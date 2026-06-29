Израиль признал геноцид армян в Османской империи: почему Пашинян набрал в рот воды

Пашинян молчит по поводу признания геноцида армян Турцией, не выдавив из себя даже дежурной вежливой дипломатической благодарности. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Правительство Израиля оказало премьер-министру Николу Пашиняну и нынешнему официальному Еревану настолько медвежью услугу, что ее значение даже трудно переоценить. Израиль официально признал геноцид армян в Османской империи в 1915-м году.

Надо сказать, что еврейское государство на протяжении ряда лет старалось избегать этой щекотливой темы – не хотело портить отношения с Турцией, да и признание еще одного геноцида (после холокоста) могло снять ореол исключительности с еврейского народа, заботливо на него возложенный. Да и с Арменией отношения стали не самые лучшие после того, как Ереван в 2024-м году признал Палестину государством. В общем, армянам пришлось бы долго ждать подобного шага от Израиля, но тут президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал на регулярной основе позволять себе нападки на израильского премьер Нетаньяху, а политику его кабинета и вовсе сравнивать с действиями гитлеровских нацистов, причем еще вопрос, кто в этом сравнении оказался в более выигрышном положении. И Израиль сделал тот самый шаг.

Чем поставил Ереван и лично Пашиняна Н.В. в очень неловкое положение. Официальный Ереван молчит по этому поводу, не выдавив из себя даже дежурной вежливой дипломатической благодарности. А все дело в том, что уже больше года тому назад правительство Армении решило отказаться от признания геноцида армян как от приоритета в своей международной политике. Об этом неоднократно заявлял глава МИД Армении, вещало руководство правящей в Армении партии, да и сам Никол Пашинян также подтверждал новый курс Еревана в этом вопросе, причем не раз. «Геноцид армян» очень мешает Пашиняну выстраивать новые отношения с Турцией и Азербайджаном, поскольку и в Анкаре, и в Баку такую страницу в мировой истории не признают и ее отрицают. Кстати, единственной державой, которая выступила в поддержку армянского населения и постаралась спасти народ, была тогда Российская империя. И что прикажете делать Пашиняну в такой ситуации? Пришла поддержка, откуда не ждали, и такая, что лучше бы ее не было.

Никол Пашинян сейчас предпочел бы вообще забыть про геноцид армян, как он постарался «забыть» про Арцах, который уже и официальный Ереван называет на азербайджанский манер Нагорным Карабахом. Стоит кому-то поблизости от Пашиняна произнести слово «Арцах», как он моментально багровеет, надувает щеки, начинает кричать и перестает себя контролировать.

Право слово, у Израиля, конечно, был еще вариант, как выбесить Эрдогана еще больше, если бы он признал независимость Нагорного Карабаха (НКР). Но республики больше благодаря Николу Пашиняну не существует, да и Никол Воваевич тогда мог бы просто слечь от удара. И вряд ли бы ограничился таким молчанием и стоической выдержкой, какую демонстрирует сейчас.

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