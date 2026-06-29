Безвизовых стран для русских стало больше: Куда слетать нашему туристу

Летом 2026 года наши отпускники могут съездить в 111 стран и территорий мира, не оформляя заранее визы Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Летом 2026 года наши отпускники могут съездить в 111 стран и территорий мира, не оформляя заранее визы, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. Учли как полностью безвизовые государства, так и те, где штамп в паспорт можно получить прямо на границе, оформить электронное разрешение на въезд или где возможен длительный безвизовый транзит.

Радует, что мир стал более открытым для российских путешественников. Во второй половине 2025 года безвиз для граждан РФ ввели Китай, Оман и Иордания, в мае 2026 года - Саудовская Аравия. Справедливости ради, в Оман, Иорданию и Саудовскую Аравию раньше можно было получить визу по прибытию. Но вообще без них - еще удобнее.

АЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Больше всего стран со свободным въездом - в Азии и на Ближнем Востоке. Это популярнейшие Турция, Таиланд, Вьетнам. ОАЭ, Китай (в том числе Гонконг и Макао), а также Малайзия, Иордания, Индонезия, Шри-Ланка, Израиль, Иран (только для туристических групп, для индивидуальной поездки нужна виза), Камбоджа, Катар. Южная Корея, Сингапур, Монголия, Филиппины, Лаос, Бахрейн, Бруней, Саудовская Аравия, Ливан, Мьянма, Непал, Бангладеш, Восточный Тимор, Палестина.

АФРИКА

Много таких в Африке: Египет, Тунис, Марокко, Кения, Танзания, ЮАР, Эфиопия, а также Кабо-Верде, Мадагаскар, Намибия, Ангола, Ботсвана, Бурунди, Замбия, Зимбабве, Мозамбик, Руанда, Эсватини.

АМЕРИКА

В Америке (Южная Америка - почти вся, но туда лететь дорого и долго, на перекладных): Куба, Мексика, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Перу, Чили, Эквадор, Панама, Коста-Рика, Колумбия, Уругвай, Белиз, Боливия, Гайана, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Парагвай, Сальвадор, Суринам.

ОСТРОВА

Островные государства в Индийском и Тихом океанах и Карибском бассейне: Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Доминиканская Республика, Ямайка, Багамы, Барбадос, Антигуа и Барбуда, Вануату, Гренада, Доминика, Кирибати, Коморские острова, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Ниуэ, Острова Кука, Палау, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи.

ЕВРОПА

Есть и в Европе: Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина. Формально еще Андорра, но добраться до этой маленькой страны в Пиренейских горах можно только через Испанию или Францию, а для них необходима шенгенская виза.

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Ждут наших туристов без виз и соседи: Абхазия, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Южная Осетия.

Планируя поездку в безвизовые страны, важно обратить внимание на срок действия загранпаспорта - во многие из них пустят, если он заканчивается не ранее чем через 6 месяцев.

А также на разрешенный срок пребывания. Чаще всего он составляет от 30 до 60 дней, чего отпускникам более чем достаточно. Но иногда ограничен 14 днями (в Бахрейне, Брунее, Гонконге и по синайскому штампу в Шарм-эль-Шейхе).

Страны, куда необходимо заранее оформить онлайн разрешение на въезд или электронную миграционную карту: Вьетнам, Израиль, Кения (платно), Куба, Мальдивы, Мексика, Сейшелы Южная Корея (платно), Сингапур, Таиланд, Шри-Ланка.

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