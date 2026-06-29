Петр Дранга и участница детского «Голоса»: как прошел концерт Аиды Гарифуллиной

Концерт Аиды Гарифуллиной прошел в концертном зале имени Чайковского Фото: Максим Жидяев

В концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве состоялся главный летний концерт великолепной оперной дивы, заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной.

Певица выступила в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. В программу вечера вошли произведения классического репертуара. Дирижерский пуль занял заслуженный артист РФ, композитор Петр Дранга.

Певица выступила в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Фото: Максим Жидяев

Пётр Юрьевич Дранга. Фото: Максим Жидяев

«Сегодня Аида Гарифуллина - наша потрясающая оперная дива - для меня один из лучших голосов нашего мира. Она будет ткать потрясающие музыкальные номера», - сказал Дранга перед началом концерта.

Гарифуллина добавила от себя, что именно концерты и реакция публики делают ее счастливой.

Кирилл Сикора и Аида Гарифуллина. Фото: Максим Жидяев

«Для меня эти концерты - семейные. Потому что публика - это мои друзья, мои поклонники, люди, с которыми мы говорим на одном языке - языке музыки и высокого искусства. Это прекрасно. Для меня каждый концерт — это праздник», - заявила певица.

Фото: Максим Жидяев

На сцену также вышли артисты Молодежной оперной программы Большого театра, победители международных вокальных конкурсов Кирилл Сикора и Богдан Гуенок. А под занавес вечера зрителей ждал сюрприз: застольную песню из оперы «Травиата» Джузеппе Верди вместе с Аидой исполнила участница ее команды в вокальном проекте «Голос. Дети» 9-летняя Милана Ананко. Публика очень тепло приняла выступающих, в зале неоднократно звучали крики «Браво»,

Фото: Максим Жидяев

Напомним, Гарифуллина в этом сезоне исполнила партию Джильды в опере «Риголетто» в лондонском Ковент-Гардене. В ближайшее время состоится премьера «Травиаты» в Парижской национальной опере, где Аида будет петь партию Виолетты Валери.

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