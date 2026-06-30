Все, что нажито незаконным трудом: как, кому и почем продается имущество, конфискованное у известных взяточников

За коррупционеров взялись по-серьезному. Фото: личный архив Петра Бакулова.

ВОСЕМЬ КОПЕЕК С РУБЛЯ

За коррупционеров взялись по-серьезному. Недели не проходит, чтобы не появилось сообщение, а то и целый залп новостей о том, какого чиновника или силовика посадили, у кого что изъяли, где началась распродажа конфиската, а кто пытается перепрятать «нажитое непосильным трудом» из России в более спокойные для коррупционеров пределы.

Например, ставшая знаменитостью краснодарская судья Елена Хахалева умудрилась сберечь от конфискации бог знает сколько миллионов и, сбежав из России, прикупила в Грузии, как минимум, две квартиры. Перечень семейного имущества бывшей судьи огромен: акции различных компаний, сотня жилых и нежилых объектов, одной только земли - на 12,5 тысячи га (это в шесть с лишним раз больше площади внутри Садового кольца Москвы), при этом «живых» денег на счетах оказалось всего-навсего 15,5 млн рублей. Очевидно, секрет объясняется тем, что более крупные суммы клану Хахалевых удалось вывести — покупки в Тбилиси подтверждают это.

Следствие установило, что судья Хахалева, пользуясь служебным положением, распределяла сельхозугодья компаниям, связанным с ее мужем. На чем семья и сделала огромный капитал. И даже после того, как в 2022 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично подписал постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Хахалевой, члены семьи умудрились продать (читай - спасти от конфискации) три роскошных особняка с мебелью и техникой, со спортзалом, кинотеатром, зимним садом, библиотекой, бильярдной и конечно же, домом для прислуги. За все - про все без малого на 185 млн руб. Эти деньги могли бы поступить в бюджет.

Кстати, о поступлениях в бюджет. Полностью или частично конфискованное у взяточников жилье государство продает с молотка. Но вот что удивляет. В 2025 году Счетная палата провела аудит имущества, изъятого у коррупционеров. Оказалось, что «доля вовлеченных в хозяйственный оборот на возмездной основе объектов не превышает 8%», - так говорится в документе. Это значит, что если имущества конфисковали на рубль, то продать на аукционе смогли только на 8 копеек.

Елена Хахалева. Фото: Краснодарский краевой суд

ОТ КОНФИСКАЦИИ ДО ПРОДАЖИ - ДВА ГОДА

Основная причина недобора — медлительность системы и прорехи в законодательстве. Например, для того, чтобы продать имущество на аукционе, нужно изъять его у коррупционера и передать в собственность государства. Казалось бы, всего-то. Но эта процедура занимает полтора-два года, «что является следствием длительного снятия запретов и арестов с имущества», отмечает автор исследования, аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

Что еще мешает оперативно выставить квартиру коррупционера на аукцион? Бывает, что в этих квартирах продолжает жить его родня. Так было, например, в Адыгее, где сын бывшего председателя Верховного суда республики Аслана Трахова никак не хотел освобождать конфискованный особняк отца. Теперь ему предстоит заплатить 300 тысяч рублей за незаконное пользование имуществом.

А еще «продолжительность пути» от конфискации до аукциона удлиняют не пробелы в законодательстве, а просто равнодушное отношение к борьбе за государственную копеечку.

- Возьмите, например, автомобили, - поделился с KP.RU Евгений Иванченко, руководитель компании «Кальмиус», занимающейся продажей конфискованного имущества. - Во многих случаях прежде, чем машину конфискуют и выставят на продажу, на нее накладывают арест. И стоит она на спецстоянке годами без движения под открытым небом и приходит в негодность, пока идет следствие, а потом суд. К тому же охрана там, насколько я могу судить, не такая тщательная, как, например, на штрафстоянках, поэтому воришки могут и колеса поснимать, зеркала… Причем, эти машины еще не конфискованы, так что ни продать их, ни пользоваться ими нельзя. Они просто теряют в цене, а когда будут выставлены на торги, выручить за них можно будет значительно меньше первоначальной стоимости.

Поэтому покупать автомобиль с торгов - это как кота в мешке. По фотографии и описанию. Прокатиться нельзя, только посмотреть, иногда – посидеть внутри, в лучшем случае, включить двигатель, рассказывает Иванченко.

