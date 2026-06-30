Мозг можно омолодить: помогут не таблетки, а повседневные привычки

Мозг женщин страдает от неправильного обмена веществ сильнее, чем у мужчин. Фото: DimaBerlin/Shutterstock/Fotodom

В 45 лет мозг может по биологическому состоянию соответствовать 75-летнему, а в 80 лет можно ясно мыслить и переключаться между задачами так же живо, как в молодости. Новое крупное исследование показало, что такое вполне реально. Возраст и состояние обмена веществ влияют на мозг разными путями, и улучшить обмен веществ как раз в наших силах.

Ученые из Монреальского неврологического института Университета Макгилла (Канада) проанализировали более 3600 МРТ-снимков мозга и данные о здоровье.

Оказалось, что часть возрастных изменений мозга обратить вспять пока невозможно: кора истончается, сосуды с возрастом работают хуже. Но притормозить бег времени для других показателей работы мозга вполне в наших силах.

Это характеристики обмена веществ, вполне знакомые нам: вес, артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.

Плохой обмен веществ бьет в первую очередь бьет по кровоснабжению мозга. Наш главный орган получает меньше кислорода и питательных веществ и начинает хуже справляться с задачами, особенно там, где нужна гибкость мышления, нужно быстро переключаться, решать конфликтующие проблемы, адаптироваться к новым условиям.

Поэтому у человека средних лет с лишним весом, высоким давлением и «забитыми сосудами» мозг может быть «старше», чем у человека в почетном возрасте, но с завидным обменом веществ.

Особенно важна такая динамика оказалась для женщин. Мозг прекрасных леди страдает от неправильного обмена веществ сильнее, чем у мужчин.

Так что, если старение вовсе остановить нельзя, то вот улучшить кровоснабжение мозга и защитить свои познавательные способности вполне реально.

- Мозг - самый сложный орган человеческого тела. Он определяет наше мышление, память, настроение и способность адаптироваться к изменениям. Именно мозг позволяет нам учиться, принимать решения и выстраивать отношения с окружающими. Однако с возрастом он неизбежно меняется. После 40 лет его объем и вес могут постепенно уменьшаться, а скорость обработки информации - снижаться. Эти процессы затрагивают миллионы людей по всему миру, и именно поэтому так важно начать заботиться о здоровье мозга как можно раньше.

Исследования последних десятилетий убедительно показывают: наш ежедневный выбор - то, что мы едим, как двигаемся, сколько спим и как управляем стрессом - напрямую влияет на структуру и функции мозга, - рассказала KP.RU Анна Брусянская, заведующая Отделением обследования и коррекции когнитивных функций и психоэмоционального здоровья Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук.

Ежедневный выбор - то, что мы едим, как двигаемся, сколько спим и как управляем стрессом - напрямую влияет на структуру и функции мозга. Фото: Gorodenkoff/Shutterstock/Fotodom

Пять простых привычек, которые сохраняют остроту ума в любом возрасте

Рекомендует врач-невролог Анна Брусянская.

1. Движение - лучший «активатор» для мозга

Физическая активность запускает выработку особого вещества BDNF, так сказать, «удобрения» для нейронов. Оно помогает расти новым связям, улучшает координацию и защищает мозг от старения.

Всего 150 минут в неделю умеренной нагрузки. Это может быть быстрая ходьба, велосипед, плавание, йога или легкая пробежка. Главное - регулярно и с удовольствием, выбирая то, что наилучшим образом вам сейчас подходит и доступно.

2. Тренируйте мозг, как мышцы

Мозг нуждается в постоянных новых задачах. Без них нейронные связи слабеют, как мышцы без спорта.

Решайте кроссворды и судоку, учите иностранный язык, осваивайте музыкальный инструмент или новое хобби (например, рисование). Выберите то, что вам интересно, тогда заниматься будет легче. И да, регулярность важнее интенсивности.

3. Ешьте то, что любит мозг

Здоровая еда защищает клетки мозга от воспаления и окислительного стресса - главных «агрессоров» старения.

- Рыба (скумбрия, семга, сельдь) 2 – 3 раза в неделю — источник полезных омега-3.

- Свежие ягоды и листовая зелень.

- 1 – 2 чашки зеленого чая в день.

Простые и доступные продукты дают заметный эффект при регулярном употреблении.

4. Укрощайте стресс

Хронический стресс - один из главных врагов мозга. Гормон кортизол в больших количествах буквально уменьшает область, отвечающую за память и обучение.

Находите свои способы расслабления: прогулки, общение с близкими, дыхательные практики, хобби. Важно не копить напряжение, а регулярно его снимать.

5. Спите качественно

Во время глубокого сна мозг выводит токсичные белки, закрепляет воспоминания и восстанавливает связи между нейронами. Недосыпание приводит к ухудшению памяти, внимания и росту риска возрастных проблем.

Простые правила хорошего сна:

- Старайтесь спать 7 – 9 часов каждую ночь.

- Ложитесь и вставайте примерно в одно и то же время.

- Не смотрите в экраны за час до сна.

- В спальне должно быть прохладно и темно.

- Создайте приятный ритуал перед сном (чай, книга, теплый душ).

Главное правило: начинайте не со всего сразу, а с 1 – 2 привычек. Уже через несколько недель можно будет заметить улучшение концентрации, настроения и энергии.

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