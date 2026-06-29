Введут ли смертную казнь в России для казнокрадов и госизменников: Мнение Кирилла Кабанова

Кирилл Кабанов. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий смертную казнь для коррупционеров. И глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин накануне на Московском международном юридическом форуме высказался относительно этой меры наказания.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с председателем Национального антикоррупционного комитета, членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кириллом Кабановым.

НУЖЕН РЕФЕРЕНДУМ?

- Вы за смертную казнь? Вон и глава СКР Бастрыкин на Московском международном юридическом форуме высказался за эту меру.

- На самом деле, Александр Иванович сказал, что он это предлагал, но должна пройти определенная процедура.

- Какая процедура?

- Референдум об изменениях в Конституцию. Мы, как обычные люди, по определенным видам преступлений выступаем за смертную казнь. С христианской точки зрения, когда существует высокая вероятность ошибки, мы всегда говорили: раз вероятность ошибки есть, давайте тогда не будем вводить смертную казнь. Но главное, что все эти разговоры, пока мы не придем к тому, что нужно вносить изменения в Конституцию, - они бесполезны.

ЗА ЧТО ВЫШКУ?

- А что Александр Иванович еще сказал?

- Да, есть преступления, о которых мы говорим. За которые нужна смертная казнь - во всяком случае, в рамках военного времени. Но тогда нужно вводить соответствующий правовой режим. И тогда понятно, что предателей нужно будет расстреливать на месте.

- У нас такого режима нет - и не предвидится?

- К сожалению. И предатели, например, те же самые казнокрады, продолжают работать. Потому что казнокрады – те же предатели Родины.

- Многие, вроде, поддерживали соответствующие поправки в Конституцию — но они так и не были приняты 6 лет назад?

- Да, в том числе, обсуждалась история по поводу смертной казни. Ну есть же ряд преступлений, например, измена Родине, 99% которых доказано. Но значительная часть людей, которые принимают решения, до сих пор ориентируются на западные ценности, и придерживаются тех обязательств, которые Россия взяла перед Западом.

- По каким преступлениям, кроме измены Родине, должна быть такая высшая мера?

- Например, совершенные против несовершеннолетних - нечего терпеть таких животных на нашей земле.

- Главный аргумент противников высшей меры остается прежним ?

- Да, то, что смертную казнь вводить нельзя потому, что могут попасть под каток невиновные люди. По моим прогнозам, ничем эта полемика в ближайшие годы не закончится.

СНИЖАТЬ ЛИ ВОЗРАСТ?

- Тот же глава СКР говорил, что предлагалось понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но это «не нашло поддержки».

- Тут история двоякая. Есть статистика, согласно которой тяжкие преступления, - они молодеют. И молодеют значительно.

- И какие варианты решений?

- Первый вариант, который предлагает Следственный комитет - ужесточение уголовного наказания, то есть понизить возраст уголовной ответственности за эти преступления.

- Вы согласны с этим?

- Считаю, то, что мы сделали, 14 лет, этого достаточно. Объясню почему. Работать надо с детьми. Где шаги по ограничению пропаганды насилия, по ограничению запрещенных криминальных идеологий? На бумаге они есть, а по факту? Где борьба с этническими бандами, с распространением запрещенных идеологий?

- В школах не справляются?

- Я встречался с директорами школ, они опасаются говорить об этом.

- Почему?

- Как только они начнут говорить об этом - тут же получат люлей. У нас сегодня две категории таких госработников в этой части бесправных - это учителя и врачи. Учителя на первом месте. И в такой ситуации рождается это насилие. Когда в этой ситуации мы говорим «ограничение цифрового пространства», но при этом законы не принимаются.

Работать надо с детьми, отслеживать негативные процессы, мы давно об этом в СПЧ говорим, надо их предупреждать. А этой системы предупреждения нет.