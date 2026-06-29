Над украинскими мужчинами призывного возраста, уехавшими в страны ЕС, милостью Зеленского нависла угроза. Фото: REUTERS.

Над украинскими мужчинами призывного возраста, уехавшими в страны ЕС, милостью Зеленского нависла угроза. Украинские власти, сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, попросили Евросоюз вывести украинцев призывного возраста (от 23 до 60 лет) из-под действия Директивы ЕС о временной защите.

Это тот самый документ, по которому покинувшие незалежную во время военных действий граждане живут и получают социальную помощь в Европе: 1,2 миллиона человек в Германии, 962 тысячи в Польше, 380 тысяч в Чехии...

Те, кого выведут из-под действия Директивы, лишатся права на работу и медицинскую помощь. Встанет вопрос об их депортации, поскольку законных оснований для их пребывания в ЕС больше не будет.

Ключевым сроком в решении этого вопроса, если верить парижской Le Monde, станет март 2027 года – в это время действию Директивы исполнится пять лет.

По данным портала Euractiv, чьи журналисты ознакомились с внутренним документом Европейского совета, из-под действия Директивы предлагается исключить мужчин призывного возраста, а также тех, кто покинул Украину незаконным образом.

Это, во-первых, позволит Зеленскому и Ко вернуть в страну пушечное мясо. А во-вторых, шантажируя украинцев уголовными делами за незаконное пересечение границы, с них можно будет стрясти взятки – в дополнение к тем, которые беглецы в свое время дали чиновникам за возможность бежать с Украины.

«За» - явное большинство политиков в странах ЕС. «Украина очень нуждается в своих гражданах призывного возраста. С марта 2027 года автоматического статуса защиты у них больше не будет, и здесь надо действовать быстро», - сказал в интервью Die Welt глава МИД Австрии Герхард Карнер.

Некоторые страны уже начали по сути выдавливать со своей территории максимальное количество новоприбывших с Украины. Так, Дания уже объявила: вне зависимости от решений ЕС она закроет свои двери для украинских мужчин от 23 до 60 лет. А Ирландия поставила себе задачу: за год сократить число украинских граждан на свой территории на 16 тысяч человек. Методы такие: лишение статуса и выплата вознаграждения тем, кто решит вернуться на Украину - от 2500 до 10 000 евро на семью.

«Лидерам стран Европы надо как-то оправдать в глазах собственных избирателей выделение 90 миллиардов евро Украине, за которым уже анонсированы новые займы, - прокомментировал KP.RU ситуацию специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев. – Вот они и пытаются задобрить избирателя отправкой домой хотя бы какой-то доли украинцев. Это часть общего ужесточения миграционной политики, на которое явно согласился под давлением Евросоюз».

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