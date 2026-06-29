"Украина выкусит, а не сломит": Что на самом деле происходит в Крыму. Крымчане танцуют, раздают розы и делятся бензином

Номера в отелях Крыма на лето распроданы несмотря на сложности. Фото: Damira/Shutterstock/Fotodom

- Господи! Как жить? В Крыму – чрезвычайная ситуация. Света нет, бензина нет! Пойду, пожалуй, в море, - хохочет красивая брюнетка в бикини изящной рыбкой ныряет в волны.

Наш человек! Друзья присылают мне кадры, где на улицах Алушты людей больше, чем в Москве, а на пляже – ни одного свободного лежака.

Какая ситуация сейчас на самом деле в Крыму с продуктами, светом, топливом и скидками на отели? Корреспондент KP.RU Юлия Андриенко узнала настроения в разных городах полуострова

Когда долго нет света. Фото: Игорь Зуев

Отели в Крыму летом 2026 года: Скидки символические

Помню причитания своих знакомых: мы не такие богатые, чтобы отдыхать в Крыму, Турция и Египет выйдут дешевле. Интересно, а сейчас, после атак ВСУ, что-то поменялось?

Набираю телефон отеля в Алуште, первая линия у моря, роскошные номера и шведский стол на завтрак. Цена снизилась совсем незначительно: на начало сезона просили 9300 рублей за стандартный номер на двоих (сутки), на сегодня – 8500 рублей. Ок! Ищу номер на середину июля. Не тут-то было – свободных нет. А может люксы есть? Увы, тоже все распродано.

А как же новости в соцсетях, что народ массово отменяет брони и чуть ли не бежит из Крыма?

- Может где-то отменяют брони и снижают цены, но точно не в деревеньках. Я вот живу почти в горах. Посуди сама: вода чистейшая у нас сама течет, электричество для этого не нужно, продукты можно хранить в погребе, да и спокойнее тут, вдали от больших городов. К нам не столько туристы, сколько местные перебираются, из того же Севастополя или степного Крыма, где зачастили воздушные тревоги, - поделился со мной местный предприниматель Григорий Ильин.

Кажется, первый шок от крымских новостей в начале июня улегся. Вот тогда массово отменялись брони. А потом, как водится, народ осмотрелся, понял, что его разводят паникеры. И кто-то даже успел тогда урвать номера люкс по цене эконом класса.

- Цены отельеры особо и не снижают, но многие предлагают своим отдыхающим акции. Например, доставить их бесплатно к месту отдыха, - рассказывает блогер Игорь Зуев из Ялты.

Ситуация в магазинах в Крыму: Есть все и даже больше

Моя подруга высылает мне видео из магазинчика в окрестностях Севастополя со словами: «От голода мы точно не помрем!» На полках – все, что хочешь. Но с одной поправкой: нужно иметь наличку, на случай, если исчезнет электричество и терминалы на кассах станут временно бесполезны.

Алушта. Фото: Игорь Зуев

- Цены может чуток поднялись, не критично. Поначалу народ выгребал сахар и крупы. Но массовое помешательство быстро окончилось. В магазинах и аптеках никакого дефицита нет, все завозят, всего хватает, - сообщает мне Анна Федчук из Евпатории.

Анна известна тем, что почти 10 лет организовывает отдых для семей из обстреливаемых районов Донецка, а также участников СВО. Те, кто привык засыпать под грохот снарядов и ловить воду в кране, с пониманием относятся к проблемам в Крыму. Главное – море и чистый воздух, а вместо бесконечных новостей в разрядившемся телефоне, можно полюбоваться горными пейзажами и морскими закатами.

Подруга высылает видео из предместий Севастополя. Разглядываю гроздья всевозможных колбас, полные витрины сыров, рыбное изобилие и прилавки молочки.

- Вырезка говядины — 1 тысяча рублей, картофель — 74 рубля, помидоры — 159 рублей, сардели — 550 рублей. Цены за кило. Любых товаров о-о-очень много, никакого ажиотажа нет, люди спокойно берут, что им надо, не сметая полки. А может суетологи уже все закупили и сидят теперь на тюках с гречкой и туалетной бумагой, - смеется она.

Алушта. Фото: Игорь Зуев

Даже отсутствие света не вызывает паники. Мой знакомый блогер приспособил газовую горелку и на ней поджаривает сосиски на завтрак семье, когда долго нет света.

- Вообще Крым в основном готов к подобным потрясениям с отключениями электричества. Еще с прошлых блэкаутов, устроенных нам Украиной, на полуострове осталось огромное количество генераторов, топливо для них покупали заранее, - говорит Игорь Зуев.

Магазин в Ялте. Фото: Игорь Зуев

Что с бензином в Крыму: Вернулись QR-коды

А вот с бензином пока не так радужно, но зато его с 28 июня снова начали продавать по QR-кодам, до этого некоторое время его вообще не было в продаже. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину и никаких канистр. Заполняете заявку в специальном боте в Максе, указываете марку топлива, машину и ждете оповещения, где появляется топливо.

- Своим товарищам, которые едут отдыхать в Крым, советую брать с собой горючку. По мосту разрешают провозить 200 литров, - делится Игорь Зуев.

Но самое удивительное сегодня в Крыму - это не море и горы, а люди. Щедрый торговец угощает туристов ломтями сахарного арбуза.

- Ешь! Бери еще! Я тебе еще отрежу, - вручает он сочный ломоть пацаненку и его маме.

Крымчане организовали новый челлендж: кооперируются по несколько машин и едут на материк за топливом.

- Теперь моветон – поехать в магазин и не предложить помощь соседу. Если я еду, мне разве тяжело купить что-то для них? А завтра они мне помогут. Только так и получается преодолевать проблемы, - рассказывает Игорь Зуев.

Фото: кадр из видео

Настроения людей в Крыму: Враги выкусят, а не сломят

В Севастополе девушка, чтобы поддержать земляков, раздает розы в троллейбусе, на улицах и даже в убежищах города. Воет сирена, а люди берут розы и улыбаются.

- Мы – жители города-героя, который и не такое переживал. Давайте все трудности переносить достойно, - предлагает она.

В том же Севастополе, когда не было света, люди вышли во двор и вместе с соседями начали петь и танцевать.

В Севастополе девушка, чтобы поддержать земляков, раздает розы в троллейбусе, на улицах и даже в убежищах города. Фото: кадр из видео

В Крыму люди приходят на помощь тем, кто временно остался без работы. Кто-то делится продуктами, кто-то – топливом. Местные смеются, что количество «возмущенных крымчан» (украинских блогеров, раздувающих фейки о Крыме по заданию СБУ) в сети резко падает, когда Киев или Днепропетровск сами сидят без электричества после ударов по энергетике незалежной.

Фото: кадр из видео

И, если обычно народ очень любит в таких случаях костерить последними словами власти, то в Крыму этого нет.

- Все работают очень четко. И Аксенов, и губернатор Севастополя - Развозжаев критические ситуации быстро разруливают и службы работают оперативно, - говорит Анна Федчук.

Более того, в Крыму теперь не будут штрафовать предпринимателей, если из-за перебоев с интернетом они не успели промаркировать товары в системе «Честный знак». А еще предлагают кредитные каникулы тем, кто остался без работы.

Фото: кадр из видео

Но больше всего лично меня тронул клич о помощи севастопольскому Аквариуму, где четыре с половиной тысяч морских обитателей могли погибнуть.

- На сутки беспрерывного отключения электроэнергии нам надо 100 литров бензина, чтобы работали компрессоры, подающие воздух в аквариумы и бассейны. Топлива у нас осталось на четыре часа жизни, - признался в соцсетях директор Юрий Кравцов.

Откликнулись все: бизнесмены, чиновники, простые люди. Это чудо, но крымчане, сами страдающие от дефицита топлива, делились им с Аквариумом.

А самая большая благодарность у местных жителей и гостей полуострова – бойцам ПВО. Здесь за них молятся и верят, что Украина выкусит, а не сломает крымчан.

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