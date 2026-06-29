Спорт подлых

Героиня Полины Гухман из социальных низов, к бесплотным мечтам не склонна и готова перегрызть глотку любому буржую, если тот ее обидит. Фото: Кадр из сериала «Первая ракетка», 2026

Игорь (Данила Козловский) был 96-м во всемирном теннисном рейтинге, а ныне служит коучем у бандита (Александр Самойленко), открывшего сеть школ тенниса для удовлетворения родительских амбиций элитных застройщиков и портфельных инвесторов. Пялит по ходу его жену (Елизавета Шакира) и ищет молодые дарования - к тихой злобе дочки (Валентина Малыгина), которая тоже в теннисе и звезд с неба не хватает, и жены (Светлана Иванова), которая опять беременна.

У Кати (Полина Гухман) мощный удар, прекрасная ориентация на корте, трехлетняя дисквалификация за побои судьи, гопник-друг, избивающий всех, кого не побила она, мать-мотовка и отец-бухарь, когда-то приложивший ее об стену так, что сетчатка отслаивается и слепота приближается не по дням, а по часам. Надо срочно выигрывать Уимблдон - чтоб не ослепнуть вовсе, призовых должно хватить.

Кате нужны деньги на операцию (где-то я уже встречал этот поворот), Игорю - на разгон Кати, бандосу - на строительство паркингов, а жене его на что-нибудь эдакое, чтоб все иззавидовались и не надо было отдавать. У всех остальных денег девать некуда, но хочется к звездам, поэтому практикуются подножки, подставы, покупное судейство, теневая выбраковка и повышенный интерес воротил тотализатора (Владимир Мишуков), поднимающих кеш на слитых матчах. Не то чтобы это противоречило Катиным принципам, однако порвать самозваную элиту хочется всегда, а у нее к тому способности.

Магистральная тема продюсерской группы Федора Бондарчука - плебейские девочки («Комбинация» 18+, «Чистые» 18+, «Москва слезам не верит» 18+) и иногда мальчики («Буратино» 6+, «Подростки в космосе» 18+) вырывают у мажоров кусочек счастья. Это идеальная бизнес-модель, но и только.

В любом случае новый сериал не про номерные ракетки, а про их денежный эквивалент. «Здесь все просто так, кроме денег», - говорила лысая Мэрилин про Америку (в фильме «Брат-2». - Ред.), которая давно пришла к нам, по крайней мере, в пересекающиеся миры большого тенниса и Федора Бондарчука. Любая классная свечка по-над сеткой имеет свою цену, все удачные реплики (а их немало, респект сценарной группе) - только про бабло.

«Заходи. ВИП-трибуна, прошутто-просекко, евнухи с опахалами».

«Пацана надо брать, папа вообще золото. Программа «Доступное жилье» - вот он там главный».

«А ты можешь мне деньги сейчас дать, а я Уимблдон как выиграю - отдам».

«Они уже шампанского навезли, как будто здесь «Формула-1», а не Кубок Солнцева!»

Козловский осваивает новую площадку после футбола («Гарпастум» 16+, «Тренер» 16+), хоккея («Легенда № 17» 6+) и воздушной эквилибристики («Экипаж» 6+). Светлана Иванова как мешала ему в «Легенде» клюшкой махать, так и теперь мешает махать ракеткой. Гухман, как в теннисе, перешла из категории ангельских крошек в разряд насупленной молодежи и перестала раздражать заполошной непосредственностью.

В целом длинновато.

Слишком про деньги.

Эгоцентрично и женоцентрично.

Все, что можно сказать про любой продюсерский проект Бондарчука и Ко.

Все, что можно сказать про любой голливудский продукт, на который они и ориентированы.

Мы, как и хотели, научились снимать яркое, эффектное, держащее до конца, но не дольше, предсказуемое на каждом повороте и декоративно борющееся с богатенькими американское кино.

Хорошо это или плохо - зависит от ракурса.

Для денег хорошо, а что может быть серьезнее?

«Первая ракетка»

2026 г. 16+.

Реж. Евгений Корчагин.

Wink