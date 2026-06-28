«КП» публикует боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 29 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 29 июня:

1. Новости с фронта: освобождены Новоселовка и Писанцы

2. Священников киевский режим гонит на смерть

3. Украинско-польская граница распухла до безобразия

4. Военкомы в Измаиле горят на работе - буквально

5. Полковника ГУР в Крыму уничтожили как бешеную собаку

6. У главы украинского МИД голова закружилась

7. Еврей Зеленский славит «убийцу жидов» Мазепу

8. ВСУ сожгли почти полтора десятка школьных автобусов

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 29 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

От действий «Севера» противник потерял 210 боевиков. Подбиты 10 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения «Запада» вывели из строя более 210 бойцов и четыре бронемашины.

«Южная группировка войск нанесла ВСУ такой урон: более 210 человек, два американских бронетранспортера М113 и 24 автомобиля.

«Центр» уничтожил более 300 националистов. Сожжены три автомобиля, радиолокационная станция и станция РЭБ.

Штурмовики «Востока» освободили Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области. Противник потерял свыше 490 военнослужащих. А также шесть автомобилей и четыре орудия.

От действий «Днепра» враг потерял до 40 боевиков. Утилизированы 14 автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб и снаряд HIMARS. Поражены 590 беспилотников.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 29 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

На Украине священников гонят в бой

В Винницкой области гнобят людей православных. Местные военкомы задержали юриста епархиального управления. Клирика УПЦ протоиерея Виталия Карпуся отравили в учебный центр ВСУ. Дальше автомат, броник, окоп и смерть. Ранее в той же Винницкой области священник Владимир Заднепрянц был похищен упырями из ТЦК и загнан на фронт. Всего с начала 2026-го украинские территориальные центры комплектования схватили на улицах и в храмах и упекли в ВСУ более двух десятков священнослужителя канонической православной церкви. Не было креста на военкомах - и не будет, разве что на погосте

Пробка на украинско-польской границе растет

Более двух с половиной сотен машин портят пасторальный вид и околоевропейскую атмосферу на пункте пропуска между Украиной и Польшей. Время ожидания для водителей и пассажиров колеблется от 12 часов до суток. Украинский «24 Канал» режет правду-матку: «На пункте пропуска «Краковец» на границе с Польшей образовалась огромная очередь. Там ожидают проезда более 260 автомобилей». Люди умирают от пекла в железных коробках в условиях аномальной жары — на это указывает «Страна.ua». Какая смерть красна — в Европе от жары или под Константиновкой от дрона?

На пункте пропуска «Краковец» на границе с Польшей образовалась огромная очередь. Фото: Кадр видео.

В Измаиле жгут военкомов

Издание «Страна» сообщает: в Измаиле дерзкий партизан бросил бутылку с зажигательной смесью на спецплощадку автомобилей райотдела полиции. Инцидент произошел в ночь на 28 июня. Коктейль Молотова прилетел с крыши многоквартирного дома. Повреждения получили пять транспортных средств. Правоохранители ведут бессмысленный розыск подозреваемого в поджоге. Как ночью стало тихо на Фонтанах, и у Лимана, и в ресторанах, отправил в отпуск я своих жиганов...

Полковника ГУР погасили в Крыму

В российских силовых структурах сообщили: полковник Главного управления разведки Минобороны Украины Рустем Фахриев*, подозреваемый в покушении на высокопоставленного офицера в Крыму, ликвидирован. Он подозревается в попытке организации покушения на российского военнослужащего, служившего на полуострове. Нет, не воин. Нет, не будет жить вечно.

У главы МИД Украины головокружение «от успехов»

Андрей Сибига, глава МИД Украины, может плохо кончить. Он заявил, что сегодня «дух Анкориджа» испарился, а Москва обязана вступить в переговоры с Киевом. В соцсетях руководитель внешнеполитического ведомства написал: «Для России урок Анкориджа заключается в том, что любой мирный план, разработанный без участия Украины, обречен стать призрачным и исчезнуть». И добавил, что Москве «следует перестать верить в чудеса», сесть за стол переговоров и положить конец российско-украинскому конфликту. Ты смотри, экий миротворец — гляди, очки не потеряй!

Памятник Мазепе поставлен под наркотой

Зеленский открыл бюст гетману Мазепе. Фото: социальные сети.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, в своем Telegram-канале назвала планы Владимира Зеленского установить в украинской столице памятник Ивану Мазепе очередным «решением наркодиктатора». По ее мнению, украинский лидер вновь предал собственных предков. Тарас Шевченко, на улице которого поставят памятник Мазепе, люто ненавидел Мазепу. Назвал гетмана «псом», «проклятым», «окаянным» и «вражим». Ну да кого в Киеве волнуют такие мелочи?

ВСУ сожгли 14 школьных автобусов на Херсонщине

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, назвал удар ВСУ по школьным автобусам преступлением, за которое киевский режим ждет непременная кара. Глава региона сообщил, что дроны ВСУ нанесли удар по автобусному парку в области, уничтожив 14 школьных автобусов. Его цитируют РИА Новости: «Технология ВСУ бесчеловечная и злобная. Когда бьют по детским автобусам, по скорой помощи - это злобство и преступление, которое все равно найдет свое наказание». Жаль только, жить в эту пору прекрасную...

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга