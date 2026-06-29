Дмитрий Песков: Последовательная позиция России хорошо известна и киевскому режиму, и американским переговорщикам

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков провел брифинг для российских и иностранных СМИ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Президент Путин вчера рассказал о том, что были новые предложения Киева. (Речь об интервью Павлу Зарубину. - А.Г,) Дмитрий Сергеевич, а мы передавали какие-то свои идеи по урегулированию Украине, и была ли на них, может быть, какая-то реакция?

- Наша позиция хорошо известна, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 29 июня, на вопросы журналистов. - Наша позиция не претерпевает изменений…

Она была изложена два года назад главой нашего государства в выступлении в Министерстве иностранных дел, на встрече с руководящим составом МИДа.

Она хорошо известна киевскому режиму, она хорошо известна американским переговорщикам, и она весьма последовательна.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Дмитрий Сергеевич, вчера президент сказал, что контакты по киевскому урегулированию налажены по нескольким направлениям. Является ли Лукашенко каналом связи с Киевом, учитывая, что была встреча с представителями Зеленского? И передавал ли он какое-то послание от Зеленского на последней встрече?

Песков:

- Для того, чтобы эти имеющиеся каналы работали, функционировали, они должны оставаться в тени…

Они должны оставаться непубличными, поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос.

Но, конечно же, тема Украины фигурировала в повестке дня неформального общения, которое имело место в пятницу и субботу на Валдае.

Вопрос:

- В целом он (президент Белоруссии. - А.Г.) передавал какое-то послание от Зеленского или нет?

Песков:

- Нет.