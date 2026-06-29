Певец TERRY поддержал Егора Крида после волны критики Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Певец TERRY (Олег Терновой), который, как и Егор Крид, начинал карьеру в лейбле Black Star, в разговоре с KP.RU поддержал коллегу после его признания о модераторах, скрывающих токсичный контент. Кроме того, артист высказался об уроках эмпатии в детских садах, идее знакомств на работе и рассказал, доверил бы ли искусственному интеллекту свое здоровье.

Недавно Егор Крид во время прямого эфира заявил, что у него есть модераторы, которые банят токсичные ролики, чтобы негатив не попадался ему на глаза. TERRY признался, что сам подобной практикой не пользуется, однако прекрасно понимает своего коллегу.

«Нет, у меня нет людей, которые специально отслеживают и удаляют негативный контент обо мне. Но я понимаю, почему некоторые артисты к этому прибегают. Особенно когда уровень внимания и хейта очень высокий. Насколько я вижу, на Егора в последние годы действительно свалилось много критики, и стоит отдать ему должное: он достойно с этим справляется. Лично мне ближе другая позиция: не пытаться контролировать все, что о тебе говорят, а просто делать свое дело. А еще лучше — относиться к себе с юмором и не бояться шуток в свой адрес. В конце концов, чужое мнение не должно определять твою жизнь», — считает артист.

Певец TERRY (Олег Терновой) Фото: Предоставлено "КП".

Высказался исполнитель и о предложении знакомить одиноких россиян по месту работы. По словам певца, сегодня найти вторую половину не так просто, поэтому подобная инициатива заслуживает внимания. «Мне кажется, это интересная идея. Я сам холостяк и прекрасно понимаю, что сегодня знакомиться и строить отношения бывает не так просто, как кажется со стороны. Раньше люди очень часто находили друг друга именно через работу, друзей или общий круг общения. Сейчас возможностей стало больше, но при этом найти что-то по-настоящему ценное порой даже сложнее. Поэтому любые инициативы, которые помогают людям знакомиться в реальной жизни, заслуживают внимания. Посмотрим, насколько эффективно это будет работать на практике», — отметил Олег.

Поддержал артист и инициативу о введении уроков эмпатии в детских садах. По его мнению, современному обществу не хватает умения понимать чувства других людей. «Я считаю, что это отличная идея. Эмпатия — очень важное качество, и ее действительно нужно развивать с детства. Сегодня дети растут в мире, где огромное количество информации и развлечений доступно буквально в один клик. Из-за этого иногда становится сложнее понимать чувства других людей и замечать, что происходит вокруг. Мне кажется, нашему обществу действительно не хватает эмпатии, внимания друг к другу и умения сопереживать. Поэтому такие уроки могут принести большую пользу будущим поколениям», — уверен исполнитель хита «Домофон».

Не осталась без внимания и тема искусственного интеллекта. TERRY признался, что уже активно использует нейросети в работе и даже при подготовке интервью, однако полностью доверять им здоровье пока не готов. «Нейросети уже стали частью нашей жизни, и в той или иной степени мы все им доверяем. Лично я регулярно пользуюсь ИИ для анализа информации, поиска идей и структурирования мыслей. Например, даже ответы на это интервью помогал оформлять искусственный интеллект. Но если говорить о здоровье или каких-то жизненно важных решениях, то пока я бы все-таки больше доверял человеку и специалистам. Хотя технологии развиваются настолько быстро, что через несколько лет мой ответ может измениться», — заключил TERRY в разговоре с KP.RU.