КУПИТЬ У РОСИМУЩЕСТВА — ЭТО НАДЕЖНО

И все же есть смельчаки, готовые не просто испытать удачу, а профессионально «пасущиеся» на сайтах торговли конфискатом. Корреспонденту KP.RU удалось найти и разговорить одного из них. Им оказался тот самый человек, который еще в 2018 году приобрел премиальный Bentley Continental GT экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, задержанного в 2015 году и осужденного на 15 лет за взятки в особо крупных размерах.

Александр Хорошавин. Фото: Нигина БЕРОЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я регулярно участвовал в торгах конфискованным имуществом, - рассказал KP.RU владелец автосервиса и бывший преподаватель МАДИ Петр Бакулов. - Это бывает выгодно. Покупаешь дешевле рынка и перепродаешь. До этого я так земельный участок покупал, здание в Орле… Но не надо думать, что это раздача бесплатных пирожков. Никто не гарантирует, что ты продашь дороже, чем купишь, всякое бывает...

Что же прельщает в покупке у Росимущества?

- Главный плюс такого аукциона - это надежность сделки, ее абсолютная законность, - объясняет Бакулов. - Вообще, покупки в сегменте «лакшери» (предметы роскоши класса люкс, - Ред.) хоть у частного лица, хоть у компании - это всегда риск. Например, велика вероятность, что продавец окажется должником, и кредиторы потребуют наложить арест на проданное имущество. Или по каким-то иным причинам признают сделку недействительной. А если купил у государства, то это железобетонная гарантия. И никакая бабушка при покупке квартиры не станет потом рассказывать, что ее ввели в заблуждение - мол, отдайте все обратно.

Но вернемся к нашему (вернее, хорошавинскому) «Бентли». По правилам аукционов Росимущества, если вещь не продается по предложенной стоимости, ее уценивают на 30%, потом еще раз и еще. Если и за оставшиеся 10% от первоначальной стоимости не найдется покупателя, то вещь снимают с торгов. Поэтому некоторые покупатели не торопятся со сделкой, а играют на понижение. Так было, например, с другой «Бентли» Хорошавина — моделью Mulsanne 2012 года выпуска.

Ее выставили поначалу за 6,5 млн рублей, но желающих не нашлось: машина дорогая, эксклюзивная и... непопулярная.

- «Мульсанн» - это ну очень тяжелый люкс, - говорит Бакулов. - Замечательное произведение инженерной и дизайнерской мысли, но слишком солидная, слишком бросается в глаза, особенно в регионах, и это может раздражать жителей и местных чиновников. Не исключаю, что и у губернатора Хорошавина проблемы начались после того, как он слишком часто, как я слышал, ездил на этой машине.

И цену снизили на 60% - до 2,6 млн. Вот тут-то и началось! В итоге покупатели разогнали цену до 6,7 млн рублей — выше первоначальной! Типичная картина для таких аукционов.

СЫН ХОРОШАВИНА ПОПРОСИЛ ОПЛАТИТЬ ШТРАФЫ

Но «Контитненталь» Хорошавина - совсем другой случай. Популярная модель, роскошный кузов, полный привод, под капотом - почти 600 «лошадей», легендарный шестилитровый мотор с 12 цилиндрами! А пробег - всего-то 7 тысяч.

- Ждать понижения не было смысла - такая вмиг уйдет, - решительно говорит Бакулов. - Как увидел - тут же купил. «Континенталь» достался мне за неполные 6 миллионов – ниже рынка…

«Контитненталь» Хорошавина. Фото: личный архив Петра Бакулова.

Фото: личный архив Петра Бакулова.

По официальным данным, начальная стоимость лота составила 4,416 млн руб., итоговая — 5,962 млн руб.

- Машина стояла на площадке в Подольске, я видел только фотографии, - рассказал собеседник. - До покупки нельзя было ничего посмотреть вживую. Подойти к машине и потрогать ее я смог только после того, как уплатил полную стоимость.

Но машина оказалась в полном порядке, никакого ремонта не потребовалось.

- Я лишь пару месяцев поездил на этой машине и продал с прибылью в полмиллиона каким-то молодым людям — два брата, в «Москва-Сити» жили, - вспоминает предприниматель. - Что машина имеет отношение к Хорошавину, я им говорить не стал…

Кстати, записана «ласточка» была не на самого губернатора, а на его сына Илью. На нем и жене Хорошавина числилось все богатство семьи, сам же глава владел только раритетной «Волгой» ГАЗ-21 и еще чем-то по мелочи, что укладывалось в официальную зарплату.

