кипре.

Прохор Шаляпин помирился с Филиппом Киркоровым после 18 лет конфликта: «Спасибо за великодушие»

Прохор добавил, что считает Филиппа большой звездой, а ему самому многого не надо.

- Вы даже не представляете, люди сутками не спят, у Филиппа такой график, у меня глаза в кучу сразу будут, я упаду и все, мне так не надо. Мне вот полежать, посидеть, передохнуть. Вот поэтому, знаете, это радость для меня. Честно говоря, я давно хотел нивелировать негатив. В целом я считаю, что топор войны зарыт. Так что еще раз спасибо Филиппу за его, так скажем, великодушие, - добавил Шаляпин, назвав себя котом Леопольдом (который, напомним, призывал всех жить дружно).

Шаляпин считает Киркорова большой звездой Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Две женщины, которых упомянул Прохор, это медиаменеджер Лариса Синельщикова и продюсер Яна Рудковская. В интервью Ксении Собчак в прошлом году Шаляпин рассказывал, что в 2007-м подслушал разговор Киркорова с Синельщиковой о доходах Димы Билана, а потом передал эту информацию Рудковской. Якобы из-за этого и произошел его конфликт с Филиппом.

В апреле этого года Киркоров заявил, что Шаляпин просто пиарится на нем.

- Чтобы привлечь к своему имени интерес, надо обязательно цапануть Филиппа Киркорова, задеть, — сказал тогда народный артист. Он тогда подчеркнул, что хорошо относится к выпускнику «Фабрики звезд», просто ему надо найти свой хит и настроение, а не задевать кого-то.