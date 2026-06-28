Владимир Путин передал послание Западу: «Нас не убить»

Президент на съезде «Единой России» сделал ряд важных заявлений. Фото: REUTERS.

Президент на съезде «Единой России», нашей ведущей политической партии сделал ряд важных заявлений.

О РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ

Президент отметил, что региональные конфликты множатся.

- Возникают всё новые искусственные препятствия для нормального, взаимовыгодного сотрудничества государств и народов: это касается экономики, технологий, науки и даже культуры и спорта, в целом гуманитарного взаимодействия, - указал российский лидер.

О ДАВЛЕНИИ ЗАПАДА

Было сказано о том, что наша страна испытывает «грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит».

- Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя они не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту – тоже не получается, - сказал Путин.

О ПРОТИВОСТОЯНИИ САНКЦИЯМ

Президент подчеркнул, что Запад вводит против нас «всё новые, незаконные санкции». Которые «нас не убьют».

- Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств, политической воли у нас достаточно. В этом ни у кого не должно быть сомнений - сказал, как отрезал президент.

Фото: REUTERS.

О ЗЛОДЕЯНИЯХ КИЕВСКОГО РЕЖИМА

Глава государства отметил, что Запад продолжает поощрять киевский режим, выбранный в качестве тарана в борьбе с Россией, «не жалея украинский народ».

- Режим отступает по всей линии боевого соприкосновения, и потому перешёл к откровенно террористическим действиям. А как ещё назвать удары по мирным жителям, по гражданским объектам и открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения терактов? - спросил Путин.

О ВНУТРЕННЕМ РАЗВИТИИ

Российский лидер сказал, что мы продолжаем решать задачи внутреннего развития, в области демографии, сбережения традиционных ценностей, повышения качества жизни во всех регионах.

- Мы выведем экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Продолжим строить жильё и дороги, создавать новые, современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России, - заявил глава государства.

О СОЦГАРАНТИЯХ

По его словам, некоторые планы придется скорректировать, но это не критично.

- Все стратегически значимые программы развития, будут реализованы в полном объёме, и все соцобязательства государство, безусловно, выполнит, - подтвердил лидер страны

Фото: REUTERS.

О ПАТРИОТИЗМЕ

Он подчеркнул значимость истинного патриотизма.

- Хочу сказать сердечное спасибо нашим солдатам и офицерам, добровольцам и волонтёрам, врачам и учителям, спасателям, водителям, инженерам и рабочим. Каждому, кто на своём посту, невзирая на риск, мужественно выполняет свою работу, служит Родине. Именно благодаря таким людям Россия твёрдо стоит на ногах — подчеркнул глава государства.

О ТРАДИЦИЯХ И УСТОЯХ

Было заявлено о фундаментальных, коренных интересах России, которая готова сражаться за них, «за наше будущее, образ жизни, суверенное мировоззрение, традиции и устои».

- Россия всегда была сильна благодаря народной сплочённости. Наше внутреннее единство не даёт покоя нашим недоброжелателям. Они хотели бы его подорвать, поставить под сомнение. Ничего никогда у них не получалось. Не получится и сейчас — твердо заявил Путин.

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