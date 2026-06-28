Младший сын Евгении Добровольской бросил учебу заграницей из-за болезни мамы: «Я сделал выбор, чтобы последние месяцы ее жизни быть рядом»

Смерть актрисы Евгении Добровольской шокировала коллег и поклонников. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Смерть актрисы Евгении Добровольской шокировала коллег и поклонников. О том, что Добровольская борется с онкологией знали только близкие и коллеги по театру. Когда сейчас по ТВ крутят фильмы и сериалы с ее участием, тогда многие знакомые вспоминают Женю добрым словом, зрители сокрушаются — как рано забрала болезнь прекрасную актрису и многодетную маму. Добровольская проходила лечение и надеялась, что справится, но болезнь не поддавалась лечению — рак желудка унес жизнь талантливой женщины полтора года назад, через две недель после того, как в палате клиники Евгения с детьми и коллегами отметила 60-летие.

После этого появлялось много недостоверной информации о детях актрисы. Что же на самом деле? Старший сын актрисы 39-летний Степан Добровольский (от брака с первым мужем актером Вячеславом Барановым, который умер 13 лет назад) женат, воспитывает сына, занимается бизнесом. Степан получил хорошее образование, которое оплачивала мама: сначала успешно отучился в Плехановском университете на специальности «финансы», а потом в Сорбонне. Средний сын актрисы 34-летний Николай Ефремов был рожден в браке с актером Михаилом Ефремовым. Николай единственный из детей Добровольской, кто продолжил актерскую династию, он окончил актерский факультет ГИТИСа. Сейчас работает в том же театре, что и его отец — «Мастерская 12 Никиты Михалкова». Евгения Добровольская переписала на сына Николая «двушку» на Пролетарском проспекте, которую получила по наследству от своих родителей, он живет в этой квартире с женой и дочкой. Дочь Евгении Добровольской 16-летняя Анастасия Мананникова в этом году закончила школу и готовится к поступлению, девочку опекает третий экс-муж актрисы кинооператор Дмитрий Мананников. Девочке досталась квартира мамы в центре Москвы. Своего младшего сына 24-летнего Яна актриса обеспечила жильем, но вот образование он получить не успел — бросил институт, когда узнал о болезни мамы.

Ян Добровольский ухаживал за мамой во время ее болезни. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Впервые Ян рассказал в интервью о своей жизни. Как известно, Евгения Добровольская родила Яна после служебного романа на съемках фильма с актером Ярославом Бойко, который был женат. СМИ долгие годы приписывали Яну фамилию Бойко, но оказалось он Добровольский. В актерском кругу все знают — Ярослав Бойко никак и никогда финансово не помогал Добровольской растить сына. У Яна фамилия — Добровольский. На вопросы об отце и его помощи, Ян отвечает дипломатично — отец хороший человек, у него можно учиться трудолюбию. Парня Женя воспитала отличного — интеллигентного, доброго и скромного.

Ян Добровольский, чтобы быть рядом с мамой в больнице бросил институт — он учился в Словакии на факультете социально-экономических наук: мама оплачивала учебу, а после пар парень работал — чтобы обеспечивать себя. Перевестись в Москву из-за разных систем образования не удалось. Поэтому Ян начал все заново. В прошлом году поступил в институт. Сегодня он студент Российского экономического университета им. Плеханова, специальность — управление проектами в кризисных ситуациях. Ян Добровольский сдал сессию, перешел на второй курс.

«Когда я рос, я видел как мама постоянно работает, при этом занимается детьми. Нас много — и у каждого были индивидуальные репетиторы. У мамы была такая выдержка, такая сила, такое трудолюбие...», — рассказал Ян в программе «Звезды сошлись».

Парень после школы сам решил — сначала нужно отслужить в армии, а потом идти получать образование. Ян Добровольский говорит: «Когда я закончил школу, я просто пошел в военкомат. Прошел все медкомиссии, и когда у меня спросили, где бы я хотел служить, я ответил что очень хочу служить в спасательных войсках, в МЧС. Я младший сержант». Когда парень отслужил срочную службу, по совету мамы и старшего брата поехал пять лет назад учиться в Словакию.

Ян вспоминает, когда его маме только диагностировали рак желудка: «Когда мама начинала лечение, я приехал из Словакии, ходил с ней в больницу, был рядом, тогда казалось что плохого можно избежать. Потом она меня отпустила, потому что я должен был продолжать учебу и идти на работу. Но прогресс болезни был невероятно быстрый. Мы созванивались, и по телефону по видео я понимаю, что человек меняется — и в лице, и в поведении. То есть видно... Потом, когда я приехал на свои очередные каникулы, я понял, что за все годы, что был в армии, учился — я видел маму столько раз, что можно пересчитать по пальцам рук. Я не смог поехать обратно. Потому что я подумал, что то время, которое я могу провести с мамой, его мне больше никто не вернет — и я сделал этот выбор, чтобы все последние месяцы... я был с ней до конца. У нас с мамой всегда был большой уровень коммуникации, какая-то связь такая, теплая и очень сильная. И, конечно же, момент когда болезнь прогрессировала — я спросил: что мне делать, как мне быть без тебя. И она сказала такую фразу, что «пришло время собирать камни». Как я понял это в тот момент, это тот опыт, который я получил (мое детство, все события в дальнейшем, счастливые моменты) сохранить в памяти, внутри и жить дальше, и помогать семье. Просто быть хорошим человеком. Как раз когда мамы не стало, это был сильный очень удар — есть такая штука как депрессия… Раньше никогда с этим не сталкивался. В этот момент, когда ты не видишь будущего, не видишь света это самый страшный момент. Поддерживает память о маме, то, как она меня принимала, была доброй...»

Сейчас Ян Добровольский учится, работает, общается с братьями и сестрой, знает главное — сила в семье.

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