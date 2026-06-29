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В мире29 июня 2026 14:32

Уроки Ирана для России: переговоры с США пошли по новому сценарию

Военный эксперт Марочко указал на урок Ирана для России
Максим ПЛОТНИКОВ
Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Но устойчивый мир возможен, только когда устранены причины самого конфликта.

Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Но устойчивый мир возможен, только когда устранены причины самого конфликта.

Фото: REUTERS.

Иран и США продолжают мирные переговоры, но параллельно в ход идут беспилотники, удары по военным объектам и демонстрация силы. То есть переговорный процесс не отменяет боевых действий. О том, чему учит опыт противостояния Вашингтона и Тегерана, KP.RU поговорил с экспертами.

– Мы видим еще одно доказательство того, что международная дипломатия переживает кризис, - говорит военный аналитик Андрей Марочко. - Раньше подписанные соглашения воспринимались как нечто обязательное, а сейчас ситуация выглядит совершенно иначе.

Сегодня российское руководство использует подход: мы продолжим действовать так, как раньше, до тех пор, пока не увидим реальные шаги навстречу - а не только заявления и обещания.

Существовало понимание, что между лидерами России и США на встрече в Анкоридже сформировалась определенная атмосфера доверия, появились контуры возможного урегулирования украинского кризиса. Но оказалось, что многие вещи так и остались на уровне предложений без конкретного результата…

Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Но устойчивый мир возможен, только когда устранены причины самого конфликта.

Именно в этом, на мой взгляд, главный урок истории вокруг Ирана и США. Там стороны не устранили фундаментальные противоречия, поэтому давление продолжается, демонстрация силы идет параллельно с разговорами о мире.

Мы должны стремиться к тому, чтобы сначала убрать причины кризиса, а уже затем переходить к окончательному мирному урегулированию.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин добавляет:

- Стороны договариваются, обсуждают мир, но затем происходит какой-то инцидент – например удар США по объекту в Ормузском проливе. И никто не называет это войной. Иран отвечает ударом, и тоже заявляет, что войны не хочет.

Возникает модель, при которой можно вести переговоры и одновременно наносить друг другу удары.

Речь не только о Ближнем Востоке или Украине. Постепенно подобная логика может затронуть и другие стратегические точки. Это касается важнейших морских маршрутов – Ла-Манша, Баб-эль-Мандебского и Малаккского проливов. Контроль над логистикой становится одним из ключевых инструментов давления.

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