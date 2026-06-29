«Каждый день Эрдоган призывает уничтожить Израиль»: быть ли войне с Турцией

Едва ли проходит день без того, чтобы Эрдоган не призывал к уничтожению государства Израиль Фото: REUTERS.

Отношения между Израилем и Турцией — двумя региональными державами, которые когда-то были близкими партнерами, — проходят очередной виток ухудшения.

Поводом для новой напряженности стало заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который пообещал пожаловаться США на «угрозы» турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

«Едва ли проходит день без того, чтобы Эрдоган не призывал к уничтожению государства Израиль. Мы относимся к этим словам очень серьезно и намерены привлечь внимание американских друзей к риторике турецкого президента», - заявил в прошедшее воскресенье премьер Нетаньяху на заседании израильского правительства.

ЭРДОГАН НАБРАЛ ОБОРТОЫ

Турецкий лидер, действительно, не стесняется в выражениях в адрес Тель-Авива. Еще в апреле 2026 года он заявлял, что турецкие военные могли бы «войти в Израиль», а политику Нетаньяху не раз сравнивал с действиями нацистов.

В конце мая Эрдоган в своей речи пообещал, что «диктатору Нетаньяху» в ближайшее время дадут урок от всех мусульман мира. Не обошлось и без других религиозных жестов: в конце Рамадана в марте этого года турецкий президент во время общей молитвы воззвал к Аллаху с просьбой «опустошить и уничтожить Израиль».

В июне масла в огонь подлил и глава турецкого МВД Мустафа Чифтчи, публично призвавший к «освобождению» Иерусалима.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, в свою очередь, заявил, что после ослабления Ирана Израиль «не может жить без нового врага» и теперь стремится объявить таковым Турцию. При этом дипломат постарался сгладить напряженность, заверив, что Анкара не намерена втягиваться в войну.

АРМЯНСКИЙ ВОПРОС

В тот же день, когда Нетаньяху обвинил Эрдогана в угрозах, израильское правительство единогласно проголосовало за официальное признание геноцида армян в Османской империи. Решение — прямой вызов Турции, которая на протяжении десятилетий отрицает сам факт геноцида.

«Израиль присоединяется к 32 странам, которые выполнили моральный долг, признав историческую правду и отвергнув попытки ее отрицания», - заявил Глава МИД Израиля Гидеон Саар.

Анкара, разумеется, осудила этот шаг, назвав его «политически мотивированным».

Нетаньяху обвинил Эрдогана в угрозах Фото: REUTERS.

К ЧЕМУ ВСЕ ИДЕТ?

Все чаще звучит логичный вопрос: перерастет ли война слов между Израилем и Турцией в нечто большее?

Соперничество двух стран охватывает ключевой для них регион Восточного Средиземноморья и даже морские пути в Красном море и в районе Африканского Рога. Израиль пытается ограничить турецкое влияние в Сирии и пытается создать альянс с Грецией и Кипром для совместных действий в Средиземном море.

Кроме того, вовсю идет и торговая война. С мая 2024 года Турция прервала практически все экономические отношения с Израилем. Ежегодный объем двусторонней торговли до этого составлял около 7 миллиардов долларов. Анкара затем официально закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов, а турецким судам запрещено заходить в израильские порты.

Тем не менее, несмотря на растущий градус взаимных острых заявлений, не стоит ожидать «горячего» конфликта между двумя региональными державами, считает политолог-востоковед Елена Супонина.

- Действительно Израиль и Турция регулярно обмениваются угрозами. И даже есть эксперты, которые полагают, что в какой-то момент словесная перепалка может перерасти в вооруженный конфликт. Но пока этот сценарий остается маловероятным, и этому есть простое объяснение: Анкара – член НАТО, а Тель-Авив поддерживает тесные отношения с альянсом и является ближайшим союзником США. Ни Израиль, ни Турция не заинтересованы в начале войны, - отметила Супонина.

По мнению востоковеда, несмотря на все разногласия, между странами все же существует негласный консенсус.

- Там, где это выгодно, они будут находить скрытые от общественности договоренности. Например, даже по поводу Сирии Израиль и Турция пришли к временному согласию, так как обе стороны устраивает нынешнее сирийское руководство, - указала политолог.

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