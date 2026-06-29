Высокоскоростные перехватчики и искусственный интеллект: Как развивается беспилотная авиация и средства борьбы с ней

Во всех группировках российских войск, задействованных в спецоперации, сформирована многоуровневая система обороны против беспилотников. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во всех группировках российских войск, задействованных в спецоперации, сформирована многоуровневая система обороны против беспилотников. О принятых мерах, в частности, рассказал глава Минобороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами.

На Радио "Комсомольская правда" обсудили тему с политологом, организатором форума «Дронница», Алексеем Чадаевым.

А ЧТО ТАКОЕ ИИ?

- Как сейчас происходит развитие беспилотной авиации, в частности, с ИИ?

- Если иметь ввиду простейшие системы, вроде автонаведения для перехватчиков, — они давно применяются. Там тоже крутятся нейронки и можно считать, что это относится к технологиям ИИ. Если брать более сложные истории, типа российского аналога Palantir - то такого пока нет. Хотя работа идет. Много команд предлагают разные решения. А профильный заместитель министра обороны занимается их интеграцией.

- У Palantir конкурентов на данный момент нет?

- Что считать конкуренцией, особенно на войне? Конкуренты — на рынке. А тут — кто кого убьет сколько раз. Есть некоторое отставание в интеграции этих систем в планирование операций.

ГДЕ ВУНДЕРВАФФЕ?

- Практика показывает что никакое вундерваффе на поле боя в одночасье победу не принесет - нужна слаженно работающая система, симбиоз технических и компьютерных средств?

- Вообще-то в свое время появление у нас дронов на оптоволокне сильно сдвинуло баланс в нашу пользу. А появление полностью автономных дронов Hornet с наведением по ИИ сейчас улучшило их положение. Потому даже одиночные удачные решения имеют смысл. Что касается интеграции — здесь проблема не столько инженерная. У нас множество команд в разном статусе. И олдскульные военные предприятия, и новые команды, которые представляют из себя кружок айтишников, которые собрались, чтобы помочь родине. Есть и промежуточные варианты. Их много. И каждый делает свое какое-то, частичное решение.

- И что тут самое трудное?

- Зачастую — сделать так, чтобы они между собой смогли договориться. Сначала на человеческом уровне. А потом и на техническом — для выработки единых протоколов обмена информацией, единых стандартов связи, которые бы позволяли интегрировать различные устройства в единую систему.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ЕСТЬ МУЛЬТИСЕНСОРИКА

- Делать это неизбежно придется?

- Да, потому что антидронка — это, в первую очередь, мультисенсорика. Это огромное количество источников данных на самых разных физических принципах - и оптика, и радиолокация, и тепловизор. Все это собирается в каком то месте, анализируется. И это должно происходить распределение, чтобы при ударе под одному серверу не полегла вся сеть. И, исходя из этого, дальше принимаются решения по управлению боем на оперативном уроне.

ЩИТ И МЕЧ

- Какие вызовы стоят перед нами для противодействия вражеским БПЛА? Насколько сложно успевать в борьбе меча и щита?

- Я бы выделил два направления. Первое — это скорость. Это чисто физическая история. Большая часть сегодняшних средств перехвата хорошо работают со скоростями, на которых летают винтомоторные дроны. Тот же Hornet — 130-140 километров в час. А когда полетели реактивные на Волгоград — другая ситуация. Перехватить их оказалось сложно, хотя их видели.

- Надо разрабатывать высокоскоростные системы перехвата?

- Да. Способные бороться с быстрыми целями. Которых со временем будет больше. Второе. У врага есть спутниковая разведка. На снимках со спутника хорошо видны наши вооружения, вроде РЛС. И они спокойно, с помощью того же Palantir, выстраивают маршруты обхода этих позиционных районов.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ПАССИВНАЯ СЕНСОРИКА

- Летят по низинам?

- И так, и в промежутках между нашими полями. А мы не можем закрыть все сплошняком. Отдельный вопрос — как обманывать спутниковую разведку. И как развивать пассивную сенсорику. А пассивная сенсорика — ее не увидишь ни со спутника, ни чем-то другим. Это - одна из задач, чтобы те районы, которые не закрыты радиолокацией, были закрыты пассивными средствами обнаружения и целеуказания.

- Есть и третий момент?

- Он связан с цифрой. Она значительно сокращает цикл Бойда — от момента получения информации до момента принятия решения и действия. Нужно думать не только о скорости, с которой летит дрон, но и о скорости, с которой в принципе работает наша управленческая система и где возможно ускорить, в том числе с помощью ИИ — это надо делать.

- Когда дрон летит ниже 50 метров - что с ним делать, из дробовика стрелять?

- Когда они летят понизу, то неплохо сбиваются стрелковкой. Но не дробовиками, а пулеметными спарками. Даже 7.62 работает на этой высоте. Мои коллеги прямо сейчас в командировках в составах мобильных огневых групп. И они видят, что противник изменяет тактику. Там, где есть МОГи, есть стрельба снизу - там они поднимаются наверх.