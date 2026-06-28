Павел Крашенинников: Цель у нас одна - наша Победа на фронте плюс благо народа

Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Павел Владимирович, приветствую тебя. Это Александр Гамов, Радио «Комсомольская правда», биограф Павла Крашенинникова.

- Александр, и я приветствую - тебя и «Комсомольскую правду».

- Я к тебе обращаюсь не только как к председателю Комитета Госдумы по законодательству… Но и - как к известному правоведу и как к историку нашего отечественного права. Ты сейчас идешь со съезда «Единой России», который прошел в Москве - я правильно понимаю?

- Да, только что закончили, я как раз выхожу.

- Ты был на нескольких съездах, являешься, по сути, по крайней мере, на Урале, одним из таких ярких представителей партии «Единая Россия». Какое впечатление произвел на тебя съезд… И - выступление Владимира Путина, которое выходило далеко за рамки чисто партийных задач? Он выступал как мировой лидер, не только как руководитель России.

- Конечно.

- Что было самым главным?

- Если говорить о самом съезде, с точки зрения нашей партийной процедуры, это, конечно, было очень важно… Учитывая и то, что у нас прошел праймериз, и то, что мы утвердили списки (для выборов в Государственную Думу. - А.Г.). И - что очень подробно говорили о наших планах.

Но, конечно, Владимир Владимирович Путин - он действительно выступил как лидер страны, как человек, на которого смотрит весь мир.

И, разумеется, с данной точки зрения для нас это было чрезвычайно важно.

Мне кажется, здесь съезд как раз приобретает совсем другое значение. Потому что, кроме обычных процедур, мы говорили про геополитические вещи, про залог нашей Победы.

Президент Путин обратился, на самом деле, не только к депутатам, не только к партии «Единая Россия» и к другим партиям. Но и - к мировому сообществу, чтобы было ясно, что у нас - кроме Победы - тут нет никаких других вариантов.

Россия может быть только в том случае, когда мы сильные, когда мы отстаиваем свои права. И, отстаивая свои права, защищаем миропорядок.

- На меня, например, честно тебе скажу (я думаю, что и на многих), произвело впечатление вот такое высказывание главы государства и Верховного Главнокомандующего. Путин сказал: «Неприкосновенность рубежей России и ее безопасность будут обеспечены». Причем это сказано очень уверенно, без конспектов и тезисов. В общем-то, эти слова (я потом смотрел несколько интервью), они были и военными подтверждены, и гражданскими, и простыми людьми, которые участвовали в съезде, и не только.

- Делегаты съезда – это одно, а вся страна, весь мир за этим следили, конечно, внимательно и для всех это очень важно.

Ну, а для «Единой России» - большая честь, что именно на нашем съезде из уст главы государства прозвучали самые важные на сегодня политические заявления.

Ну, и, конечно, мы как партия власти, если так можно говорить, будем добиваться, чтобы сохранить свой статус и продолжать работу с прежним напором и заметными результатами... Цель одна - наша Победа на фронте плюс благо народа. Тут вопросов никаких нет, только - вперед!

- Я знаю твой характер, ты не будешь просто сидеть и ждать сентябрьских выборов… Мы же с тобой и поправки в Конституцию обсуждали, и в других политических кампаниях участвовали. Ты как трудился, так и будешь трудиться - в 8 утра уже в Думе или на встречах с избирателями. Вот как слова Владимира Путина повлияют, в частности, на твою работу, на деятельность твоего комитета, на твои мысли, чувства, поступки?

- У нас у всех свои рубежи. В данный исторический момент мы занимаемся с коллегами законотворчеством.

Надо сказать, что абсолютное их большинство прошли праймериз, показали, что они могут работать не только в правовой сфере (я имею в виду коллег по комитету по законодательству)… Но - и в других областях. Главное - с людьми.

И - смогут объяснить и разобраться, почему параграф или раздел того или иного закона работает именно так, а иначе…

- Или - не работает.

- И, мне кажется, этот наш фронт, он тоже очень важен…

И мы, конечно, будем продолжать такую скрупулезную, но важную работу и сейчас, а если избиратели доверят, и в будущем.

- Ну, какой-нибудь хотя бы один проект мне назовешь? Я никому не расскажу, только слушателям Радио «КП» и посетителям сайта kp.ru.

- Ну, у нас, конечно же, идет бюджет, у нас сейчас дорабатывается и партийная программа.

- Бюджет обсуждается на следующий год?

- Да, уже готовится. И формируется партийная народная программа. И, конечно, в соответствии с ней мы будем готовить проекты законов. Раньше времени, наверное, неправильно было бы говорить. Эта работа ведется.

- Мы желаем тебе, твоему комитету и твоим коллегам успехов.

- Спасибо. Александр, мы будем на связи. И поэтому по ключевым законопроектам, конечно же, слушателям и читателям всё будем рассказывать.

- Обязательно. Нам - первым, хорошо?

- Отлично, договорились.