- Вот вам занятная история, - припомнил Бакулов. - Машина перед продажей не была снята с регистрационного учета, а оставалась на прежнем хозяине - Илье Хорошавине. Я и красивый номер оставил, не стал менять. И когда Росимущество ее продало, учет не бы аннулирован. С момента приобретения до момента регистрации на нового собственника дается 10 дней. И в первые дни, еще не перерегистрировав машину, я гонял на ней от души и нахватал несколько штрафов, которые пришли к Илье. Он нашел мои координаты, позвонил и попросил оплатить. Ну что, я оплатил - они же по справедливости мои, а не его.

KP.RU удалось узнать дальнейшую судьбу машины. Новые хозяева оклеили ее пленкой цвета апельсиновый металлик в тон салону, так что выглядит авто еще шикарнее прежнего. Особо не гоняли - пробег за эти годы едва перевалил за 30 тысяч. А несколько месяцев назад ее выставили на продажу. Сначала за 7,4 млн рублей, потом скинули до 6,85 млн, а потом и вовсе сняли с продажи. Наверное, передумали.

Фото: соцсети

АВТОПАРК ПОЛКОВНИКА ЗАХАРЧЕНКО

Одно из самых крупных коррупционных дел — это история бывшего начальника управления «Т» ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковника Дмитрия Захарченко. Его арестовали в 2016 году и дали 15,5 лет строгого режима за взятки в особо крупном размере. При обыске у Захарченко и его близких нашли наличных в разной валюте почти на 9 млрд рублей, а также полукилограммовый золотой слиток.

Дмитрий Захарченко. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС.

Кроме того, на представителей клана были зарегистрированы 13 квартир, 16 машиномест и четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne) — всего более чем на 9 млрд рублей. По версии правоохранителей, экс-полковник приобрел это все на нетрудовые доходы.

Что сейчас со всем этим богатством? Деньги в банках, слиток сдали в Гохран. Квартиры обрели новых хозяев, автомобили - тоже. По пунктам:

- Mercedes-Benz E250 CGI 2010 года выпуска продали за 966 тысяч рублей

Mercedes-Benz E250 CGI 2010 года выпуска. Фото: соцсети

- Mercedes-Benz S500 4MATIC 2015 года выпуска в апреле 2019 года выставили за 5,4 млн рублей, но покупателей не нашлось, цену пришлось снизить. В итоге она ушла за 3,98 млн

Mercedes-Benz S500 4MATIC 2015 года выпуска. Фото: соцсети

- Porsche Cayenne S Hybrid 2012 года был продан за 2 млн рублей с небольшим

Porsche Cayenne S Hybrid 2012. Фото: соцсети

- Porsche Cayenne GTS 2013 года никак не хотел продаваться по начальной цене 3,14 млн рублей, и в итоге ушел за 2,95 млн.

Porsche Cayenne GTS 2013. Фото: соцсети

ПОЧЕМУ ПАДАЮТ ЦЕНЫ

Обратим внимание. В перечне арестованного имущества экс-губернатора Хорошавина указывалось, что «Бентли-Континенталь» стоит 13,3 млн рублей, а «Мульсанн» - не менее 10 млн. Реальная выручка оказалась примерно в два раза ниже. Почему такое расхождение?

Во-первых, это цена не на момент ареста, а на момент покупки новых машин в салоне, пояснил Бакулов.

- Часто в отчетах правоохранительных и финансовых органов откровенно завышается реальная стоимость обнаруженного у коррупционеров имущества — возможно, для «красивой картинки», желания придать масштаб, - подтвердил Иванченко.

Еще одна причина падения цены в том, что от момента ареста в 2015 году до продажи в 2018 прошло три года. За это время однолетний автомобиль превратился в четырехлетний, а трехлетний — в шестилетний. Соответственно упала и цена.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

Как это делалось в девяностые

А вот как проводился процесс возврата собственности государству и восстановления справедливости в 90-х. Повторять не рекомендуется: могут не так понять.

- В мою бытность губернатором Амурской области (1993-94 годы — Ред.) я вызывал товарища, которого подозревал в захвате государственной собственности или хищениях, а перед этим соответствующую справку на него мне давал мой зам по недвижимости и ресурсам, - рассказал KP.RU доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов, сменивший в 1994 году Анатолия Чубайса на посту председателя Госкомимущества и вице-премьера. - И давал ему на выбор два варианта. Первый — он добровольно все отдает государству, второй — я передаю материалы в правоохранительные органы, далее суд и 10-15 лет колонии. В ста процентов случаев люди выбирали первый вариант. Потому что знали: я слов на ветер не бросаю. Как только я увидел, что происходят хищения, я дал сигнал на арест неформального лидера этого регионального делового сообщества, не буду называть его фамилию. Три дня он посидел в камере, а на четвертый выбрал свободу. И другие последовали его примеру.

