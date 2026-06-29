Современные подростки все чаще заболевают раком: так ли это и как распознать тревожные признаки, рассказал профессор-онколог

Заболеваемость раком у российских детей и подростков за последние 4 года выросла на 25%. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Заболеваемость раком у российских подростков за последние 4 года выросла на 25% - такую новость распространили многие СМИ со ссылкой на один из Телеграм-каналов. Сам канал ссылается на данные Росстата. Однако на официальном сайте ведомства найти подтверждение этой информации не удается.

Насколько часто на самом деле развивается рак у современных детей и подростков? Что провоцирует у них рост опухолей? Как распознать тревожные признаки, насколько успешно сейчас лечат онкозаболевания у мальчиков и девочек? И как снизить угрозу опасной болезни? В этом разбирался KP.RU с авторитетным экспертом - профессором-онкологом, доктором медицинских наук, членом правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Николаем Жуковым.

ТРИ ГЛАВНЫХ МИФА ПРО РАК У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

- Чем старше человек, тем выше вероятность развития у него злокачественной опухоли, - говорит профессор Жуков. - Уточню: называть все опухоли «раком» с медицинской точки зрения неверно. Врачи-онкологи говорят так только о злокачественных новообразованиях из эпителиальной ткани, то есть из слизистых оболочек, кожи, железистой ткани и т.д. (эпителий формирует барьер между внутренней средой организма и внешним миром - как кожа, а также выстилает изнутри все полости и протоки в нашем организме. - Прим. Ред.). Поэтому, скажем, есть рак желудка - опухоль из клеток слизистой, но нет «рака кости» - заболевание называется остеосаркома.

Среди взрослых в России ежегодно выявляют порядка 700 000 новых случаев злокачественных опухолей. У детей от 0 до 18 лет – около 3 700. То есть на долю детей младшего возраста и подростков, составляющих не менее 20% населения страны, приходится лишь 0,5% всех случаев развития опухолей.

- Значит, частая заболеваемость раком (для упрощения будем называть так все злокачественные опухоли) у современных подростков и ее стремительный рост - миф?

- Если говорить в абсолютных цифрах (количестве случаев), то в общей массе взрослых опухолей подростки точно «не делают статистику». Их доля остается низкой, меньше 1%.

В то же время мой личный опыт и зарубежные данные показывают: в развитом мире растет заболеваемость некоторыми «взрослыми» типами опухолей у людей младше 18 лет. Так, исследование, охватившее большую часть США, выявило драматический рост детской и подростковой заболеваемости колоректальным раком (КРР, в народе его часто называют раком кишечника. - Ред.). За 20 лет, с 1999 по 2020 годы, заболеваемость КРР в возрастной группе от 10 до 14 лет выросла более чем на 500%, т. е. в пять раз. А в группе 15-19 лет - рост более чем на 300%.

Однозначной причины такого подъема заболеваемости мы пока не знаем. Многие эксперты считают, что в числе основных «виновников» так называемая западная диета: много переработанного мяса (сосиски, колбасы, копчености), фастфуда, жирного и сладкого, дефицит овощей и фруктов. Могут играть негативную роль избыточный вес и малоподвижный образ жизни. Из-за этого, а также широкого применения антибиотиков меняется микробиом (микрофлора в кишечнике, на коже, слизистых у людей. - Ред.). В итоге в организме создаются более благоприятные условия для развития опухолей.

- Это правда, что у молодых рак всегда агрессивнее, быстрее развивается и дает метастазы?

- Далеко не всегда. Эти свойства в большей степени зависят не от возраста больного, а от типа опухоли. Так, например, меланома (разновидность злокачественных опухолей кожи), остеосаркома, рак кишки или желудка в среднем развиваются и метастазируют с одинаковой скоростью и у детей, и у взрослых.

- Лечение рака у подростков менее успешно, чем у маленьких детей и взрослых - миф или правда?

- Подростки, пожалуй, наиболее сложная возрастная группа с точки зрения «пейзажа» встречающихся опухолей и подходов к терапии. Их организм быстро меняется, врачам нужно выбирать между протоколами для лечения детей и взрослых, комбинировать подходы. Во многих зарубежных исследованиях отмечают, что порой 15-17-летние онкопациенты оказываются «чужими» и для детской, и для взрослой онкологической службы. Но при грамотном подходе опухоли у таких больных лечатся не менее эффективно, чем в другом возрасте.

От редакции: в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва Минздрава России работает специализированное отделение старшего возраста. В нем занимаются лечением онкологических заболеваний у подростков, а также у маленьких пациентов, у которых заболевание развилось «не по возрасту» (взрослая опухоль у ребенка). Здесь принимают и лечат бесплатно пациентов со всей страны.

У детей от 0 до 18 лет выявляют около 3 700 случаев злокачественных опухолей. Фото: Roman Zaiets/Shutterstock/Fotodom

КОНКРЕТНО

Какие опухоли чаще встречаются у детей и подростков

- Есть так называемые «детские» опухоли, т.е. заболевания, встречающиеся преимущественно в детской популяции и не характерные для взрослых пациентов, - поясняет профессор Жуков. - Преобладают гемобластозы (опухоли кроветворной системы), опухоли центральной нервной системы. А также различные опухоли, развивающиеся из соединительной, мышечной и костной ткани (саркомы).

Привычные для взрослых эпителиальные опухоли – раки встречаются у детей крайне редко. У взрослых, наоборот, подавляющее большинство опухолей представлено именно раком (в медицинском понимании этого термина, см. выше).

ЕСТЬ ЛИ ДЕТСКИЕ ОНКОСКРИНИНГИ

- Николай Владимирович, как сообщает Минздрав, у взрослых сейчас больше 60% опухолей выявляют на ранних стадиях, зачастую - в ходе диспансеризации. А как у детей и подростков?

- Системы онкоскринингов (т.е. целенаправленного обследования лиц, не имеющих никаких проявлений заболевания, для раннего выявления опухолей) для детей не существует. Причина этого очевидна: КПД работы подобной системы был бы очень низким в силу крайней редкости опухолей у детей и подростков. Единственное исключение - дети с определенными наследственными синдромами (например, синдром Линча, наследственный семейный полипоз или синдром Ли-Фраумени). В таких случаях очень высокий риск развития рака и проведение регулярных обследований имеет доказанную пользу.

В целом опухоли у детей и подростков во всем мире достаточно часто выявляют на поздних стадиях. Из-за редкости таких заболеваний у многих врачей районных поликлиник может объективно не хватать онконастороженности - ведь они могут за все время своей практики не встретить ни одного пациента со злокачественной опухолью.

Поэтому и врачам-педиатрам, и подросткам, и их родителям важно иметь хотя бы минимум знаний о признаках, которые могут быть проявлениями опухолевого процесса и должны насторожить, говорит профессор Жуков. При этом, конечно, не следует впадать в другую крайность - подозревать развитие рака в любом чихе. Если возникают «красные флажки» (см. ниже), нужно обследоваться и выяснять истинную причину симптомов. Скорее всего, это окажется не опухоль. Но важно провериться, чтобы исключить злокачественное новообразование.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Какие изменения в состоянии ребенка или подростка могут быть признаками развития опухоли

- Опухоль это всегда «плюс-ткань» - то есть, вырастает дополнительный объем клеток там, где он природой не предусмотрен, - поясняет профессор Жуков. - Увидеть или заподозрить этот объем можно по определенным симптомам.

! Появление новообразования в зонах, доступных осмотру или ощупыванию. Когда без видимых причин появилось что-то, чего ранее не было - узел, шишка, нарост на кости, пигментное пятно - это явный повод для обращения к врачу.

