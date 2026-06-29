В понедельник Владимир Путин встретился с Яной Лантратовой Фото: REUTERS.

В понедельник Владимир Путин встретился с Яной Лантратовой - 14 мая президентским указом она была назначена на должность уполномоченного по правам человека.

- Владимир Владимирович, прежде всего, хочу поблагодарить вас за высокое доверие. Для меня это, конечно, аванс, и я сделаю всё, чтобы это доверие оправдать, - сказала 37-летняя омбудсмен.

И всего за полтора месяца работы на новом посту Яна Лантратова уже успела немало сделать:

С 14 мая в аппарат уполномоченного поступило 14, 752 обращения, 52% - по теме СВО. На ней Лантратова собирается делать главный акцент.

14 мая президентским указом Яна Лантратова была назначена на должность уполномоченного по правам человека. Фото: REUTERS.

Новому омбудсмену удалось выстроить отношения с коллегой из Украины Дмитрием Лубинцом. Благодаря этому за месяц в Россию вернулось 550 военнопленных, договорились о воссоединении нескольких семей мирных граждан, годами пытавшихся вернуться в Россию. И, наконец, возвращены домой все угнанные ВСУ жители Курской области (конечно, все это - при поддержке Минобороны, ФСБ, ФСИН и других ведомств).

После трагедии в Старобельске Лантратова провела экскурсию по колледжу для 50 иностранных журналистов - чтобы показать правду.

- Мы вместе зашли в каждую комнату этого колледжа – а я там неоднократно была, я с этими детками проводила патриотическое мероприятие полгода назад, – и, конечно, никакой военной базы они там не увидели. Увидели окровавленное одеяло, личные фотографии, игрушки детей… - подчеркнула омбудсмен.

Верховный комиссар ООН после обращения по Старобельску впервые за время СВО ответил на письмо российского омбудсмена, заявив, что «был бы признателен за любую дополнительную информацию о расследовании обстоятельств произошедшего».

В окончании доклада Лантратова заявила, что успела встретиться с омбудсменами ШОС, заключила сотрудничество с Ливаном и провела координационный совет 89 региональных омбудсменов. А с ЦИК договорились, что аппарат уполномоченного поможет во время выборов голосовать маломобильным россиянам.

- Хорошо, спасибо вам большое, - оценил рвение Владимир Путин.

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