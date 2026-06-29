Свадебная мода - 2026: смузи вместо водки, бабушкин сервиз и танцы под Буланову

Свадебный рынок России переживает серьезную трансформацию. Пышные застолья закатывают все реже, а на их место приходят камерные ужины, безалкогольные вечеринки и театральные постановки про любовь. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда вы в последний раз видели похищение туфельки и получали от этого искреннюю радость? То-то же. Свадебный рынок России переживает серьезную трансформацию. Пышные застолья закатывают все реже, а на их место приходят камерные ужины, безалкогольные вечеринки и театральные постановки про любовь. Мы разобрались, куда исчез тамада, почему торт за 500 тысяч - это уже прошлый век, и правда ли, что молодожены теперь просят гостей подписывать соглашения о неразглашении.

БЮДЖЕТЫ «УСОХЛИ»

Мода на свадьбы в стиле фильма «Горько!» - с драками и похищением невесты - сходит на нет. По словам руководителя событийного агентства «Лавка чудес» Екатерины Акимовой, количество пышных торжеств сократилось более чем на 50%. Если раньше в выходные у агентства могло быть по 3-4 мероприятия со средним чеком в 3 миллиона рублей, то сейчас летние субботы нередко пустуют.

- Люди перестали гнаться за тем, чтобы переплюнуть чей-то пафос. Мы возвращаемся к тому, ради чего придумывались свадьбы: побыть с самыми родными, познакомить семьи, прочувствовать момент, - объясняет Екатерина.

Средний формат современной свадьбы - это уютная вечеринка на 25-35 родственников и близких друзей. Бюджеты также усохли: если в прошлом году средний чек на организацию торжества «под ключ» составлял около 3 млн рублей, то сейчас пары готовы потратить около 2-2,5 млн (и это с учетом тотального подорожания услуг).

- Однозначно все экономят. Но при этом учатся делать что-то более простое, но качественное, - подтверждает тренд организатор мероприятий Павел Воронцов. - У меня за последний месяц было два мероприятия, когда пары просто расписались в загсе и уехали в путешествие, решив не закатывать пир.

Юлия Дубова, руководитель агентства Dubova Events, резидент Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), делится еще одним важным наблюдением: рынок расслоился, а с тамадой в традиционном понимании покончено.

- В премиум-сегменте запрос на эмоции не изменился, но появились строгие NDA (соглашения о неразглашении) даже для гостей - люди хотят приватности и не желают, чтобы их личный праздник становился контентом для соцсетей без их контроля, - отмечает Юлия. - Тамада - это рудимент. Современная свадьба - продюсируемое событие с драматургией. Ведущий сегодня - это режиссер вечера, который чувствует настроение зала и управляет эмоциональной дугой.

Сейчас на свадьбу приглашают только самых близких. Фото: Ground Picture/Shutterstock/Fotodom

БАБУШКИН ХРУСТАЛЬ ВМЕСТО ПЛАСТИКА И ПРОСТОЙ БИСКВИТ ВМЕСТО ШОК-ТОРТА

«Дорого-богато», перья, стразы и «тяжелый» люкс, по словам экспертов, живы и будут жить долго у определенной прослойки. Однако более массовым явлением становится сдержанная элегантность и забота об экологии.

Екатерина Акимова отмечает, что пары все чаще просят сделать оформление так, чтобы после праздника осталось как можно меньше мусора. Вместо тонн пластика и полистирола, которые отправлялись на свалку сразу после банкета, теперь в ход идут многоразовые ткани и драпировки, живая флористика, природные и памятные сердцу материалы.

- Использование того, что ценно и памятно, - новый шик. Например, хрусталь, который годами пылился в серванте, может стать изюминкой сервировки. И бабушка счастлива, и смотрится это невероятно стильно, как на закрытом приеме у голливудских звезд, - делится наблюдениями эксперт.

Уходит в прошлое и мода на гигантские «шок-торты» высотой в человеческий рост, которые могли обходиться в 500 тыс. рублей. Сегодня пары предпочитают простые бисквиты, которые жених и невеста в финале вечера украшают свежими ягодами прямо на глазах у гостей. Средний чек на такой торт - около 50 тысяч рублей.

