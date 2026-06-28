Герой спецоперации «Z» Александр Куликов уничтожил огневую точку гранатой

Рядовой Александр Куликов и младший лейтенант Александр Зехмиллер Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне спецоперации: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А своих воинов учил: «В баталии в полевой три атаки: первая в крыло, которое послабее. В середину нехорошо – самого сожмут. Атака всеми силами в обход хороша только для малого корпуса»!

ГРАМОТНО ОТДАЛ ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ ВЗВОДУ

Младший лейтенант Александр Зехмиллер

«Гранатометный взвод под командованием младшего лейтенанта Александра Зехмиллера получил задачу поддержать наступление штурмовых групп на хорошо укрепленный район обороны противника.

Выдвинувшись в составе расчетов на планируемые огневые позиции вблизи оборонительных позиций противника, Александр точно и грамотно распределил задачи расчетам, скрытно организовал тщательную маскировку и оборудование огневых позиций, определил запасные огневые позиции и распределил секторы огня.

В ходе наступательных действий штурмовые подразделения российских войск были обнаружены и попали под минометный обстрел и огонь тяжелых огневых средств противника. Зехмиллер, несмотря на близкие разрывы мин, грамотно и оперативно отдавал целеуказания расчетам, что позволило подавить огневые позиции украинских боевиков. Штурмовые подразделения сумели выйти из-под минометного обстрела и успешно атаковать позиции противника, захватив их.

Благодаря мужеству и решительности младшего лейтенанта Александра Зехмиллера противник понес значительные потери, а штурмовые группы российских войск захватили хорошо укрепленный район обороны противника и продолжили продвижение в глубину обороны противника».

УНИЧТОЖИЛ ОГНЕВУЮ ТОЧКУ ГРАНАТОЙ

Рядовой Александр Куликов

«Командир отделения штурмовой группы, в составе которой выполняет боевые задачи рядовой Александр Куликов получила задачу захватить опорный пункт обороны противника.

В ходе продвижения группы к позициям противника российские штурмовики были обнаружены и попали под массированный обстрел из стрелкового вооружения и крупнокалиберного пулемета. Александр первым увидел позицию крупнокалиберного пулемета. Используя рельеф местности, он скрытно вышел из-под огня украинских боевиков и оперативно переместился во фланг опорного пункта. Несмотря на вероятность быть обнаруженным, точным броском гранаты уничтожил пулеметный расчет и продолжил бой.

Благодаря мужественным и оперативным действиям рядового Александра Куликова противник понес потери в живой силе, утратил хорошо укрепленные позиции, а боевая задача российским штурмовым подразделением была выполнена точно и в срок».