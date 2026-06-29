За одну неделю конца июня 2026 года военная хроника принесла два сообщения о смерти. Фото: REUTERS.

За одну неделю конца июня 2026 года военная хроника принесла два сообщения о смерти. Оба связанны с украинскими офицерами, и неотвратимостью наказания, которое давно научилась настигать людей не только на линии фронта.

Полковника Владимира Кононникова, командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, нашли мёртвым 28 июня. Полиция Запорожской области зафиксировала огнестрельное ранение и внесла дело в реестр по статье об умышленном убийстве. Эта деталь резко меняет масштаб сообщения: речь идет не о смерти при “невыясненных обстоятельствах” в прифронтовом тылу, а о деле, получившем официальный процессуальный статус с квалификацией, надзором специализированной прокуратуры

Почти одновременно российские агентства со ссылкой на силовые структуры сообщили о ликвидации полковника ГУР Рустема Фахриева* - фигуранта дела о предотвращённом покушении в Крыму на одного из старших офицеров Минобороны России. Так две разные новости складываются в один неизбежный вывод: за попытки превратить русское приграничье и Крым в пространство охоты придется отвечать не в эфирах и не в отчётных победных реляциях, а в самой настоящей жестокой реальности

Полковник ВСУ Владимир Кононников. Фото: УП Генштаба ВСУ

НЕСЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ: ИТОГ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

28 июня украинское оперативное командование «Південь» сначала сообщило о найденном без признаков жизни командире 154-й отдельной механизированной бригады. Тут же прозвучали обтекаемая просьба «не тиражировать непроверенные версии» и заявление, что, по предварительным данным, «признаков насилия не обнаружено». К вечеру информационная бомба расползлась по информационным агентствам - полиция Запорожской области заявила об огнестрельном ранении, квалифицировала дело по статье 115 УК Украины как умышленное убийство и передала расследование под надзор специализированной прокуратуры в сфере обороны.

За нейтральными строками украинской сводки - биография кадрового военного с позывным «Конан», путь от десантно-штурмовой школы и младших офицерских должностей до командования бригадой. Той самой 154 ОМБр, воспитанной в натовских лагерях, чьи холеные бойцы одними из первых вторглись в Курскую область, и с нацистским упоением издевались над местными жителями…

Тогда Владимир Кононников был (по данным украинских СМИ) замкомандира бригады. А в 2025-м году смог «подсидеть» своего командира Александра Щербину, возглавив соединение. К тому моменту 154 ОМБр уже вывели из Курской области, перебросив сначала на удержание позиций в Харьковской области, а потом - в Запорожье, на Гуляйпольское направление - где наши войска сегодня наступают самыми быстрыми темпами.

Но для жителей Курской области, переживших вторжение, эвакуации и саму попытку превратить русское приграничье в расходный материал чужой стратегии, смерть Кононникова считывается не как сенсация из криминальной хроники, а как мрачный итог авантюры, принесшей войну к курским домам.

КООРДИНАТОР КИЕВСКИХ КИЛЛЕРОВ

В тот же день, 29 июня, пришло сообщение о смерти другого полковника, на этот раз Главного управления разведки Украины Рустема Фахриева*.

Его имя появлялось в фокусе внимания широкой аудитории лишь единожды. 1 декабря 2025 года ФСБ предотвратило покушение на одного из старших офицеров Минобороны России в Крыму. В качестве организатора и был назван полковник ГУР Рустем Саитхалилович Фахриев*, рожденный 25 декабря 1984 года, в городе Абинске, Краснодарского края. В 2014-м он вел активную антироссийскую работу в Крыму, потом уехал на Украину, попал в нацбаты «Аскер» и «Донбасс-Украина», участвовал в боях на Донбассе, служил в ССО/ГУР.

Возвращаясь к теракту, который он организовал - по версии следствия, исполнитель был нейтрализован на месте, пособник задержан, а сам замысел - классический для киевских спецслужб: подрыв служебного автомобиля генерала. Уголовное дело возбуждено по статье 205.1 УК РФ - содействие террористической деятельности. Фахриева заочно арестовали, а 25 декабря внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Но главная улика, превратившая это дело из рядового в чудовищное, выплыла позже.В распоряжении оперативников оказались записи переговоров, от которых стынет кровь даже у видавших виды контрразведчиков:

- Я не знаю, что такое просто… Ну, ничего. Да ничего, ничего, генерал это…- мялся исполнитель.

- Сначала заходишь в подъезд, понимаешь, а дальше я уже говорю, как делать с мокрухой. Подожди, вот видишь, вариант - машина. Почему? Потому что дверь может открыть ребенок, дверь может открыть жена. Если откроет жена, надо её сразу убить, понимаешь? И ребенка надо сразу зарезать. Взрывчатку подложить сможешь? И потом это всё надо быстро снять, - командовал Фахриев*.

По сути он не просто координировал теракт - перед нами та самая точка нравственного распада, превращения спецслужбиста в нациста и террориста. И финал у этой биографии получился далеко не героическим.

Нейтрализован.

* Рустем Фахриев внесен в список террористов и экстремистов.