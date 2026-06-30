После каких препаратов бывает «синдром отмены» и как антидепрессанты влияют на вес: мифы и правда о побочках лекарств

«Золотое» правило для предотвращения синдрома отмены - постепенное, ступенчатое снижение дозы приема лекарств строго по схеме и в сроки, рекомендованные лечащим врачом. Фото: DedMityay/Shutterstock/Fotodom

«Жизнь прекрасна, главное - правильно подобрать антидепрессанты». С этим согласны не все, однако продажи препаратов против тревожности, депрессии и т.д. в последние годы стремительно растут. И не утихают обсуждения: правда ли, что из-за антидепрессантов мы набираем лишний вес? После каких лекарств чаще бывает «синдром отмены» и как его избежать?

Эти и другие наболевшие вопросы о лечении и побочных эффектах различных препаратов продолжаем обсуждать с авторитетным экспертом. Собеседник «КП» и сайта KP.RU - врач - клинический фармаколог, заведующая отделением клинической фармакологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Любовь Селиванова.

Первую часть интервью можно прочитать тут, вторую - тут.

«ОТ СНОТВОРНЫХ ДО СЕРДЕЧНЫХ»: ПОСЛЕ КАКИХ ЛЕКАРСТВ БЫВАЕТ СИНДРОМ ОТМЕНЫ

- Любовь Викторовна, многие слышали про «синдром отмены» - сильное ухудшение самочувствия при резком прекращении приема антидепрессантов. А после других лекарств такое бывает?

- Услышав про «синдром отмены», я как клинический фармаколог думаю в первую очередь не об антидепрессантах. В случае одномоментного прекращения их приема состояние ухудшается не у всех пациентов. Играет роль диагноз, срок лечения, класс антидепрессантов и т.д.

В то же время есть ряд препаратов, при резком отказе от которых «синдром отмены» бывает практически всегда. В их числе:

* гормональные препараты. Наиболее выражен «синдром отмены» в случае резкого прекращения после длительного приема нескольких классов таких лекарств: системных кортикостероидов (преднизолон, дексаметазон, метилпреднизолон), препаратов для заместительной терапии тестостероном, а также комбинированных оральных контрацептивов (КОК) и средств заместительной гормональной терапии эстрогенами и прогестинами;

* снотворные препараты, особенно бензодиазепинового ряда. При резкой отмене могут возникнуть бессонница, тревога, ночные кошмары. В тяжелых случаях возможны судороги. «Поэтому отменять такие препараты нужно только постепенно, под контролем врача», - подчеркивает эксперт;

* препараты для снижения частоты сердечных сокращений (бета-блокаторы). «Их резкая отмена грозит еще более опасным последствием - синдромом рикошета, когда компенсаторно увеличивается частота сердечных сокращений (то есть пульс начинает буквально зашкаливать. - Прим. Ред.)», - предупреждает Любовь Селиванова.

! «Золотое» правило для предотвращения синдрома отмены - постепенное, ступенчатое снижение дозы приема лекарств строго по схеме и в сроки, рекомендованные лечащим врачом.

АНТИДЕПРЕССАНТЫ И ЛИШНИЙ ВЕС: КАКАЯ СВЯЗЬ НА САМОМ ДЕЛЕ

- Точно известно, что прибавку в весе часто дают глюкокортикостероиды (гормональные противовоспалительные препараты), лекарства-антипсихотики (препараты, подавляющее чрезмерное психоэмоциональное возбуждение), некоторые противодиабетические препараты (в частности, у ряда пациентов так действует инсулин), - говорит Любовь Селиванова.

Что касается антидепрессантов, то для них может быть характерен так называемый «наверстывающий» набор веса. Во время депрессивных эпизодов у людей часто снижен аппетит, а когда препарат начинает работать и настроение поднимается, естественный аппетит восстанавливается, повышается интерес к еде.

Кроме того, антидепрессанты в зависимости от их типов могут в большей или меньшей степени влиять на системы регуляции голода и насыщения в головном мозге. Исследования, проведенные за последнее время, показали:

* наиболее существенное увеличение веса чаще встречается у пациентов, которые принимают препараты на основе действующих веществ миртазапин, амитриптилин, а также пароксетин;

* для других препаратов группы СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: циталопрам, эсциталопрам, дулоксетин и др.) набор веса минимален или отсутствует.

