Сорвал съемки или нарушил табу Михалкова? Что известно про съемки Ефремова в сериале о маньяке

Михаил Ефремов Фото: кадр из фильма..

Конечно, вся страна следила за судьбой Михаила Ефремова, который летом 2020 года совершил выезд на встречную полосу, будучи в нетрезвом состоянии, и убил тем самым Сергея Захарова, находившегося за рулем фургона и развозившего еду. Это была эпопея. Был в этом криминальном сериале и резонансный процесс.

И яркие персонажи — одиозный шоумен Эльман Пашаев и артистичный педант Александр Добровинский. И семейная драма — от уголовника ушла жена. И попытка спастись в искусстве — постановки в колонии. И христианское спасение от друга Никиты Михалкова, который поручился лично у президента (!) за последующее поведение Михаила Олеговича. И триумфальное возвращение после УДО на сцену — билеты на спектакль «Без свидетелей» михалковской мастерской «12» разлетаются и по цене в несколько десятков тысяч рублей.

Однако все, конечно, ждали скорейшего появления артиста на больших или малых экранах. И оно было почти случилось. Михаил приступил к съемкам в сериале «Кукольник» (START) Сергея Кальварского (не только вел злосчастный концерт в «Юбилейном», за кулисами которого случайно застрелили Игоря Талькова, но и снимал короткометражку «Процесс» — последний перед смертельным ДТП с участием Ефремова проект). В феврале постановщик заявил, что работа стартовала. А в июне стало известно, что сериал заморожен.

Первое, что приходит на ум, — дело в фигуре Ефремова. В обстоятельствах, когда вся страна мобилизована специальной военной операцией, появление столь неоднозначной фигуры на ТВ могут воспринять не слишком правильно и спокойно. Шесть лет назад он непредумышленно (точнее, в невменяемом состоянии) убил человека — а теперь уже на экране? Кроме того, поползли слухи, что артист мог сорвать съемки, нарушив режим.

Но это все никак не подтвердилось.

Более того, с комментарием по поводу срыва «Кукольника» вышел Сергей Кальварский. Да так вышел, что еще больше всех запутал.

— К сожалению, по условиям контракта я не могу комментировать этот вопрос, — ответил постановщик.

И тогда все заговорили про отсутствие финансирования. Что звучит довольно абсурдно: неужели опытный продюсер, начавший путь на ТВ еще в 1990 году, основавший одну с Федором Бондарчуком кинокомпанию, выпустивший как шоураннер «Фишера» и как режиссер «Отпечатки», не отдавал себе отчета, когда анонсировал начало съемок, что денег на сериал нет? Маловероятно.

Фото: кадр из фильма.

Наиболее вероятной и разумной выглядит иная версия — Никита Михалков попросту напомнил Ефремову об обязательствах и договоренностях, которые были, когда еще актер находился в колонии. А такие условия были.

— Я поставил условия, по которым я могу взять на себя ответственность: что он не будет нигде сниматься, не давать никаких интервью, нигде не играть, и все остальные, так сказать, табу, — пояснил режиссер. — Ему нужно было подлечиться, мы это сделали, ему нужно там было привести себя в порядок. И он выполнил идеально все наши договоренности.

Так или иначе, пока о продолжении «Кукольника» речи не идет. Говорят про перенос на 2027 год.

— Я очень ждал, когда Мишу отпустят, очень хочу с ним работать, — говорил Кальварский. — К сожалению, пока не могу рассказать, что это за сериал. Это новая работа, она еще находится в состоянии написания. Но там есть роль для Миши. Планируется, что это будет одна из главных ролей. Мы с ним нечасто переписывались, но мы договорились обязательно поработать вместе. Я думаю, что это произойдет. Вообще для Миши всегда есть роль, потому что он большой артист.

Никто из создателей не объяснял детали съемочного процесса. Но, по одной из версий, «Кукольник» должен был быть посвящен тому самому Кукольнику — жуткому и обезумевшему маньяку Анатолию Москвину (бывшему нижегородскому краеведу). Некрополисту, про которого регулярно писала и пишет «КП»: в квартире сатаниста нашли тела 26 мумифицированных женских тел, после чего нелюдя отправили в психушку, где он находится порядка 15 лет. Если это так и в таком сериале должен был сниматься Ефремов (даже хоть и в роли сыщика, как в «Следователе Тихонове»), то несложно догадаться, почему денег на такой проект решили пока не давать. Слишком токсичная аура — и тема тоже, несмотря на странный спрос аудитории на кровавые маньячные саги.

Фото: кадр из фильма.

Изначально в "Кукольнике" должны были также сыграть Аглая Тарасова и Иван Янковский (след понятного какого сериала, конечно!), а производство собиралась запускать «Студия 812» – одна из создательниц «Фишера».