Звезды на благотворительном вечере Водяновой: Билан в образе жениха и смелое декольте Собчак

Наталья Водянова и Ксения Собчак. Фото: пресс-служба Натальи Водяновой

В турецком Бодруме прошел гала-вечер Naked Heart Foundation, который объединил благотворительность и высокую моду. Фонд «Обнаженные сердца», основанный Натальей Водяновой, отметил десятилетие своей программы по преодолению стигматизации нарушений развития и сделал это с истинно светским размахом. Среди гостей собрался цвет российского шоу-бизнеса. Вечер вел Дима Билан, который также выступил перед гостями, а завершил программу благотворительный аукцион. Образы гостей оценила дизайнер Аника Керимова.

Дизайнер Аника Керимова. Фото: личный архив.

Яна Рудковская

Яна выбрала для вечера воздушное платье. Черный сарафан с открытыми плечами в цветочный принт – мелкие красные розочки на темном фоне – балансирует между романтикой и строгостью. Фасон прямой, с легким расклешением к низу, ткань мягко ниспадает до щиколотки, создавая силуэт, который одновременно скрывает и намекает. Отдельного внимания заслуживает декоративный бант из красного бархата у линии декольте – он превращает простое по крою платье в яркий наряд. Именно такие детали отделяют просто хороший образ от запоминающегося.

Цветовой код выдержан безупречно: красные атласные туфли на тонкой шпильке с деликатной завязкой у щиколотки рифмуются с бантом и цветочным принтом, создавая ощущение продуманного ансамбля, а не набора вещей. Темная сумочка с бисерной отделкой добавляет вечернюю нотку без избыточного блеска. Украшения минималистичны – бриллиантовое колье и браслеты, что верно: при насыщенном принте лишний акцент был бы уже перебором.

Волосы уложены в легкие волны – классика, которая здесь работает именно потому, что не конкурирует с платьем. Макияж, судя по всему, акцентирован на коже и взгляде, без ярких губ – правильное решение при красных акцентах в образе.

Наталья Водянова

Наталья Водянова. Фото: пресс-служба Натальи Водяновой

Основательница фонда, ожидающая шестого ребенка, появилась в образе греческой нимфы. Алое платье без бретелей с асимметричным подолом и обильными воланами у линии юбки – это не самый «удобный» выбор для беременной. Драпировка в области груди и свободный силуэт снизу позволяют платью работать с изменившимися пропорциями тела, не скрывая, а акцентируя округлость живота как нечто прекрасное и естественное.

Алый – цвет, который прощает мало ошибок, но Водяновой он идет органично: при ее росте, светлых волосах и фарфоровой коже он звучит торжественно, а не кричаще.

Асимметрия подола динамична и добавляет образу движение даже в статике. Аксессуары выбраны с хирургической точностью: многорядное жемчужное колье с красным камнем — единственный, но мощный акцент. Оно удерживает взгляд у лица, что при вечернем образе такой насыщенности совершенно верно. Красные кружевные сандалии на шнуровке завершают красный монохром, не прерывая линию ноги. Небольшая декоративная сумочка с вышивкой — единственный элемент, выбивающийся из строгой колористики, но именно он вносит человеческую теплоту в торжественный образ.

Дима Билан

Наталья Водянова, Дима Билан и Яна Рудковская. Фото: пресс-служба Натальи Водяновой

Дима Билан в белоснежном костюме выглядит словно жених. Билану всегда шёл белый цвет. Вспомним его легендарные образы с «Евровидения». Для Димы белый — цвет победы.

Билан выбрал для раута белый двубортный костюм свободного кроя: оверсайз-пиджак, широкие брюки, белые кеды. Это осознанный отказ от классического смокинга в пользу современной элегантности. Белый на тёмном фоне фотозоны работает как световой акцент, и Билан занимает центр кадра не случайно — образ буквально притягивает взгляд. Мятая фактура льна или смесовой ткани добавляет непринуждённость, которая в сочетании с ухоженной щетиной и аккуратной укладкой считывается как стиль, а не небрежность.

Ксения Собчак

Наталья Водянова и Ксения Собчак. Фото: пресс-служба Натальи Водяновой

Ксения Собчак появилась в чёрном многослойном ансамбле с высоким воротником и декоративными плечами. Корсетная основа с красными кружевными вставками, обильная бисерная отделка, несколько нитей тёмных украшений — образ плотный, насыщенный деталями, с готическими нотами. Образ откровенный, но весьма стильный. Ксении очень идёт этот смелый наряд. Длинная юбка с воланами из кружева завершает силуэт. Это образ для тех, кто умеет носить вещи с характером, он требует уверенности и определённой смелости, и Собчак очевидно обладает и тем, и другим. Тёмные туфли с острым носом и круглая бисерная сумочка вписаны в образ органично.

Анастасия Шубская

Анастасия Шубская и Яна Рудковская. Фото: пресс-служба Натальи Водяновой

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская выбрала пайеточное платье-комбинацию золотисто-бронзового оттенка с глубоким V-образным вырезом и облегающим силуэтом. Пайетки мелкие, укладка плотная — платье живёт и переливается при движении, что на вечернем мероприятии является именно тем эффектом, ради которого пайетки и существуют. Силуэт подчёркивает линию тела, длина — макси, что добавляет торжественности. Образ минималистичен в аксессуарах: крупные серьги-капли, браслет, и этого достаточно, потому что само платье уже является украшением. Тёмные локоны убраны назад, что открывает лицо и лебединую шею.

КСТАТИ

Вечер в Mandarin Oriental был посвящён 10-летию проекта Натальи Водяновой «Не молчи» и собрал 2 000 000 евро на поддержку программ Фонда «Обнажённые сердца».

Дима Билан — не случайный гость на вечере Водяновой. Артист много лет занимается благотворительностью.

Даже свой 43-летний день рождения артист сделал благотворительным.

Билан намеренно отказался в свой личный праздник от подарков, подчеркнув, что для него лучшим презентом будет, если гости отправят любую сумму на благотворительность.

Билан поделился специальным кодом, через который можно было помочь на выбор либо одиноким пенсионерам, либо больным деткам, или же направить средства на закупку нужд для волонтёров.

— Сейчас важно отдавать себя. Тема благотворительности появилась в моей жизни ещё в начале моего пути. Нужно делиться опытом и информацией… Когда ты однажды почувствуешь свою нужность, это ощущение остаётся с тобой навсегда,-считает артист.

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