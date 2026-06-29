Американский турист на Мальте прыжком обрушил природную арку «Целующиеся слоны»: погиб человек

Cкальная арка «Целующиеся слоны» пользовалась заслуженной популярностью у любителей отдыха на море.

Остров Комино неподалеку от Мальты притягивает туристов со всего мира. Лазурные воды Средиземного моря, первозданные каменные берега, напоминающие древних животных. Именно тут располагается одна из главных достопримечательностей острова — скальная арка «Целующиеся слоны» . Многие специально добирались туда, чтобы проплыть под каменными сводами на сапе или гидроцикле, самые смелые забирались наверх, чтобы прыгнуть в море. Так поступил и американский турист, который обрушил истончившийся свод. Достопримечательности больше нет. Вдобавок каменные глыбы упали на двух человек, один из них погиб.

32-летний американец, прыгнувший со скалы, выжил. Его подобрала проходившая мимо лодка. В момент ЧП под аркой находился гидроцикл с двумя путешественниками из Китая. 26-летнего мужчину спасти не удалось, его 27-летняя спутница находится в больнице с тяжелыми травмами.

Из-за огромного количества каменных обломков спасательная операция продолжалась почти сутки. Для расчистки завалов Департамент гражданской защиты привлек тяжелую технику, только после этого армейские водолазы смогли поднять тело погибшего.

Популярной достопримечательности больше нет, а её обрушение стоило жизни одному человеку. Фото: Outdoor Explorers Malta

Власти Мальты начали расследование причин происшествия. Однако уже сейчас стало ясно, что, возможно, трагедии можно было избежать. Местная жительница рассказала журналистам, что еще две недели назад заметила в арке глубокую трещину. Все это выглядело крайне опасно, но никаких предупреждающих знаков или запрета приближаться к арке не было.

В 2024 году на Мальте произошла аналогичная трагедия. На 22-летнюю Мирабель Фальзон засыпало камнями неподалеку от залива Святого Томаса. На скале, возвышающейся над этим местом, находятся руины военной батареи XVIII века. Затем власти установили знаки, предупреждающие о запрете купания в этом районе, а вокруг самой батареи возвели забор.

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