БАНКЕТ ЗА 15 ТЫСЯЧ НА ЧЕЛОВЕКА: ВО СКОЛЬКО СЕЙЧАС ОБХОДИТСЯ СВАДЬБА

Главное изменение на рынке - рост цен буквально на всё, от буханки хлеба до услуг звезд. Сильнее всего за год подорожали декор и цветы - сразу на 200%, со 100 тыс. до 300 тыс. руб. Почти вдвое стали дороже кавер-группы - со 150 тыс. до 250-300 тыс. руб. Банкет прибавил в цене 50% и теперь обходится минимум в 15 тыс. руб. на одного гостя. Услуги ведущего подорожали на 30–40% - до 150 тыс. руб. (подробнее см. «Только цифры»).

Сколько стоят свадебные услуги Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Павел Воронцов поясняет: причины - общеэкономические: инфляция, рост налоговой нагрузки для малых предпринимателей, плюс подорожали логистика, бензин и комплектующие.

Юлия Дубова уточняет, что в премиум-сегменте планка еще выше: расчет меню - от 10 тысяч рублей на человека, авторский декор - от 500 тысяч рублей, техническое оборудование (звук, свет, спецэффекты) - от 300 тысяч.

- Но мы работаем не с бюджетами, а с задачами. Иногда камерное событие на 20 человек может стоить как средняя свадьба на 100 гостей, потому что в нем больше смысла, ручной работы и любви к деталям, - подчеркивает она.

Абсолютно безалкогольные свадьбы встречаются редко. Фото: Leojuli/Shutterstock/Fotodom

ЗУМЕРЫ ПРОТИВ АЛКОГОЛЯ И ЗА ТАНЮ БУЛАНОВУ

Поколение Z доросло до загсов и принесло с собой новые правила игры. Миф о том, что зумеры не выпивают на свадьбах, а пьют смузи и комбучу, по словам Екатерины Акимовой, оказался правдой.

- У меня в этом году было две безалкогольные свадьбы. На одной - ни капли спиртного, на второй - по одному бокалу просекко после регистрации. Ребята объясняют это не экономией, а желанием запомнить этот день абсолютно чистым, не видоизменяя события алкоголем, - рассказывает Акимова.

Однако ведущий Алексей Романовский называет истории про ЗОЖ-свадьбы фантастикой. По его опыту безалкогольный формат - крайне редкое исключение, ведь для этого нужно, чтобы все гости разделяли такую философию.

- Кто не пьет, тот не пьет, но это не мода, а просто образ жизни конкретных людей, - объясняет он.

А вот в развлечениях зумеры действительно оригинальны. Вместо надоевших конкурсов с шариками и угадыванием мелодий они голосуют за иммерсивный театр. Екатерина Акимова рассказала о паре, которая наняла актеров, чтобы те прямо перед гостями отыграли историю их знакомства и знаковые моменты отношений.

- Это было невероятно эмоционально. Думаю, такой формат станет новым трендом, - прогнозирует она.

Павел Воронцов отмечает, что по-прежнему силен и тренд на ретро-вечеринки в стиле 80-х и 90-х. Песни Тани Булановой и «Руки Вверх» - это мем, под который молодежь готова отрываться по полной.

Юлия Дубова видит и другую тенденцию:

- Молодые пары не хотят шаблонную свадьбу, но готовы погружаться в семейные истории, культурные коды. Мы часто используем семейные рецепты, старые фотографии, личные письма - это создает мост между поколениями, - просматривает более глубокую тенденцию Юлия Дубова.

Кроме того, по ее словам, неожиданно мощный запрос идет на национальные свадебные традиции - ингушские, еврейские, армянские. В торжество в современном формате включаются ритуалы, которым сотни лет.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НЕ ЗАМЕНИТ СОБСТВЕННЫЙ

Может ли нейросеть провести свадьбу? Эксперты сходятся во мнении, что без собственного интеллекта искусственный бесполезен, но как ассистент он незаменим.

Екатерина Акимова задействует ИИ, чтобы на основе запросов жениха и невесты придумать несколько ярких сценариев.

Алексей Романовский отмечает, что можно сделать красивый ролик, «оживив» с помощью нейросетей детские фотографии бабушек и дедушек. Но как только невесты узнают, что за профессиональную и качественную генерацию нужно платить (от 5 тыс. рублей за 10-15 фото), а не делать это в бесплатном приложении, их энтузиазм часто угасает.

