Спасателям удается извлекать из-под завалов детей Фото: REUTERS.

Венесуэла приходит в себя после мощнейшего землетрясения, случившегося на прошлой неделе. Подземные толчки магнитудой до 7,6 за считанные минуты превратили привычную жизнь страны в хаос. В Каракасе и других городах рухнули здания, нарушена работа транспорта и инфраструктуры. Кадры разрушений напоминают сцены из фильмов-катастроф: искореженные конструкции, разбросанные обломки и пустые улицы.

Сколько жертв принесла стихия, пока не может сказать никто. Почти 70 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Счет погибшим растет с каждым часом: по данным на утро воскресенья их было уже около 1500. Более 3400 человек доставлены в больницы с разными травмами. Эксперты телеканала CNN не исключают, что в итоге количество смертей может превысить 100 тысяч.

Последствия страшного землетрясения в Венесуэле: пострадали столица и Карибское побережье Число жертв землетрясения в Венесуэле уже идет на сотни. Сильнее всего пострадали Карибское побережье и столичный регион

Кадры разрушений напоминают сцены из фильмов-катастроф: искореженные конструкции, разбросанные обломки и пустые улицы. Фото: REUTERS.

Международная организация по миграции оценивает число затронутых бедствием жителей страны в 6,76 миллионов. Специалисты также не исключают, что экономический ущерб достигнет 10% валового внутреннего продукта.

Официальные лица ввели режим чрезвычайного положения и мобилизовали все силы для разбора завалов в наиболее пострадавших штатах. В страну прибывают спасатели и гуманитарные грузы более чем из 20 стран.

Множатся рассказы об удивительных спасениях. В разных городах на поверхность живыми подняли троих младенцев нескольких месяцев от роду. Настоящее чудо совершили члены поисковой команды из Колумбии. Они сумели извлечь из-под обломков 11-летнего мальчугана, проведшего в завале почти трое суток - 70 часов! Паренек по имени Моисес не получил серьезных травм, кроме нескольких ушибов и порезов. Он оказался в крохотной нише, образовавшейся под двумя упавшими друг на друга бетонными плитами. Спасенного немедленно напоили водой - его организм был сильно обезвожен, и затем доставили в госпиталь. «Эта успешная операция вселяет надежду на продолжение поиска выживших», - сообщило о работе своих сотрудников Министерство обороны Колумбии.

Несколько подростков удалось спасти из-под завалов живыми Фото: REUTERS.

А спасатели из Сальвадора вытащили из руин живых 15-летнюю девочку и ее собаку. Подростка отправили в больницу, животное передали родственникам. Президент Сальвадора разместил в своем аккаунте трогательный ролик об этой истории.

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