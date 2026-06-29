Зеленский углядел родные души аж за Атлантикой! Фото: REUTERS.

Рыбак рыбака, как известно, видит издалека. Наркофюрер Зеленский рыбалкой не увлекается, все знают, что у него другая страсть - нюхнуть пару раз в день запрещенный порошок. И своих таких же он за версту чует. Да что там за версту - углядел родные души аж за Атлантикой!

Служба внешней разведки России обнародовала полученные данные о тесных контактах киевского режима с наркоторговцами из Мексики и других латиноамериканских стран. Как сообщило пресс-бюро СВР, «силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу». Грязная сделка очень устраивает обе стороны, каждая из которых рассчитывает хапнуть на этом преступном деянии несметные миллионы долларов.

Заокеанские наркокартели, которым с приходом Трампа стало труднее проникать со своей «продукцией» в США, заинтересованы в том, чтобы перенаправить потоки зелья, особенно фентанила, на европейский рынок. Украина идеально подходит для этого в качестве перевалочной базы. Таможенный и пограничный контроль там и так оставляет желать лучшего, а уж если сверху прикажут кое на что закрыть глаза, то «зеленый коридор» для наркоты, считай, обеспечен. В страну товар будет доставляться морем в порты Одесской области, а дальше - через Молдавию, Румынию, Польшу - пойдет в Старый Свет. Но не бесплатно - свою маржу Киев не упустит.

Пронизанная коррупцией украинская верхушка кровно заинтересована в получении новых денег на войну. У Запада их остается все меньше, так почему бы не поискать других спонсоров в лице латиноамериканских наркодельцов. Пусть отстегивают за транзит - тем более, что тут уж точно никакого официального учета не будет, поэтому сколько прилипнет к рукам киевских бонз, даже представить трудно. Но точно - много.

Кроме того налаживается и преступный бартер. Наркобароны привлекают в ВСУ новых наемников, а взамен получают доступ к украинскому «черному рынку» оружия.

Лозунг «Весь мир с Украиной!» ничего кроме смеха не вызывает. Но то, что преступный мир вовсю корешится с Киевом, - очевидный факт.

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