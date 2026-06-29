Стрельба в «детском оазисе»: в немецком Штаде погибли пять человек

Пять человек погибли в результате массовой стрельбы в Германии. Фото: FooTToo/Shutterstock/Fotodom

Около двух часов дня по местному времени в центре Штада — небольшого немецкого города с населением около 50 тысяч человек в 40 километрах к западу от Гамбурга, произошла массовая стрельба, сообщает Die Welt.

В результате трагедии, развернувшейся возле учреждения помощи молодым мамам, погибли пять человек. Детей среди них нет.

Несколько человек получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии, поэтому рост числа жертв, увы, не исключается.

Силы правопорядка оцепили квартал и призвали жителей покинуть опасную зону. По словам очевидцев, над центром города кружили два вертолёта. В соцсетях появилось предупреждение: «Пожалуйста, избегайте район места преступления!».

После нападения полиция задержала двух человек. Один из них — главный подозреваемый, предположительно тот самый стрелок. Он пытался скрыться на автомобиле, но был пойман. По данным немецкого издания NDR, при задержании мужчина предпринял неудачную попытку самоубийства. Сейчас он в больнице под охраной.

Полиция не раскрывает ни возраст предполагаемого стрелка, ни его возможные мотивы.

Стрельба произошла рядом с молодёжно-социальным учреждением для молодых и будущих мам, где они могут получить всевозможную помощь. Рядом находятся детский сад и начальная школа.

Дети, к счастью, в момент стрельбы находились в зданиях, и для них опасности не было.

Штад — не единственный немецкий город, где в этом году произошло массовое нападение. В мае 2026 года автомобиль врезался в толпу пешеходов в центре Лейпцига. Тогда погибли двое — 63-летняя женщина и 77-летний мужчина. Ещё шесть человек получили ранения, двое из них — тяжёлые. Водителя задержали, а суд отправил его на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Мотивы того нападения тоже до конца не прояснены.