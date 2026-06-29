«Личное пространство важнее фото»: звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов поддержал Катю Лель

Звезда «Реальных пацанов» Селиванов назвал, что его раздражает в фанатах. Фото: Личный архив героя публикации.

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов, выступающий под творческим псевдонимом VAVAN, и его жена, блогер Александра Селиванова, в разговоре с KP.RU рассказали, как относятся к урокам эмпатии в детских садах, доверяют ли нейросетям, а также объяснили, почему по-разному реагируют на внимание поклонников и негатив в интернете.

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов, выступающий под творческим псевдонимом VAVAN, и его жена, блогер Александра Селиванова. Фото: Личный архив героя публикации.

Александра призналась, что полностью поддерживает идею проведения в детских садах уроков эмпатии и считает, что доброте нужно учить с раннего возраста. «Эмпатия — это фундамент здоровых отношений, и учить ей нужно с малых лет. В садике дети учатся дружить, делиться, понимать чувства других. Если добавить игровые занятия на развитие чуткости, это поможет вырастить более внимательное и доброе поколение. Главное, чтобы уроки были в форме игр и сказок, а не нудных наставлений», — считает блогер.

Владимир также положительно оценил инициативу, хотя признался, что пока не до конца представляет, как она будет работать на практике. «Сейчас время сложное, пока не понимаю, как это будет выглядеть. Но если люди будут разбираться в чувствах других, скорее всего, проблем в этом мире станет меньше. Скорее да, чем нет», — сказал артист.

Александра призналась, что полностью поддерживает идею проведения в детских садах уроков эмпатии и считает, что доброте нужно учить с раннего возраста. Фото: Личный архив героя публикации.

Не обошли стороной и тему искусственного интеллекта, который все активнее внедряется в повседневную жизнь. По мнению Александры, нейросети уже могут помогать врачам, но полностью заменять человека пока не способны. «В отдельных задачах я могу доверить ИИ здоровье, например, в диагностике или анализе данных, где нейросеть помогает врачу быстрее заметить важные детали. Но окончательное решение должен принимать человек: нейросеть — это инструмент, а не замена врачу с его опытом и интуицией. Доверять ИИ полностью пока рано: технологии развиваются, и важно сохранять контроль, особенно когда речь идет о здоровье», — объяснила Александра.

Владимир признался, что и сам регулярно пользуется нейросетями. «Я думаю, что нужно идти в ногу со временем. Нейросети действительно уже заменяют фитнес-тренеров и нутрициологов. Я сам задаю нейросетям вопросы и советуюсь по поводу еды. Но в случае сложных операций или серьезных обследований я, скорее всего, пойду к доктору», — рассказал Селиванов.

Фото: Личный архив героя публикации.

После недавнего признания Кати Лель о том, что она просит поклонников удалять фотографии, сделанные исподтишка, супругов спросили, как они сами относятся к подобным ситуациям. Александра призналась, что редко просит удалять снимки, если они сделаны в общественном месте. «Я отношусь к этому спокойно: если фото сделано в общественном месте и без явного вторжения в личную жизнь, то не прошу удалять. Мне важно сохранять теплые отношения с поклонниками. Но если снимок получился неловким или сделан в момент, когда я не готова к публичности, могу вежливо попросить не выкладывать его. Обычно люди с пониманием относятся к такой просьбе», — отметила блогер.

Для Владимира же важнее не сама фотография, а уважение личных границ. «Я спокойно отношусь к фотографиям со мной. Для меня самая большая боль, когда люди подходят фотографироваться, обнимают или дергают меня. Личное пространство для меня важнее фото. Я не отказываю, но хотелось бы, чтобы люди его уважали», — подчеркнул артист.

Высказались супруги и о признании Егора Крида, который ранее рассказывал, что у него есть модераторы, скрывающие токсичный контент. По словам Александры, в ее команде действительно есть человек, который помогает фильтровать комментарии. «Это не значит, что мы избегаем критики, конструктивное мнение важно и полезно. Но откровенная агрессия и оскорбления не несут никакой ценности, только тратят нервы. Так что модераторы помогают отсеивать токсичность, чтобы я могла сосредоточиться на творчестве и общении с теми, кому действительно интересно то, что я делаю», — сказала Александра.

Сам Владимир признался, что обходится без подобных помощников. «У меня таких людей нет. Я спокойно отношусь к комментариям в интернете и роликам. Я очень ироничный человек», — заключил звезда сериала «Реальные пацаны» в разговоре с KP.RU.

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