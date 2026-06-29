«Цифра» сожрала наших детей. Нельзя это терпеть, Булзай! Рецензия на новую «Историю игрушек»

«История игрушек 5» одним махом собрала уже почти $600 млн (46 млрд руб.) в мировом прокате. Кадр из анимационного фильма "История игрушек 5"

В России «История игрушек-5» 6+ вышла только в неофициальный прокат (студия Disney приостановила деятельность в нашей стране в марте 2022 года), а это значит, что шансов стать хитом в России у фильма нет. Во-первых, пиратствовать решаются не все сети кинотеатров. Во-вторых, даже те, кто решается, не рекламируют фильм в открытую - чтобы снизить судебные риски, если за нарушение авторских прав вдруг опять начнут наказывать. Формально кинотеатры вообще ни при делах: «параллельный импорт» крутят некие арендаторы зала — в афише указывают какой-нибудь случайный фильм, а нелегальную новинку представляют как «предсеансовое обслуживание». В-третьих, качество неофициальной копии оставляет желать лучшего, что сильно влияет на впечатления зрителей — в итоге сарафанное радио работает так себе.

Но все же это та самая «История игрушек», три части которой (в 1995-м, в 1995-м и в 2010-м) довели до катарсических слез миллионы детей и их родителей по всему миру. Идеально законченный эпос о прощании с детством вдруг разродился сиквелом в канун пандемии коронавируса в 2019-м - и стало понятно, что до канонических первых трех он не дотягивает. Нет, 4-й фильм получился неплохой, но это уже не был шедевр. Пожалуй, то же самое можно сказать про нынешнюю «Историю игрушек-5», одним махом собравшую уже почти $600 млн (46 млрд руб.) в мировом прокате. Бодро, нескучно. Но и только.

Сгинувшие в гаджетах

...Бонни подросла, ей 8, она все еще играет в в игрушки, вдохновенно разыгрывая с ними детективно-мелодраматические истории. У робкой малышки совсем нет друзей — как ей кажется, по причине того, что у всех есть разнообразные гаджеты, а она этой радости лишена. Но вот и ей родители сподобились подарить Лилипад - детский ноутбук в виде лягушки, с играми и чатом. Бонни быстро находит там девочек из своей танцевальной группы, и общение вроде бы налаживается.

«Аналоговые» игрушки заброшены. Ковбойша Джесси верхом на Булзае с ужасом узнает, что теперь все дети уткнулись в экраны. Она полна решимости помочь Бонни подружиться со сверстницами в реальности, а не в чате. Поначалу старые игрушки ополчаются на Лилипад — ведь у той тоже есть ненавистный светящийся экран. о потом и сама Лили понимает, что не так уж она и права. И вообще игрушки есть игрушки — вне зависимости оттого, нужны им батарейки и зарядка от сети, или нет. Единственная их задача — помогать своему ребенку быть счастливым, а это возможно, только если у него есть друзья.

Ковбойша Джесси с ужасом узнает, что теперь все дети уткнулись в экраны. Кадр из анимационного фильма "История игрушек 5"

У Вуди лысина и животик

В сюжете появляются новые персонажи — тоже уже забытые игрушки на батарейках с узким функционалом: приучатель к туалету Умные Штанишки (догадайтесь, шутки какого уровня он отпускает), детский навигатор-бегемотик Атлас и игрушечная фотокамера Снэппи. Игрушки раньше Бонни понимают, что девочки из чата - токсичные абьюзерши. И аналоговые, и диджитальные помощники выступают единым фронтом, силясь устроить личную встречу Бонни с хорошей девочкой, живущей в том самом доме, где рядом дерево с качелями из покрышки — доме, где когда-то жила Джесси с Эмили — своей первой хозяйкой. Новая девочка тоже любит игрушки, у нее есть живая лошадь, и все, конечно, заканчивается очень-очень хорошо. Баз Лайтер даже устраивает личную жизнь, а много-много новых базлайтеров с передовой прошивкой очень хороши в качестве грузовых дронов.

Лилипад - детский ноутбук в виде лягушки, с играми и чатом. Кадр из анимационного фильма "История игрушек 5"

Вы спросите, а как же Вуди? И у этого добряка все в порядке, хоть он изрядно облысел и многие норовят назвать его пожилым. Прежние герои вовсю мелькают в эпизодах: и Спиралька, и Мистер Картошка, и Динозавр. Ежик вообще стал пастором.

Но нет больше очищающих, целительных слез, которые так удобно прятать в прохладной мгле кинотеатра. Уходить надо вовремя, даже если ты женщина с сильным характером Джесси, готовая превозмогать боль. И так ли счастлива Бонни, добренькие родители которой в упор не видят, что дочь надо показать психологу, ибо ее самооценке уже некуда падать? Игрушки помогают, но ведь они не могут делать это всегда.

Взрослеть бывает больно, но эта боль необходима. Сложить детство в коробку и закопать под деревом с качелями, как когда-то за кадром сделала Эмили — вот это было по-взрослому. В пятой части Джесси случайно находит этот артефакт и узнает, что на самом деле Эмили ее не предавала. Вот тут бы ковбойше и уйти навсегда. Вот это был бы катарсис — Еврипид позавидует.

Ковбоя Вуди время не пощадило. Кадр из анимационного фильма "История игрушек 5"

В постковидные времена студия Pixar никак не может вернуть себе былое величие, из-за чего отчаянно цепляется за свои успешные франшизы. Но, пожалуйста, не снимайте шестую часть.

В прокате с 25 июня. 6+