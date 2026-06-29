«Начните с малого»: певец Анатолий Цой дал совет россиянам, как подготовиться к походу на пляж

Певец Анатолий Цой дал совет россиянам, как подготовиться к походу на пляж Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец TSOY (Анатолий Цой) в разговоре с KP.RU дал советы, как быстро подготовиться к пляжному сезону, а также высказался о роли соцсетей в жизни людей и рассказал, как относится к покупкам одежды и тратам на гардероб.

Отвечая на вопрос о том, как привести себя в форму перед отпуском, артист призвал не прибегать к жестким ограничениям, а постепенно менять привычки и добавлять больше движения в повседневную жизнь.

Певец Анатолий Цой Фото: личный архив.

«Начните с малого: утренняя зарядка, вечерняя прогулка, больше воды, зелени, овощи и фрукты. Замените газировку на смузи, фастфуд — на рыбу и овощи. Добавьте движение, которое приносит радость, это может быть что угодно: танцы, плавание, велосипед. И помните: пляж — это про отдых, а не про стресс из-за цифр на весах. Любите свое тело сейчас — оно ответит вам взаимностью», — отметил Цой.

Высказался артист и о том, что сегодня соцсети все чаще становятся местом эмоциональной поддержки, где люди делятся переживаниями и получают отклик от других пользователей. По словам TSOY, это важный, но все же ограниченный формат помощи.

«Знаете, я и сам порой вижу в соцсетях очень трогательные истории поддержки — это цепляет. Но давайте честно: виртуальный лайк не заменит живого разговора с психологом. Соцсети могут дать ощущение “я не один”, и это уже много. Но если груз на душе серьезный, лучше довериться профессионалу, он поможет не просто выговориться, а найти путь вперед. Так что соцсети — как добрый сосед, а психолог — как опытный проводник», — подчеркнул артист.

Фото: личный архив

Не обошли стороной и тему трат на одежду. Певец признался, что не гонится за количеством вещей и предпочитает осознанный подход к гардеробу. «Я не шопоголик, покупаю только то, в чем чувствую себя комфортно и уверенно. Раз в сезон обновлю пару вещей, и этого хватает. Деньги на гардероб трачу осознанно: лучше одна крутая вещь, чем десять посредственных. Стиль — это не ценник, а ощущение», — заключил TSOY.