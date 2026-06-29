Решение об изменении условий семейной ипотеки будет принято не ранее 1 октября 2026 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В условиях семейной ипотеки с 1 июля никаких изменений не будет. Они сохранятся прежними до 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минфина в официальном канале ведомства в «Максе».

«В настоящее время заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения Президента России продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека». В этой связи решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года. До этой даты все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются без изменений», - говорится в сообщении.

Как предполагалось, до 1 июля заинтересованные ведомства должны были выработать предложения по дифференциации условий семейной ипотеки в зависимости от числа детей в семье — чем больше деток, тем лучше условия. Обсуждение возможных вариантов уже вызвало немалое напряжение как на рынке новостроек, где «семейка» сейчас — главный двигатель продаж, так и собственно среди заинтересованных семейных граждан.

Сначала сообщалось о том, что скорее всего ставка по программе вырастет только для семей с одним маленьким ребенком - с нынешних 6% до 10%-12%. Но уже в нынешнем июне появились публикации с куда более жестким вариантом, который вроде как обсуждается ведомствами. По нему, в Москве и Санкт- Петербурге с областями якобы нынешняя суперльготная ставка в 6% годовых остается только для семей, где не меньше четверых детей. В остальных регионах — если не меньше троих детей. Для семей, где родился второй, — 8-10%, в зависимости от региона. А где только один маленький ребенок — 10-12%. При этом срок льготного кредита вроде как предлагалось ограничить 15 годами — дальше ставка возрастает.

Очевидно, что при таких условиях спрос на семейную ипотеку — и в целом на новое жилье - резко упадет.

Как отмечают эксперты, перед ведомствами действительно стоит непростая задача. С одной стороны — дефицит бюджета растет, и понятно желание сделать льготные программы более адресными. И в первую очередь — использовать их для поддержки демографии. С другой — прежде чем родить третьего и четвертого, надо с первыми двумя где-то жить и не тратить весь доход на ипотеку. А пока — кроме льготной ипотеки — никаких других мер по решению жилищного вопроса для семей с детьми (например, льготной аренды, о которой так много говорили) не предлагается.

Возможно, к октябрю мы услышим про какие-то новые решения. Пока же для семей с детьми все остается как прежде. Напомним нынешние условия семейной ипотеки:

- ставка — 6%,

- первоначальный взнос — от 20%,

- максимальная сумма льготного кредита — 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 6 млн — для других регионов.

Этими условиями для покупки квартиры в новостройке могут воспользоваться:

- семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет включительно,

- семьи с ребенком-инвалидом до 18 лет (исключительно),

- семьи с двумя детьми от 7 до 18 лет — если покупают квартиру в малых городах с населением до 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской области), а также в регионах с низким объемом строительства или где есть индивидуальные программы строительства (таких по совокупности 35 регионов — список можно посмотреть на сайте ДОМ.РФ или банков, которые выдают семейную ипотеку).

Воспользоваться семейной ипотекой для покупки квартиры на вторичке могут:

- семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет включительно — в городах с малым объемом строительства (не более двух новостроек),

- семьи с ребенком-инвалидом — если в городе нет строящихся многоэтажек.

С 1 февраля 2026 года при оформлении семейной ипотеки оба супруга должны быть созаемщиками, то есть взять две семейных ипотеки на одну семью (одну на маму, другую на папу) больше нельзя.

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