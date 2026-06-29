Сотрудничество режима Зеленского с наркокартелями процветает и ширится при полном содействии этому его западных союзников Фото: REUTERS.

Служба внешней разведки России (СВР) выпустила информационное сообщение, в котором рассказала о налаженном широком сотрудничестве силовых структур Украины с наркокартелями Латинской Америки.

- Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, говорится в опубликованном сообщении. - Интерес украинцев очевиден. Погрязший в коррупции режим В. Зеленского стремится получить дополнительный доход, особенно в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его неуемные запросы. В Киеве также ценят помощь латиноамериканских наркокартелей в деле привлечения в ВСУ новых наемников.

В первую очередь, речь может идти о мексиканских наркокартелях, которые давно уже играют в Латинской Америке главную роль после распада колумбийских картелей. Кстати мексиканцы помогли уничтожить колумбийскую наркомафию, потому что это позволило им забрать под себя практически всю колумбийскую производственную базу в сфере наркоторговли. И значительная часть кокаина, фентанила и каннабиса в США поступает именно из Мексики, в которой контрабанда в США процветает еще со времен «сухого закона», на котором в начале прошлого века поднялась американская мафия.

Правда, США с приходом на пост президента Дональда Трампа резко ужесточили борьбу с мексиканским наркотрафиком, и мексиканские картели стали активнее осваивать новые для них и очень перспективные рынки сбыта. Юго-Восточную Азию и Европу. Тем более, что в Европе у них появился такой замечательный деловой партнер в лице режима Зеленского на Украине.

- В свою очередь ведущие преступные группировки Латинской Америки стремятся расширить географию поставок наркотических средств, в том числе фентанила, из-за активизации антинаркотической кампании в США. При этом, Украина рассматривается ими как безопасный коридор для выхода на европейский рынок в силу отсутствия в стране должного пограничного и таможенного контроля, - говорится далее в распространенной пресс-бюро СВР информации. - Основной перевалочной базой на канале наркотранзита в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области. Кроме того, интерес для латиноамериканских наркокартелей представляет доступ к украинскому «черному рынку» оружия.

Наркокартели давно уже освоили «бартер» с Украиной, когда взамен поставляемых наркотиков они получают от Киева оружие, в том числе, переданное для ВСУ – у вооруженных формирований наркокартелей находят не только стрелковое оружие, но и ПЗРК, и гранатометы. Аналогичная схема оплаты оружием задействована Киевом и для оплаты поставок «добровольцев» - боевиков наркокартелей, присылаемых из Колумбии и Мексики для участия в боевых действиях и приобретения ими боевого опыта, после чего те, кому посчастливится выжить, начинают цениться по возвращении у себя в стране гораздо выше, чем обычный боевик наркомафии.

Наркокартели давно уже освоили «бартер» с Украиной, когда взамен поставляемых наркотиков они получают от Киева оружие Фото: REUTERS.

- Вот такая наглядная иллюстрация к поговорке «кому война, а кому мать родна». Хотя чего еще можно ожидать от засевшего в Киеве режима с наркозависимой верхушкой во главе, - резюмируют в пресс-бюро СВР.

Кстати, информацию российской внешней разведки косвенно подтверждают и данные Управления ООН по наркотикам и преступности, опубликовавшего Всемирный доклад о наркотиках за 2026 год. Как следует из доклада, за десятилетие с 2014 года производство кокаина в мире выросло более чем в четыре раза, а число людей, употребляющих наркотики, за тот же период выросло на 34% и в 2024 году достигло 331 млн человек. А фентанил же, ставший фирменным брендом мексиканских наркокартелей, в тех же Штатах объявили угрозой нации.

Сотрудничество режима Зеленского с наркокартелями процветает и ширится при полном содействии этому его западных союзников, население которых главарь бандеровской хунты помогает убивать латиноамериканским наркокартелям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский открыл в Киево-Печерской лавре бюст Мазепы: в святилище церкви, которая прокляла предателя

Жена Кулебы, предлагавшая украинцам греться вибраторами, взялась за ядерное оружие: вот что сказала

Польско-украинский разлом: Навроцкий намекнул на «польские земли» в составе Украины