- Врач может подобрать препарат с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента, - поясняет Любовь Селиванова. - Важно помнить: депрессия - это серьезное заболевание, которое нужно лечить. А вес можно скорректировать, если подойти к вопросу грамотно. Отказываться от лечения депрессии из-за страха набрать вес - гораздо более опасно, чем возможная прибавка килограммов.

Для антидепрессантов может быть характерен так называемый «наверстывающий» набор веса. Фото: life-literacy/Shutterstock/Fotodom

ТАБЛЕТКИ И УЛЬТРАФИОЛЕТ: КОМУ НЕЛЬЗЯ ЗАГОРАТЬ

- Правда ли, что при лечении некоторыми препаратами нужно избегать солнечных лучей, противопоказан загар даже при относительно слабом солнце, ранним утром и после 16.00?

- Действительно, у ряда лекарственных средств есть фототоксические свойства. То есть такие препараты повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, что при воздействии солнечного света может приводить к солнечным ожогам, пигментации и даже образованию пузырей.

Что важно знать пациентам:

* Антибиотики, особенно тетрациклины (доксициклин, миноциклин) и фторхинолоны (ципрофлоксацин, левофлоксацин, офлоксацин) могут вызывать ожоги и волдыри даже при недолгом пребывании на солнце.

* На втором месте по степени фототоксичности нестероидные противовоспалительные средства, в первую очередь кетопрофен (в том числе в форме геля), а также пироксикам, напроксен и ибупрофен.

* Также противопоказано пребывание на солнце пациентам, принимающим тиазидные диуретики (гидрохлоротиазид, индапамид), фуросемид и антиаритмическое средство амиодарон.

* Фототоксичен противогрибковый препарат вориконазол, а также многие химиотерапевтические препараты для онкопациентов (метотрексат, фторурацил, дакарбазин и др.).

* Системные ретиноиды, используемые для лечения акне, и косметика с ретиноидами тоже имеют высокую фототоксичность.

! Пациентам, принимающим все эти лекарства, рекомендуется использовать солнцезащитные кремы с фактором SPF 50+, носить закрытую одежду и головные уборы. В исследованиях отмечается: фототоксический эффект может проявиться даже через оконное стекло или в пасмурную погоду.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как правильно воспринимать инструкции к лекарствам

Зачастую пациенты, прочитав аннотацию к лекарству, пугаются описанных побочек. Некоторые даже наотрез отказываются принимать препарат. Как тут быть?

- Вообще-то инструкции пишутся в первую очередь для врача, а не пациента, - отмечает Любовь Селиванова. - Но мы понимаем, что у человека не всегда есть возможность задать доктору все возникающие вопросы (например, уточнить время приема лекарства, можно ли водить авто и т.п.). Ответы на эти конкретные вопросы может дать именно инструкция.

Чтобы не заработать излишнюю тревожность, прочитав о побочных эффектах препарата, эксперт советует действовать так:

* обращайте внимание на частоту нежелательных явлений. Например, если в аннотации сказано «один на 10 000 случаев», на практике такой побочный эффект встречается очень редко. А если «один на 100 000 случаев», то в вашей жизни это не случится практически никогда.

* Имейте в виду: чем длиннее инструкция (и, в том числе, больше побочек в ней описано), тем лучше изучен препарат. Это хороший признак. «Меня тревожат короткие инструкции, в которых почти нет побочных эффектов, но обещают море пользы - это крайне сомнительно», - подчеркивает Любовь Селиванова.

* Если у вас возникает мысль отказаться от приема лекарства из-за его «страшных побочек», задумайтесь о «побочных явлениях», которыми грозит сама болезнь при отсутствии лечения. То есть о возможных осложнениях. Скажем, отказ от статинов (препаратов для снижения холестерина) или от таблеток против гипертонии - это доказанный путь к инфарктам и инсультам.

Если от сомнений и тревожности избавиться все-таки не удается, постарайтесь снова попасть на прием к врачу и задать все волнующие вас вопросы, советует эксперт.

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