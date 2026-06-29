Бандеровцам пора бежать из Запорожья: Как маленький FPV-дрон разоблачил большую ложь Киева

Дроны FPV в наше время можно назвать оружием ближнего боя Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Под вечер украинские ресурсы разнесли новость: «Россияне нанесли удар по зданию ОГА в Запорожье». Но почему-то не стали писать об этом более подробно. Потому что происходящее никак не сочеталось с официальной риторикой про победы ВСУ, про продвижение, «освобождение» и прочей брехней официальной украинской пропаганды.

А почему? Удар-то был совершенно не сильный, с наружной стены в одном месте облетела облицовка, не более того. Ну, возможно, там еще окнам не повезло в этом здании областной администрации в Запорожье. Могли бы и посмеяться украинские ресурсы. Но им явно не смешно. Потому что в здание прилетел не «Калибр», не Циркон», не «Кинжал» и даже не «Геранька» в какой-то модификации, а маленький русский FPV-дрон ударил в здание.

Понимаете? ЭФПИВишка! Оружие в нынешних условиях, грубо говоря, ближнего боя. Которым насыщены сейчас боевые порядки обеих сторон на самой линии фронта. И вот такой дрон-«малыш» прилетает в самый что ни на есть центр города Запорожье и спокойно бьет по областной администрации. Ребята, это не «Герань» и, тем более, даже не «Гербера». FPV-дрон управляется непосредственно оператором, который на своем экране видит происходящее, если так можно выразиться, «глазами» дрона. Зафиксированы десятки случаев, когда наши операторы уводили свои FPV после того, как видели, что перед ними гражданские лица. Да, FPV-дроны в последнее время стали летать дальше, чем раньше, но не настолько, чтобы такой дрон стал обыденностью в центре Запорожья.

И это на фоне речей «просрочки» Зеленского и главкома ВСУ Сырского о новых «перемогах», о том, что ВСУ что-то там кому-то сломали или переломили, сотни километров якобы «освобожденных» территорий (неизвестно где, но это военная тайна, так и понимайте). ВСУ себе, похоже, шею уже переломили. Или подходят к этому эпическому по своим последствиям результату.

Раньше FPV-дрон до Запорожья не долетали. Нет, удар, конечно, мог бы быть и поэффективнее, но с точки зрения воздействия на психику этот FPV-дрон отработал на 5 баллов из пяти возможных. Фактически он дезавуировал все заявления Заленского и его генералов в последние недели. Более того, он поставил перед киевской властью вопрос о необходимости эвакуации Запорожья по примеру недавно эвакуированных Славянска, Дружковки и Краматорска. Потому что это была только первая ласточка, теперь FPV-дроны в Запорожью станут обычным делом.

Пора собирать шмотки-манатки и забирать местных бандеровцев из Запорожья.

Впрочем, у Киева есть иной вариант. Может сказать, что в здании Запорожской областной администрации взорвался кондиционер. Они уже проделывали такой трюк после нанесения авиаудара по Луганской областной администрации. И на Украине в него, как утверждается, поверили. Теперь получат себе на «пряники» от своих «кондиционеров».

И смогут продолжать верить той брехне, которой их пичкает официальная киевская пропаганда. Тем больнее окажется знакомство с реальностью.

P.S. По сведениям украинских ТГ-каналов, в областную администрацию Запорожья прилетел уже и второй русский FPV-дрон.

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