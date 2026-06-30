Нужна работа – не злите бота: Как правильно отвечать на вопросы роботов-рекрутеров

Ваша задача - идеально подходить под описание вакансии. И тогда вероятность «живого» собеседования взрастает в разы. Фото: Ground Picture/Shutterstock/Fotodom

Помните то время, когда резюме читал человек и отвечал соискателю лично? Он мог улыбнуться вашей шутке про «стрессоустойчивость» или простить фото с шашлыка в соцсетях. Сегодня ваш главный враг и друг на пути к зарплате - молчаливый алгоритм. Сервис «Авито Работа» выяснил: 51% россиян уже столкнулись с чат-ботами при найме. А 35% пока просто не имели такого опыта - автоматизация отбора кандидатов еще только набирает обороты (подробнее см. «Только цифры»).

Как понять, что вы переписываетесь не с Натальей из отдела кадров, а с ее цифровым клоном? И как в итоге пробиться к настоящему собеседованию и получить работу? Разбираемся с экспертом.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО С ВАМИ ГОВОРИТ БОТ

1. Скорость ответа.

Вы откликаетесь на вакансию, и через секунду - о, чудо! - прилетает ответ. Но не радуйтесь раньше времени. Живой рекрутер в это время, возможно, вообще пьет кофе – он просто физически не мог ответить вам так быстро.

- Главное отличие живого человека от чат-бота - это скорость ответов на вопрос, - поясняет профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Я вчера сыну искал репетитора по информатике. Тут же вылетело 73 предложения в течение нескольких секунд. Это означает, что коллеги установили у себя системы чат-ботов.

2. Игнорирование контекста.

Еще один признак, что на том конце провода не человек. Вы, к примеру, пишете: «Извините, у меня убежало молоко, отвечу позже», а вам прилетает: «Отлично, ваше портфолио принято. Сколько у вас лет опыта?»

- Обычный человек, в отличие от бота, точно бы среагировал на эмоцию, - комментирует Сафонов.

3. Любовь к структуре. Боты ее обожают. «Вопрос 1 из 15», «Нажмите 1, если согласны».

- Любая формализация, опросники - вполне возможно, что это работает чат-бот, - считает эксперт.

4. Круглосуточная активность. В 10 вечера, в субботу, 1 января - боту все равно, он всегда на связи.

КАК ПРОБИТЬСЯ К ЖИВОМУ РЕКРУТЕРУ

Можно ли обойти «ботофильтр»?

1. Ваша задача - идеально подходить под описание вакансии. И тогда вероятность «живого» собеседования взрастает в разы.

- Чат-бот действует с алгоритмом, и критерий отбора для него - четкое соответствие ответов сути вакансии, - объясняет Александр Сафонов. - Если требуется профессия «ученый-физик», человек должен писать: «ученый-физик, закончил Физтех, диплом такой, кандидат наук». Если ответ будет размытым, чат-бот воспримет это как неправильный ответ. И отсеет ваше резюме.

2. Будьте конкретны в цифрах. Общие фразы - злейший враг на пути к «живому» рекрутеру.

- Если требуется опыт руководящей работы, нельзя писать просто «имею опыт руководства». Скорее всего, бот это не поймет. Нужно дать факты: «руководство 10 проектами», «опыт руководства коллективами от 10 до 20 человек», - подчеркивает Сафонов.

3. Можно использовать магические фразы вроде «Соедините с оператором», «хочу поговорить с менеджером» и т.п. Самый топорный, но рабочий метод. Алгоритмы часто запрограммированы распознавать такие «сигналы бедствия», чтобы не потерять кандидата.

Главное отличие живого человека от чат-бота - это скорость ответов на вопрос. Фото: Koupei Studio/Shutterstock/Fotodom

КАК ПОНРАВИТЬСЯ РОБОТУ, ЧТОБЫ НЕ ВЫЛЕТЕТЬ НА СТАРТЕ

Каждый третий соискатель готов общаться с ботами на первичных этапах, так что играем по правилам. Советы от профессора Александра Сафонова.

1. Никакой воды. Ответы должны быть как код - четкими и структурными. Изучите текст вакансии: это техническое задание для чат-бота.

2. Ключевые слова решают все. Нет слов - бот вас не пропустит.

- Все термины, которые содержатся в вакансии, должны быть в ответе от человека. Вакансия - это ТЗ (техническое задание) для чат-бота, - напоминает профессор.

3. Расширяйте информацию о себе.

- Если не отделываться односложными ответами, а широко, размашисто себя презентовать - это плюс для алгоритмов, - говорит эксперт.

4. Подтверждайте квалификацию.

- Есть более продвинутые чат-боты. Человек пишет: «есть первая категория инженера», но в резюме нет подтверждающего диплома. Система отсеет такой участок сразу. Живой человек дал бы вам шанс через наводящий вопрос, чат-бот - нет, - объясняет Сафонов.

КАК ПОВЕРНУТЬ ОБЩЕНИЕ С БОТОМ СЕБЕ НА ПОЛЬЗУ

Половина соискателей ждут ответа в течение суток - и бот здесь ваш лучший друг.

Потому что соискатель получает мгновенную обратную связь. Бот не даст забыть о вакансии, напомнит, подтвердит данные и запишет на звонок. Ищущий работу не упустит шанс, если рекрутер в отпуске.

Также четко следуйте ТЗ. Вас не отсеют, если ваши ответы - идеальное зеркало вакансии.

- Надо изучить вакансию и четко следовать тому, что там написано. Убрать всю ненужную информацию и привести резюме в полное соответствие требованиям, - подчеркивает Сафонов.

И не оценивайте компанию по боту. Думаете, если бот примитивный, то и работодатель так себе? А вот и нет.

- Сказать, что компания хорошая или плохая с точки зрения подбора персонала только потому, что чат-бот вам показался умным, нельзя. Чат-боты заказываются у специалистов. Вы же не судите о компании по тому, как она применяет 1С для бухгалтерии. Все эти инструменты примерно однотипные, - резюмирует наш собеседник.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С чем соискатели сталкивались при поиске работы и чего они ждут

Уже взаимодействовали с чат-ботами 51%

Пока не имели такого опыта 35%

Готовы общаться с чат-ботами на отдельных этапах 31%

Обращают внимание на то, насколько быстро им отвечают 94%

Ценят понятные и структурированные ответы 54%

Ожидают ответа в течение суток 50%

Важна прозрачность этапов отбора 43%

По данным опроса «Авито Работы», проведенного среди 2 тысяч российских соискателей, которые хотя бы раз откликались на вакансии онлайн.

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