- Если же опухоль растет внутри и не видна, то «вычислить» ее можно по тому воздействию, которое «плюс-ткань», оказывает на окружающие структуры, - продолжает эксперт.

! Если поблизости с растущей опухолью есть чувствительные нервы, то их сдавливание может вызывать боль. «Когда боль возникает как будто бы сама по себе, без очевидной причины, и не проходит, а продолжает нарастать - не стоит тянуть с обращением к врачу», - говорит профессор Жуков.

! Если новообразование растет рядом с какой-нибудь «трубкой» нашего организма или в ее просвете (трахея, пищевод, желудок, сосуд, кишка, уретра и т.д.), возможно перекрытие этого просвета - сначала частично, потом полностью. В таких случаях могут появиться запоры, трудности с мочеиспусканием, затруднение дыхания, постоянная заложенность носа, ушей и т.п. Опять же: при опухолевом процессе такие нарушения возникают без других видимых причин (не стоит путать, например, с заложенностью носа при ОРВИ или хроническом рините).

! Опухоль более ранима, чем естественная выстилка органов. Поэтому, когда она растет в просвете полого органа или на видимых покровах (кожа, слизистые), из-за травмирования появляются выделения: кровь или слизь в стуле, кровь в моче, кровохарканье, кровянистые выделения из носа, длительно не заживающие язвочки на коже.

! Наконец, опухоль может «подтачивать» различные структуры организма, делая их более ломкими, хрупкими. Поэтому «поломки», произошедшие при незначительной травме - тоже тревожный симптом. «Например, если кость повреждена опухолью, у ребенка может произойти перелом бедра, когда он просто оступился. Или ломается позвонок при обычном прыжке», - описывает врач.

Существуют так называемые «детские» опухоли, т.е. заболевания, встречающиеся преимущественно в детской популяции и не характерные для взрослых пациентов. Фото: Aleksandr_Alekseev/Shutterstock/Fotodom

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как снизить риск рака у подрастающего поколения

- У взрослых людей риск развития опухолей повышается из-за длительного воздействия канцерогенов в пище и окружающей среде, курения, злоупотребления алкоголем, загаром и т.д. У подростков же злокачественные новообразования чаще всего возникают «сами по себе». Молодой человек еще не успевает «накурить» или «наесть» достаточно, чтобы это вызвало развитие опухоли, - поясняет профессор Жуков. - В большинстве случаев подростковые опухоли - результат случайной ошибки при делении клетки, происходящей без «посторонней помощи», без внешних канцерогенных воздействий.

- Что тогда можно посоветовать детям и родителям?

- Здоровый образ жизни точно никому не повредит. Важно понимать: если ребенок налегает на фастфуд, недоедает овощи-фрукты, имеет ожирение и мало двигается, к сожалению, это закладывает фундамент для повышения риска развития опухолей в более раннем взрослом возрасте. В то же время вакцинация от гепатита В и вируса папилломы человека (ВПЧ) в детском возрасте радикально снижает вероятность определенных типов опухолей в дальнейшей жизни (гепатиты В и С провоцируют развитие рака печени, а ВПЧ вызывает большинство случаев рака шейки матки и некоторых других видов опухолей).

В ТЕМУ

Про социальную адаптацию

- Одна из сложностей при лечении опухолей у подростков - социальная адаптация, - рассказывает профессор Жуков. – Ребенок из-за болезни и ее лечения может оказаться надолго вырванным из привычной среды. Может пропускать обучение в школе, лишаться полноценного общения со сверстниками. У нас в стране, чтобы решить эту проблему, создаются возможности и для продолжения учебы, и для других видов социальной адаптации как в процессе лечения, так и по его завершении.

От редакции: так, в Центре им. Д. Рогачева, где дети проходят лечение опухолей по ОМС, есть школа, и даже возможность сдавать экзамены. Также здесь работает специальный реабилитационный центр для онкопациентов детского и подросткового возраста.

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