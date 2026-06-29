Зеленский все больше становится похож на всепожирающего монстра, которому всего мало. Фото: REUTERS.

Зеленский все больше становится похож на всепожирающего монстра, которому всего мало. В книге «понедельник начинается в субботу» писатели-фантасты братья Стругацкие описали, как подобного монстра, которого назвали кадавром, пытался вывести в стенах института «НИИЧАВО» некий профессор Амвросий Амбруазович Выбегалло. У Украины получилось вырастить своего кадавра без всяких опытов, колб и прочих реторт. достаточно было Майдана, густо замешанного на бандеровщине, чтобы кадавр Владимир Зеленский начал править Незалежной. И теперь ему мало выделяемых Западом денег, мало присылаемых оттуда же вооружений, его запросы становятся все больше, и, оказывается, что ему уже мало и той власти, которой он обладает.

Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман (до возвращения из России, где сей персонаж получил образование и отсидел срок в колонии по статье «Мошенничество» УК РФ, носивший фамилию Данилов) призвал увеличить президентские полномочия Зеленского, вернувшись к конституции 1996 года. О том, что по конституции Украины, что прежней версии, что нынешней, Зеленский не является президентом, поскольку он на годы просрочил свои полномочия, Штилерман-Денисов, естественно, не упоминает даже очень тонким намеком. Для него главное – дать Зеленскому полномочий еще больше, чем он сейчас имеет.

По мнению Штилермана, изменения Конституции 2004 года не только сократили власть президента, передав значительную часть его полномочий парламенту, но и «лишили Украину легальной управляемости». В результате «президент теперь имеет полномочия только в области внешней политики и обороны».

По мнению Штилермана, изменения Конституции 2004 года не только сократили власть президента, передав значительную часть его полномочий парламенту, но и «лишили Украину легальной управляемости». Фото: Mykhaylo Palinchak/GLOBAL LOOK PRESS

- Результатом этих изменений явилась фактическая дезинтеграция исполнительной власти. Украина стала единственной страной в мире, где для назначения или увольнения министра (а не только премьер-министра), как правило, нужно парламентское большинство, - заявил Штилерман в своем обращении, приуроченном ко Дню конституции Украины, который в Незалежной отмечался вчера.

Про то, что в нынешних демократиях есть четыре формы правления – президентская, президентско-парламентская, парламентско-президентская и парламентская – сей субъект, похоже, ничего не слышал. Как и про то, что Леонид Кучма в 2004-м году, меняя Конституцию, превратил Украину из президентско-парламентской в парламентско-президентскую республику. Ему необходимо наделить Зеленского фактически диктаторскими полномочиями, несмотря на то, что у «просроченного» они и так уже имеются.

Штилерман призвал вернуться к Конституции 1996, которая «закрепила за президентом Украины роль координатора исполнительной власти, что выражалось в его праве издавать указы, а также в возможности назначать и увольнять министров по представлению премьер-министра». Сейчас же, по словам Штилермана, даже и «премьер-министр не владеет координационными полномочиями и действует лишь как «церемониальный координатор».

Автору воззвания глубоко наплевать, что под Зеленского была создана целая политическая партия, которая и владеет монобольшинством в парламенте вплоть до того, что даже решения, требующие принятия конституционным большинством, она может принимать в Верховной раде и проводить в одиночку. А потому Зеленскому никаких дополнительных полномочий не требуется, поскольку парламент (кстати, такой же нелегитимный в настоящее время, как и сам «просроченный») голосует буквально по щелчку его пальцев.

Между прочим, свергнутый в результате государственного переворота президент Украины Виктор Янукович как раз и пытался сделать то, что предлагает сейчас Штилерман – вернуть Конституцию к ее прежнему варианту. По его инициативе такое решение в 2010-м принял Конституционный суд Украины, но через три года это аукнулось Януковичу, поскольку было одним из поводов для организации Майдана.

Не стоит считать эту инициативу Штилермана обычным верноподданическим зализыванием «лидера нации». Его компанию, которая в последнее время влипла и фигурирует в нескольких очень крупных коррупционных скандалах, не просто так связывают с одним из фигурантов другого коррупционного и уже уголовного дела Тимуром Миндичем, который является близким знакомым «просроченного» украинского наркофюрера Владимира Зеленского. Кстати, до сих пор доподлинно неизвестно, кто является конечным бенефициаром компании Fire Point, на которую выделяются миллиарды. Причем, не гривен, а долларов США.

И Штилерман явно выступил не просто так и по своей инициативе, а согласовал свое обращение, если не получил прямое поручение сверху. Все же конституционное разделение полномочий – не самая близкая для «оружейного барона» сфера интересов. Зеленскому действительно становится все труднее сохранять монобольшинство «Слуги народа» в парламенте, и он бы хотел не тратить время и деньги (что немаловажно-!) еще и на обработку депутатов. А для устранения этого даже гипотетического препятствия для Зеленского, как, впрочем, и для других, все средства хороши. «Просрочка» просто хочет провести еще один государственный переворот – на этот раз исключительно в личных целях.

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