Вкалывают роботы, а не человек: Как Паулина Андреева, Анна Чиповская и другие актрисы играют красивых андроидов

В фильме «ЛИДА» главную роль исполняет Анна Чиповская. Фото: кадр из фильма.

Фильм «Я, робот» с Уиллом Смитом в главной роли еще в 2004 году показал, как андроиды могут сосуществовать рядом с людьми — и чем это может, при неумелой эксплуатации, конечно, закончиться. На дворе 2026 год: и вот уже маленькие квадратные роботы развозят еду, всасывают пух на улицах, а еще могут быть и собакой, и человекоподобным «другом». Это часть реальности, а значит и сериальная индустрия постепенно осмысляет казавшийся фантастическим феномен. В обзоре KP.RU несколько проектов, где андроиды стали полноценными персонажами — правда, играют их все еще живые актеры. Но это пока.

Анна Чиповская («ЛИДА»)

Фото: кадр из фильма

На прошедшем в Иванове сериальном фестивале «Пилот» этот проект ОККО был представлен в программе «Самый ожидаемый сериал». В научно-фантастическом триллере «ЛИДА» (именно большими буквами, поскольку это аббревиатура) главную роль исполняет Анна Чиповская. Актриса сыграет цифровое воплощение системы ИИ-терапии — инновационной технологии нового поколения, которая помогает пациентам справляться с тяжелыми психологическими травмами. Сериал сочетает элементы психологического детектива, научной фантастики и герметичного триллера.

Что делает робот в виде очаровательной и не теряющей лоска со времен «Оттепели» Анны? Помогает людям избывать проблемы путем беседы. Именно поэтому артистке пришлось создавать специальную ауру — и отсутствующий взгляд машины, и в то же время сделать так, чтобы пациент чувствовал «спокойствие и живое человеческое участие».

Фото: кадр из фильма

Сюжет развивается в относительно недалеком, обозримом будущем в нашей стране: семь пациентов с тяжелыми психологическими травмами становятся участниками экспериментальной программы с использованием новейшей отечественной разработки — ИИ-терапии «ЛИДА». Аббревиатура расшифровывается так — Лиминальный Индивидуальный Диагностический Алгоритм. По замыслу ученых, именно с этой программой вместо долгих лет терапии путь к исцелению можно преодолеть всего за несколько сеансов. Технология находится на финальной стадии клинических исследований, как вдруг по ходу терапевтического процесса таинственно гибнет один из участников программы. Кто же виноват?

Паулина Андреева («Лучше, чем люди»)

Фото: кадр из фильма

Адаптация шведского проекта Äkta människor («Настоящие люди») вышла в 2018 году (START, Первый канал) и сюжет уже тогда казался не так уж утопичен. Ариса (Паулина Андреева) — домашний робот-помощник, которого отличает одна важнейшая особенность: он умеет испытывать эмпатию. Внутри бота установлен ряд программ, которые создают ощущение, что она все понимает, чувствует, умеет бояться или переживать. И вроде бы все идет по плану, но до тех пор, пока отец семейства Сафронов (Кирилл Кяро), где трудится красивый андроид, не замечает за собой чувств по отношению к вроде бы машине. Его жена Алла (Ольга Ломоносова) тоже начинает подозревать неладное.

Андреева была в определенном смысле первопроходцем и показала, как живому актеру можно показать андроида с отсутствующим взглядом.

Фото: кадр из фильма

— Я старалась существовать и вникать в материал именно как робот, — поясняла «КП» актриса. — Для того чтобы это получилось, важна максимальная концентрация в настоящий момент времени. Бот не думает наперед, у него нет прошлого и будущего. Плюс ко всему должно отсутствовать дыхание и моргание. На проекте работает хореограф. Мы репетировали движения и мимику. Я училась не моргать на протяжении длительного времени, не дышать, ходила дома, представляя себя роботом.

Одним из самых драматичных моментов проекта стала сцена, в которой бот встанет перед выбором человеческого масштаба. Ну, вы понимаете...

Зоя Бербер («Анна Николаевна»)

Фото: кадр из фильма

Первый на отечественном ТВ сериал, где в дело в ступает настоящая робокопка, — это «Проект «Анна Николаевна» (ТНТ). Не на правах второстепенной помощницы, но в звании капитана полиции, созданный в недрах российской научной лаборатории умный и неотразимый андроид поступает на службу к начальнику полицейского отдела городка Корчма Виктору Сергеевичу Галузо (Сергей Гармаш), чтобы ловить злодеев. Анна Николаевна Королькевич (Зоя Бербер) в совершенстве владеет оружием, знает технику рукопашного боя, может достать любую информацию о подозреваемых за пару секунд. Чем не подарок?!

— Дочка знает, что я сыграла андроида, она посмотрела первую серию, и ей понравилось, — вспоминала Бербер, блиставшая до этого в сериале «Реальные пацаны». — Надя расспрашивала меня: как у меня получилось сделать такие глаза? Я долго не понимала, что именно она имеет в виду: как я их накрасила, подвела или что-то еще? Нет-нет, говорит дочка, тебе же поставили новые глаза. Я ответила, что это не новые глаза, а просто я сделала вот так! И посмотрела на нее взглядом Анны Николаевны. Она испугалась и попросила больше так не делать, по крайней мере в то время, когда я буду читать ей сказки.

Чтобы добиться механизации пластики, актриса изучала иные примеры фильмов по теме. Ей сделали короткую стрижку и поставили новые цветные линзы.

Фото: кадр из фильма

— Я просмотрела много работ — как зарубежных, так и наших, изучила, как артисты пытались себя «механизировать», — объясняет Зоя. — В какой-то момент я поставила себя на паузу и решила сделать свой вариант, потому что копирка — это, конечно, хорошо, но кто его знает, может, я найду что-то свое, что будет уникально и интересно. Так и получилось. После того, как мы сделали «Проект «Анна Николаевна», я досмотрела множество разных работ по этой теме, и уже потом поняла, что действительно нашла своего андроида, своё существование в этой роли. Я этому очень обрадовалась и по-настоящему гордилась собой. Я не вышла за рамки, и, скажем так, не было лжи, было все по правде.

Проект действительно понравился аудитории, поэтому сценаристы решили придумать задачку со звездочкой — и написать материал про то, как бот начинал службу. Так родилась комедия «Проект «Анна Николаевна». Начало». Действие сериала переносит зрителей в конец 2012 года, когда, согласно календарю майя, должен был наступить конец света. В канун праздника у майора Пожарского срывается свадьба, а над Корчмой пролетает НЛО, который со взрывом приземляется в лесу. Расследовать происшедшее присылают Антона Николаевича Королева из Москвы — опытный образец андроида-полицейского. Возвращается он уже совсем другим. Таким образом, Бербер пришлось сыграть и мужчину-бота.

— Я думала, перевоплотиться из Анны Николаевны в Антона Николаевича будет совсем легко, но на деле оказалось — не очень, — признавала актриса. — Антон — не просто молодой человек, а андроид со своими особенностями. Но, конечно, вы узнаете в нем знакомые черты: мой нос, мои щечки, мои глаза, мою фигуру и мой голос, который мы решили оставить как есть — молодой ломающийся голосок.