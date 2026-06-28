Русофобка без опыта и способностей: как местечковая Кая Каллас завела в тупик внешнюю политику Евросоюза

Руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас явно не соответствует - ни по способностям, ни по опыту - занимаемой должности. Фото: REUTERS.

Раздрай, случившийся на прошлой неделе на саммите ЕС по поводу возможных переговоров с Россией, сделал очевидным то, что всегда тщательно скрывалось: у Евросоюза сейчас толком нет единой внешней политики. Евролидеры так и не смогли решить, когда и кто будет представлять Европу на переговорах по Украине.

На этом фоне совсем иначе выглядят давние разговоры о том, что нынешний руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас явно не соответствует - ни по способностям, ни по опыту - занимаемой должности. Ее скандальные заявления и провальные инициативы на все лады обсуждаются в дипломатических кругах и прессе. А в последние дни одной из центральных тем стало возможное реформирование возглавляемой Каллас Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) - вплоть до ее ликвидации.

ПОДКОВЕРНАЯ СХВАТКА ДАМ

Особую пикантность разгоревшимся вокруг главного дипломата ЕС страстям придают упорные слухи о том, что под нее «роет» другая дама - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Несмотря на то, что она же и согласовывала кандидатуру Каллас, которая среди прочего является ее заместителем, сейчас между ними пробежала черная кошка. Фон дер Ляйен явно пытается взять внешнеполитические дела ЕС в свои руки, делая громкие заявления от имени всего союза. Даже создала собственную «геополитическую комиссию», поставив ее главой другого прибалта - литовца Андрюса Кубилюса, еврокомиссара по вопросам обороны и космоса.

Под руководством Урсулы Еврокомиссия превратилась в самопровозглашенного «мирового арбитра», реагирующего на международные потрясения - от конфликта на Украине до энергетического кризиса и избытка производственных мощностей в Китае. Внешняя политика - постоянная, а порой и центральная тема выступлений фон дер Ляйен, считает Euronews.

Давнюю подковерную борьбу между двумя дамами перевели в открытый политический скандал при помощи попавшего в СМИ неофициального документа, который приписывают правительству Франции. В нем выдвинуты предложения по пересмотру полномочий Каллас в качестве главы EEAS. В документе предлагаются три варианта, один из которых расширит сферу ее компетенции в области торговли и экономического развития. Однако два других серьезно ослабят роль Каи, передав ее полномочия либо Еврокомиссии, либо государствам - членам ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается взять внешнеполитические дела ЕС в свои руки. Фото: REUTERS.

«ПРИМИТИВНАЯ ЭСТОНКА»

Чем же так достала Кая Каллас европейских лидеров, что те предлагают найти ей замену или радикально реорганизовать возглавляемую ею внешнеполитическую службу ЕС?

«Верховный представитель вызвала недовольство своими комментариями о Китае, упорным желанием использовать замороженные активы России для поддержки Украины, ухудшением отношений с администрацией США и тем, что выдвигала амбициозные планы без предварительных консультаций со столицами», - перечисляет «заслуги» Каллас Euronews. Ее критики утверждают, что она по-прежнему ведет себя как прямолинейный премьер-министр Эстонии, коим когда-то была. В последние дни эстонка, явно по своей инициативе, совершила еще два явных «прокола». Находясь в Мексике, она сравнила Израиль с «расистским режимом апартеида», существовавшим в ЮАР, после чего израильский МИД заявил, что рвет все контакты с госпожой Каллас. А потом Кая обвинила Китай в подготовке российских солдат для участия в СВО и сразу получила жесткий отлуп от Пекина - «это чистая клевета и очернение».

Среди недостатков Каллас называют и то, что она не умеет создавать альянсы. Но самая откровенная ее черта как политика - оголтелая русофобия, что устраивает далеко не всех в ЕС. «Каллас по своему происхождению и убеждениям самый воинственно настроенный к России верховный представитель ЕС, - пишет в этой связи The Telegraph. - Она по-прежнему твердо верит в необходимость продолжать финансировать военные усилия Украины до победы».

«Ошибка кастинга - неверный выбор актера на роль - вот что любят говорить в некоторых столицах, когда речь заходит о Каллас, - пишет обозреватель Euronews. - Один дипломат даже предложил мне «найти хоть одну делегацию, которая будет защищать ее достижения» за пределами стран Балтии. Каллас - однобокий политик, которому не хватает навыков, опыта и связей для работы. Она не владеет искусством дипломатии, неуклюже выходит за рамки сценария и наиболее эффективна лишь в болтовне о НАТО в социальных сетях».

НА НЕЕ СПИШУТ ПРОВАЛЫ

Главная черта Каллас как политика - оголтелая русофобия Фото: REUTERS.

Тогда почему ее все еще держат за главного дипломата ЕС? Потому что она, как это ни парадоксально звучит, вполне соответствует занимаемому месту. «Официальная задача Каллас - координация и озвучивание внешней политики Евросоюза, - ставит диагноз проблеме The Telegraph. - Ее проблема и проблема всей Европы состоит в том, что последовательной, а тем более единой внешней политики не существует».

На Ближнем Востоке, в конфликте на Украине, во взаимодействии с Китаем, со странами Латинской Америки и Африки Евросоюз сегодня явно ушел на второстепенные позиции. Свою привлекательность и историческую перспективу ему приходится поддерживать стимулированием «евроустремлений» таких подкормленных лидеров, как президент Молдавии Санду и премьер-министр Армении Пашинян.

На нет и суда нет. Нет единой внешней политики - не нужен и более грамотный и эффективный главный дипломат, говорящий от всего ЕС. А в чем причина отсутствия такой общей политики? Очевидно, что нынешний курс, прежде всего по украинскому конфликту, разделяют не все страны-члены. Даже больше: все больше признаков того, что этот курс скоро может обанкротиться.

Вот тут-то и понадобится не совсем умная, плохо образованная и неопытная чиновница из Эстонии. «В некоторых кругах «Шумана» (штаб-квартира ЕС в Брюсселе. - Ред.) решили, что удел Каллас - принять удар на себя», - уже открыто предсказывает комментатор Euronews.

Но и фон дер Ляйен, которая якобы конфликтует с Каей, при этом тоже достанется. Кто-то же будет должен ответить за провалы ЕС по всем фронтам?

ДОСЛОВНО

Цитатник Каи Каллас

- «За последние 100 лет Россия напала по меньшей мере на 19 стран. И я не считаю африканские страны. На некоторые - по три или четыре раза. И ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию».

- «Они (русские) никогда не страдали от войны».

- «Посещение Европы - привилегия, а не одно из прав человека».

- «Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит».

- «Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере» (о Трампе, устроившем выволочку Зеленскому в Белом доме в феврале прошлого года).

- «Вы знаете, как трудно бороться со СМИ. Это довольно сложно».

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