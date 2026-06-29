Экстрасенс-шарлатан взывает о помощи: Какие сериалы посмотреть на этой неделе

Призраки принудят Витю к честности. Фото: Кадр из сериала «Зовите Витю!», 2026

«Зовите Витю!»

Комедия, 18+

Витя - успешный экстрасенс (Илья Соболев). Как только и бывает с людьми этой профессии, Витя - шарлатан. Он впечатляет отчаявшихся людей нехитрыми трюками, и они отдают ему немалые и часто последние деньги. Но однажды на Витю начинает охоту блогер Саша (Александра Бортич) - она снимает разоблачение про этого жулика.

Как раз в этот момент Витя в самом деле начинает видеть призраков - включая свою почившую бабушку, которая крайне недовольна, что внучек стал мошенником.

КИОН. С 1 июля.

«Минута тишины»

Фото: кадр из сериала

Детектив, 16+

Один из богатейших бизнесменов России Валерий Королев (Евгений Цыганов) едет в ближневосточную страну Наристан. Пережив там землетрясение, он теряет память. Психолог МЧС Мария Стрельцова (Ольга Лерман) пытается помочь ему, однако им приходится вместе бежать от местных спецслужб. Королев пытается понять, кто он и зачем прибыл в Наристан…

Первый канал.

Пн. - чт., 22.00.

«Мажор-5»

Фото: кадр из сериала

Криминальная драма, 18+

Действие сезона разворачивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Игорь Соколовский (Павел Прилучный) развивает агентство «Честные люди», которое помогает тем, кто оказался в сложной ситуации. Одновременно героя втягивают в масштабную аферу, за которой стоит мошенник Берт.

«Кинопоиск». С 4 июля.