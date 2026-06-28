Филипп Янковский простил сбежавшую в Грузию Фандеру

Филипп Янковский поздравил жену с годовщиной свадьбы. Фото: соцсети.

На днях появились слухи, что Филипп Янковский и Оксана Фандера развелись. Поводом для этих подозрений послужило то, что супруги, отмечающие годовщину свадьбы, не поздравили друг друга в соцсетях. К тому же актеры давно живут раздельно: 57-летний Янковский в Москве, 58-летняя Фандера – в Грузии.

Знакомые пары сообщили каналу «Героиня Татлера», что супруги тихо разошлись после более чем 30 лет брака. Якобы они не стали объявлять о своем разрыве и предпочли сохранить расставание в тайне.

«Живут в разных странах, каждый своей жизнью, видятся по праздникам…» - сообщил источник, подчеркнув, что актерскую пару развели политические события.

Видимо, прочитав последние светские новости, Филипп Янковский решил опровергнуть слух о расставании с женой. В соцсетях он опубликовал архивные фотографии с женой и поздравил ее с 36-летием брака.

«Настоящая любовь не подвластна времени. 36 лет вместе — как один красивый фильм», - подписал он семейные кадры.

Судя по всему, супруги решили сохранить свой гостевой брак. Оксана Фандера эмигрировала в Грузию в 2022 году. После начала специальной военной операции актриса, родившаяся в Одессе, заявила о том, что в этом конфликте стоит на стороне Украины. Супруга Янковского опубликовала на своей странице украинский флаг и дала понять, что не одобряет действия российских властей. После этого она переехала в Тбилиси, где живет по сей день.

В Грузии Оксана ведет жизнь простой домохозяйки. Филипп Янковский изредка навещает жену, публикуя в соцсетях совместные кадры. Правда, в последнее время такие фото появлялись на его странице все реже. Тем не менее, актер решил поддержать уехавшую в Грузию жену и дал понять, что они по-прежнему вместе. Из-за занятости у него нет возможности часто приезжать в Тбилиси, так что их гостевой брак явно нельзя назвать счастливым.

Переезд в другую страну дался Фандере нелегко. После эмиграции одна из победительниц первого в СССР конкурса красоты «Московская красавица» совсем запустила себя. Оксана перестала красить волосы, стала полностью седой и выглядела гораздо старше своего возраста. Ее вид ужаснул поклонников, предположивших, что красавица-актриса окончательно поставила на себе крест. Но, видимо, со временем Оксана смогла преодолеть депрессию и вновь занялась своим внешним видом.

Переехав в Грузию, Оксана Фандера перестала следить за собой и постарела на десять лет. Фото: соцсети.

Фандера стала знаменитой благодаря ролям в фильмах «Приключения Электроника», «Статский советник» и других картинах. До 14 лет она жила в Одессе, но потом переехала с матерью в Москву, где обрела популярность как модель и актриса. В 1990 году Оксана вышла замуж за наследника знаменитой актерской фамилии.

В браке Оксаны и Филиппа родились двое детей. Они продолжили актерскую династию своего знаменитого деда – народного артиста СССР Олега Янковского. Сын Фандеры 35-летний Иван Янковский много снимается в кино, он один из самых востребованных молодых актеров. В 2021 году актриса Диана Пожарская родила от него сына, мальчика назвали Олегом – в честь прадедушки. В июне 2026 года у супругов родился второй сын Давид.

31-летняя дочь Янковского и Фандеры Елизавета в 2022 году снялась в фильме «Ника» о юной поэтессе Нике Турбиной.