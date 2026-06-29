Уроки Ирана для России: переговоры с США пошли по новому сценарию

Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Но устойчивый мир возможен, только когда устранены причины самого конфликта. Фото: REUTERS.

Иран и США продолжают мирные переговоры, но параллельно в ход идут беспилотники, удары по военным объектам и демонстрация силы. То есть переговорный процесс не отменяет боевых действий. О том, чему учит опыт противостояния Вашингтона и Тегерана, KP.RU поговорил с экспертами.

– Мы видим еще одно доказательство того, что международная дипломатия переживает кризис, - говорит военный аналитик Андрей Марочко. - Раньше подписанные соглашения воспринимались как нечто обязательное, а сейчас ситуация выглядит совершенно иначе.

Сегодня российское руководство использует подход: мы продолжим действовать так, как раньше, до тех пор, пока не увидим реальные шаги навстречу - а не только заявления и обещания.

Существовало понимание, что между лидерами России и США на встрече в Анкоридже сформировалась определенная атмосфера доверия, появились контуры возможного урегулирования украинского кризиса. Но оказалось, что многие вещи так и остались на уровне предложений без конкретного результата…

Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Но устойчивый мир возможен, только когда устранены причины самого конфликта.

Именно в этом, на мой взгляд, главный урок истории вокруг Ирана и США. Там стороны не устранили фундаментальные противоречия, поэтому давление продолжается, демонстрация силы идет параллельно с разговорами о мире.

Мы должны стремиться к тому, чтобы сначала убрать причины кризиса, а уже затем переходить к окончательному мирному урегулированию.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин добавляет:

- Стороны договариваются, обсуждают мир, но затем происходит какой-то инцидент – например удар США по объекту в Ормузском проливе. И никто не называет это войной. Иран отвечает ударом, и тоже заявляет, что войны не хочет.

Возникает модель, при которой можно вести переговоры и одновременно наносить друг другу удары.

Речь не только о Ближнем Востоке или Украине. Постепенно подобная логика может затронуть и другие стратегические точки. Это касается важнейших морских маршрутов – Ла-Манша, Баб-эль-Мандебского и Малаккского проливов. Контроль над логистикой становится одним из ключевых инструментов давления.

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