- Без человека-ведущего свадьба немыслима. Даже если нет приглашенного ведущего, его функции кто-то выполняет, иначе толпа гостей просто распадется на группки по интересам, - поясняет Павел Воронцов.

Зумеры предпочитают необычные свадьбы. Фото: LovelyColorPhoto/Shutterstock/Fotodom

СЕКРЕТЫ ЭКОНОМИИ: КАК СЫГРАТЬ СВАДЬБУ МЕЧТЫ И НЕ РАЗОРИТЬСЯ

1. Нанимайте организатора. Это может сэкономить до 30% бюджета, а не наоборот. У профи есть партнерские скидки от подрядчиков, которые частному лицу никто не даст.

2. Играйте в будни и не в сезон. Пятница, суббота и воскресенье - самые дорогие дни. Вторник или среда в октябре или ноябре обойдутся значительно гуманнее. Но будьте осторожны с декабрем: там ценник взлетает из-за новогодних корпоративов.

3. Меняйте формат выступлений. Хотите звезду - не обязательно звать ее с полным бэндом за 2 миллиона. Можно договориться на акустический квартирник с лидером группы за 300-400 тысяч, или пригласить артиста на две песни, чтобы он просто засветился на фото для статуса. В качестве небанальной замены идеально подойдет эстрадный оркестр - это торжественно и стоит в разы дешевле топ-артистов.

4. Экспериментируйте с образами, а не ценой. Покупать одно платье за 500 тысяч - вчерашний день. Модно иметь 2-3 наряда до 100 тысяч рублей, чтобы менять образы в течение вечера: торжественный шлейф на регистрацию и удобное платье для танцев после.

5. Используйте натуральный и многоразовый декор. Сухоцветы, ткани, сезонные местные цветы (вроде веток жасмина вместо дорогущего эвкалипта) помогут и бюджет сберечь, и выглядеть трендово.

6. Подумайте о путешествии вместо банкета.

- Если задача именно сэкономить, лучше отправьтесь в путешествие вдвоем или с самыми близкими. Свадьба - это инвестиция в эмоции, а не в количество салатов, - считает Юлия Дубова.

ЗВЕЗДЫ НА СВАДЬБУ: ВАЛЕРИЯ УСТРОИЛА СЮРПРИЗ, А КАДЫШЕВА ПРОСИТ 30 МИЛЛИОНОВ

Еще один маркер перемен: те самые «широкие» свадьбы никуда не делись, но теперь бюджеты остаются в родной стране.

- Раньше люди устраивали праздники в Куршевеле или Дубае, а сейчас деньги остаются в России. И люди очень хотят отметить событие именно с нашими артистами, - объясняет Сергей Лавров, промоутер звезд и концертный директор. - Индустрия частных выступлений переживает бум.

Причем звезд все чаще приглашают не только ради концерта на 40 минут, но и на нестандартные роли. Лавров рассказал о свадьбе, где певица Валерия тайно выступила в роли... сотрудницы загса.

- Представляете, девочка всю жизнь была влюблена в Валерию. И она выступила в роли регистраторши. Мы все сделали втайне: она приехала в последний момент, чтобы никто не заметил. Потом вышла - и невеста расплакалась от неожиданности. А после Валерия еще спела три-четыре песни. Вот это я понимаю фишка, - смеется звездный промоутер.

А бесспорным королем свадебных вечеринок, по мнению Лаврова, является Николай Басков:

- Он прирожденный тамада! Если бы существовала премия «Тамада страны», я бы вручил ее Николаю. Он моментально выучивает имена всех гостей, водит хороводы и так вживается в роль, будто он родственник невесты.

Запросы у звезд разные: полноценное выступление знаменитости может стоит и миллион рублей, и десять (см. «Топ звезд»). Бывает, ради экономии, договариваются о сокращенном выступлении. Но звезды первой величины, как правило, не выезжают на эконом-заказы.

Кто почем Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Отдельно эксперт отметил Надежду Кадышеву и ансамбль «Золотое кольцо». Из-за огромной популярности на кассовых концертах их ценник на частную вечеринку взлетел до заоблачных 20-30 млн. рублей, поэтому на свадьбах королева русской песни работает редко.

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