Онищенко посоветовал Алле Пугачевой воздержаться от пения и подумать о детях

Алла Пугачева перенесла две операции на сердце Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Геннадий Григорьевич, здравствуйте! Это Гамов, помощник академика Онищенко.

- Здравствуй.

- Алла Пугачева перенесла две операции на сердце, их ей делали в Европе. Врачи теперь не советуют ей петь. Как ей быть, ваш совет?

- Не могу советовать. По той простой причине, что заочные советы, они, как правило…

Ну, это непрофессионально, если не видишь и даже не знаешь, о какой операции идет речь.

Но, судя по тому, что ты мне пересказал, по тому анамнезу (anamnesis morbi это называется)…

- А как перевести?

- Anamnesis morbi – это болезнь, история болезни, а anamnesis vitae - жизнь.

А если взять те симптомы, которые журналисты черпают из непрофессиональных источников, которые говорят, что было коронарное стентирование, причем неоднократное… Поэтому я хотел бы думать, что последняя операция, которую несколько месяцев назад сделали.

- Ну, да.

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Неважно. Тоже была из этой серии… Что говорит о том, что у нее с сосудами сердца не все благополучно обстоит.

И то, что она отказалась от концертов, это абсолютно правильно.

Несмотря на внешнюю легкость (ну, подумаешь, вышел, что-то попел и ушел)… На самом деле это достаточно тяжелый труд, в том числе и в эмоциональном плане. Я имею в виду труд певцов.

Поэтому то, что она отошла от активной певческой практики, это абсолютно правильное решение в этой ситуации.

Я не помню, когда она уехала из России.

- Пугачева уехала из России в 2022-м.

- То есть начальные стентирования, они, скорее всего, проводились у нас в стране.

Тем не менее, она продолжала певческую практику.

Учитывая, что у нее двое маленьких детей, их еще надо, как говорится, на ноги поднимать… Решение об уходе (со сцены. - А.Г.), исходя из имеющейся информации, представляется правильным… И - направленным на сохранение относительно здоровой жизни, не инвалидности и так далее. Потому что надо заниматься детьми.

- Спасибо огромное, доктор.

- Пожалуйста.