ЗНАЙ!

3 вопроса о продаже имущества коррупционеров

Кто может участвовать в аукционах?

Любой из нас! Кроме бывших владельцев конфиската (подробнее см. ниже).

После суда конфискованное имущество оформляется в государственную собственность, передается Росимуществу и оно организует продажу. Чтобы стать участником торгов, нужно зарегистрироваться на сайте torgi.gov.ru. Это основной ресурс, но есть еще несколько электронных площадок, действующих по соглашению с Росимуществом.

Регистрация - через Госуслуги. Что программа попросит, то и добавляешь. Мне, например, нужно было указать банковский счет и паспортные данные.

Далее ищете нужную вещь по каталогу: транспорт, недвижимость, акции и т. д. разбиты по разделам. Для участия в аукционе нужно заплатить задаток - как правило, 10% от стоимости товара. На некоторые объекты организаторы повышают планку до 20% или даже больше - чтобы ограничить круг солидными претендентами.

В назначенный день проходит онлайн-аукцион. Кто из участников предложит больше денег, тот и заберет товар. Если проиграл в аукционе — задаток возвращается. Если выиграл — входит в сумму покупки. Если выиграл, но передумал покупать, то не возвращается.

Купленный конфискат обмену и возврату не подлежит, претензии по качеству не принимаются.

Как узнать имя бывшего владельца?

Отдельной «секции коррупционеров» на аукционе не существует - Росимущество торгует всем, что обращено в доход государства: тут вперемешку и банкротства, и контрабанда. Причем, в лотах не указывается, ни каким образом имущество попало к государству, ни фамилия бывшего владельца.

Присмотрел я себе, например, швейцарские часики Tissot, стартовая цена - 25,7 тысячи рублей. Захотел узнать, кому они принадлежали. На электронной карточке лота есть телефон ответственного за торги. Звоню. Про часы рассказывают, про владельца — ни в какую.

- Приличный человек! - говорят. - Возможно, после того, как купите, вы и узнаете, но не гарантируем.

Росимущество действительно не обязано сообщать сведения о владельце и, как правило, этого не делает, пояснил адвокат Максим Довгань. Но иногда, в случаях, касающихся громких дел, ведомство само дает в СМИ информацию о предстоящих торгах с указанием бывшего владельца. Так было, например, с имуществом Хорошавина и Захарченко.

А на днях Росимущество сообщило об аукционе по продаже «уникального особняка начала ХХ века, перестроенного в частную резиденцию де-люкс общей площадью 3 535,4 кв. м и обращенного вместе с земельным участком, на котором он расположен, в собственность государства на основании судебного решения». Находится строение в Москве, на ул. Щипок, 10, стр. 1. Самый центр. Цена - без малого 2,65 млрд рублей.

- Это имущество, конфискованное в рамках дела банкира Алексея Хотина, - сообщили KP.RU в Росимуществе.

Напомним, Хотин - бывший совладелец банка «Югра», в 2024 году приговорен к 9 годам за хищения.

И все же если приложить усилия, то узнать бывшего владельца приглянувшегося имущества можно. Например, на электронной страничке лота о продаже квартиры, дома или участка указывают кадастровый номер, улицу, номер дома, поселок, геолокацию. Ну а дальше — путем опроса местных жителей. На страничке автомобиля публикуется фото. Иногда номера закрашивают, иногда нет. Найти экс-владельца по номеру - дело нехитрое.

Можно ли выкупить свое добро?

Допустим, у чиновника, который не смог подтвердить свои доходы, конфисковали квартиру. Или у коррупционера. И выставили ее на торги. Сможет ли бывший хозяин вернуться в родное гнездышко? Оказывается, нет.

- Согласно п. 5 ст. 449.1 Гражданского кодекса России, должник не может участвовать в публичных торгах по реализации его имущества, - сказал KP.RU адвокат Максим Довгань.

По его словам, иногда бывшие владельцы прибегают к хитрости.

- Знаю историю, когда квартиру, конфискованную у чиновника-отца, купил на аукционе его сын, - рассказал Довгань. - Фамилии у них были разные, но прокуратура, которая проверяет такие сделки, все равно вычислила родство и через суд отменила результат этого аукциона. Задаток в 10% сыну не вернули.

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